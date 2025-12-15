Los equipos que han sido bicampeones en la Liga MX

Lograr conquistar un bicampeonato es una hazaña muy especial en la Liga MX, especialmente en torneos cortos, debido al formato de Liguilla y la alta competitividad y algunos (como Chivas, Cruz Azul y América) incluso extendieron a tres o más títulos seguidos en la era larga.

A continuación, mencionamos a los equipos que lo han conseguido en la época moderna de torneos cortos. Con el Deportivo Toluca siendo el bicampeón vigente al cierre de 2025.

¿Cúal ha sido el mejor bicampeón? 🤔



📊 Los equipos BICAMPEONES del futbol mexicano en torneos cortos



🏆🏆 Pumas (Clausura 2004 y Apertura 2004) 😼

🏆🏆 León (Apertura 2013 y Clausura 2014) 🦁

🏆🏆 Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022) 🦊

🏆🏆 América (Apertura 2023 y Clausura… pic.twitter.com/cS3YOVqVEd — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) December 15, 2025

1. Pumas UNAM (Clausura 2004 y Apertura 2004)

Pumas UNAM fue bicampeón en 2004 | JUAN BARRETO/GettyImages

Los Universitarios fueron los primeros en lograrlo en torneos cortos, bajo la dirección de Hugo Sánchez (en su etapa como DT).



En el Clausura 2004 vencieron a Chivas en una final dramática definida en penales (después de empates en ida y vuelta). En el Apertura 2004 superaron a Monterrey.



Fue un año mágico para la cantera puma, con jugadores como Sergio Bernal, Jaime Lozano, Bruno Marioni y un estilo ofensivo. Pumas UNAM presumió esta exclusividad por casi 10 años.

2. Club León (Apertura 2013 y Clausura 2014)

Club León fue bicampeón en 2013 y 2014 | Miguel Tovar/GettyImages

La Fiera, dirigida por Gustavo Matosas, resurgió tras décadas de sequía. En el Apertura 2013 goleó 5-1 global al América en la final (con Mauro Boselli como figura).



En el Clausura 2014, como octavos clasificados, eliminaron a Cruz Azul y Toluca, y vencieron a Pachuca en tiempos extra. Rompieron la marca de Pumas UNAM como único bicampeón y consolidaron su regreso a la élite.

3. Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022)

Atlas logró el bicampeonato entre 2021 y 2022 | ULISES RUIZ/GettyImages

Los Zorros, con Diego Cocca al mando, rompieron una sequía de 70 años sin título con todo y que hace apenas algunos torneos se estaban jugando la permenencia (antes de que quitaran el descenso y ascenso).



En el Apertura 2021 definieron en penales ante León. En el Clausura 2022 superaron a Tigres UANL en semifinales y a Pachuca en la final. Fue una de las historias más emotivas del fútbol mexicano reciente, con una defensa sólida y el apoyo masivo de su afición en Guadalajara.

4. Club América (Apertura 2023 y Clausura 2024)

América fue bicampeón entre 2023 y 2024 | Hector Vivas/GettyImages

Las Águilas, bajo André Jardine, iniciaron una dinastía. En el Apertura 2023 vencieron a Tigres UANL en la final. En el Clausura 2024 superaron a Cruz Azul en un Clásico Joven intenso (gol de Henry Martín de penal en la vuelta).



Pero no se quedó en bicampeonato: extendieron a tricampeonato ganando el Apertura 2024 ante Monterrey, convirtiéndose en el único equipo con tres títulos consecutivos en torneos cortos hasta ahora.

5. Deportivo Toluca (Clausura 2025 y Apertura 2025)

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio "Turco" Mohamed, lograron su primer bicampeonato en esta era.



En el Clausura 2025 vencieron al América (rompiendo su racha tricampeona y a su vez, rompieron su sequía de casi 15 años sin título). En el Apertura 2025, en una final épica ante Tigres UANL, empataron el global y ganaron en una tanda de penales histórica (la más larga, con 24 cobros), con Alexis Vega anotando el decisivo y Luis García como héroe. Toluca es el bicampeón vigente y alcanzó 12 títulos históricos empatando en el segundo lugar como más ganador con Chivas.