Los equipos de la Liga MX que apuntan al fichaje de Brian Gutiérrez

El futuro de Brian Gutiérrez, una de las joyas jóvenes del Chicago Fire, podría estar muy pronto en la Liga MX. El mediapunta de 22 años analiza seriamente dar un paso al costado de la MLS y emprender una nueva etapa en el fútbol mexicano.

Días atrás, Gutiérrez obtuvo oficialmente su pasaporte mexicano, un movimiento clave para su carrera. Gracias a ello, podrá registrarse como futbolista no extranjero en cualquier club de la Liga MX, lo que aumenta su valor y atractivo en el mercado invernal.

🇲🇽 Sources: CF Monterrey and Club America leading a number of Liga MX clubs who want to sign Chicago Fire attacker Brian Gutierrez this winter.



No offers yet, but expected soon. Serious interest.



Gutierrez, 22, just got Mexican passport. Would be domestic player in Liga MX and… pic.twitter.com/NBGC2oyh0V — Tom Bogert (@tombogert) November 15, 2025

La gestión generó una reacción inmediata en México. América y Monterrey, dos de los clubes con mayor poder económico del país, han sondeado la posibilidad de ficharlo este invierno. Hasta el momento no existe una oferta formal, pero el interés es real y las conversaciones preliminares ya se han dado.

Desde Coapa ven en Gutiérrez un jugador con versatilidad, proyección y capacidad para competir a corto plazo. En Rayados, su nombre aparece como una opción ideal para reforzar zonas creativas sin afectar el límite de extranjeros, uno de los principales retos de la plantilla.

Orlando City SC v Chicago Fire FC | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

El caso de Chivas también es relevante. El rebaño sagrado ya intentó ficharlo en años anteriores, pero el Chicago Fire rechazó aquellas ofertas. Hoy, con pasaporte mexicano y más experiencia, el escenario es distinto y el club tapatío vuelve a colocar su nombre sobre la mesa.

Para el propio futbolista, llegar a la Liga MX representa una oportunidad deportiva de alto impacto. Sabe que competir en México podría acercarlo significativamente a la selección mexicana, especialmente con una Copa del Mundo a solo seis meses de distancia.

Gutiérrez entiende que el ecosistema mediático, competitivo y táctico de la Liga MX lo expondría más ante los ojos del cuerpo técnico nacional. Sus intenciones apuntan hacia un cambio de liga que le permita dar un salto de calidad en el momento más importante de su carrera.