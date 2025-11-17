Los equipos de la Liga MX que estarían interesados en fichar a Daniel Aceves

Con el fin de la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, las noticias del Fútbol de Estufa ya comienzan a sonar con mayor fuerza, pese a que todavía falta el Play-In y la Liguilla por el título, donde sabremos si los Diablos Rojos del Toluca podrán unirse al selecto grupo de clubes que han ganado el bicampeonato en torneos cortos.

Si bien los equipos que ya quedaron eliminados están comenzando con su limpia y el armado de la columna vertebral, hay conjuntos que a pesar de seguir en competencia ya suenan para perder piezas, tal es el caso del Pachuca, que jugará el Play-In 2 frente a los Pumas en el Estadio Hidalgo el próximo jueves 20 de noviembre, donde el ganador se enfrentará al perdedor de la llave del Play-In 1 que se juega entre Tijuana y Juárez en el Estadio Caliente, el mismo día.



Los Tuzos no le dieron oportunidad a Jaime Lozano de dirigir este importante compromiso y fue cesado para darle entrada al argentino Esteban Solari. Un futbolista que sin duda verá acción en este cotejo es Daniel Aceves, sin embargo, ya se está perfilando para irse de la Bella Airosa porque hay clubes interesados, además se maneja que el mismo futbolista es quien tiene la intención de buscar nuevos aires.

Desde la semana pasada se ventiló que el lateral izquierdo es del agrado de tres equipos, los cuales ya alzaron la mano para ficharlo: América, Chivas y Tigres. De estos, quien llevaría mayor ventaja para conseguir la contratación son los regios porque su propuesta es la más llamativa.



Y ahora este fin de semana, 365Scores lo confirmó, sólo que en vez de las Águilas el que entraría en la puja es Rayados de Monterrey, además comunicó que la directiva hidalguense estaría pidiendo entre 2.5 y 3 millones de dólares y que le estaría dando prioridad al Rebaño Sagrado por la buena relación que hay entre ambas instituciones.

“Se pelean por Daniel Aceves. 365Scores puede confirmar que Chivas, Monterrey y Tigres son los equipos interesados en fichar a Daniel Aceves (24). Monterrey y Tigres buscan cerrar cuanto antes, pero Pachuca le dio prioridad a Chivas por la buena relación entre directivas. El Rebaño ya contactó a Aceves, que encaja perfecto en lo que pide (Gabriel) Milito y podría ser titular”, compartió en X.



Durante la fase regular, el defensor disputó 15 de los 17 compromisos, todas como titular, aportando una anotación y dos asistencias, por lo que fue pieza clave para El Jimmy. Si es verdad que llega a despedirse del cuadro hidalguense, el oriundo de Huixquilucan todavía tiene oportunidad de hacerlo como campeón si logran avanzar a la Liguilla y dar la sorpresa.

El formado en Pachuca cuenta con experiencia internacional, ya que estuvo a préstamo por seis meses con el Real Oviedo de España en el 2022 cuando participaba en la segunda división, aparte tuvo una cesión con el Chicago Fire de la MLS durante el 2023 hasta que regresó con los Tuzos.