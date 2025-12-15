Sports Illustrated Fútbol

Los equipos que han sido bicampeones en la Liga MX

Cinco clubes del fútbol mexicano han podido conquistar al menos un bicampeonato en torneos cortos
Benjamín Guerra|
Toluca consiguió el bicampeonato de Liga MX ganando el Clausura 2025 y Apertura 2025
Toluca consiguió el bicampeonato de Liga MX ganando el Clausura 2025 y Apertura 2025 | YURI CORTEZ/GettyImages

Lograr conquistar un bicampeonato es una hazaña muy especial en la Liga MX, especialmente en torneos cortos, debido al formato de Liguilla y la alta competitividad y algunos (como Chivas, Cruz Azul y América) incluso extendieron a tres o más títulos seguidos en la era larga.

A continuación, mencionamos a los equipos que lo han conseguido en la época moderna de torneos cortos. Con el Deportivo Toluca siendo el bicampeón vigente al cierre de 2025.

1. Pumas UNAM (Clausura 2004 y Apertura 2004)

FBL-MEXICO-PUMAS-MONTERREY-FINAL
Pumas UNAM fue bicampeón en 2004 | JUAN BARRETO/GettyImages

Los Universitarios fueron los primeros en lograrlo en torneos cortos, bajo la dirección de Hugo Sánchez (en su etapa como DT).

En el Clausura 2004 vencieron a Chivas en una final dramática definida en penales (después de empates en ida y vuelta). En el Apertura 2004 superaron a Monterrey.

Fue un año mágico para la cantera puma, con jugadores como Sergio Bernal, Jaime Lozano, Bruno Marioni y un estilo ofensivo. Pumas UNAM presumió esta exclusividad por casi 10 años.

2. Club León (Apertura 2013 y Clausura 2014)

Pachuca v León - Clausura 2014 Liga MX
Club León fue bicampeón en 2013 y 2014 | Miguel Tovar/GettyImages

La Fiera, dirigida por Gustavo Matosas, resurgió tras décadas de sequía. En el Apertura 2013 goleó 5-1 global al América en la final (con Mauro Boselli como figura).

En el Clausura 2014, como octavos clasificados, eliminaron a Cruz Azul y Toluca, y vencieron a Pachuca en tiempos extra. Rompieron la marca de Pumas UNAM como único bicampeón y consolidaron su regreso a la élite.

3. Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022)

FBL-MEX-ATLAS-LEON
Atlas logró el bicampeonato entre 2021 y 2022 | ULISES RUIZ/GettyImages

Los Zorros, con Diego Cocca al mando, rompieron una sequía de 70 años sin título con todo y que hace apenas algunos torneos se estaban jugando la permenencia (antes de que quitaran el descenso y ascenso).

En el Apertura 2021 definieron en penales ante León. En el Clausura 2022 superaron a Tigres UANL en semifinales y a Pachuca en la final. Fue una de las historias más emotivas del fútbol mexicano reciente, con una defensa sólida y el apoyo masivo de su afición en Guadalajara.

4. Club América (Apertura 2023 y Clausura 2024)

Henry Martin
América fue bicampeón entre 2023 y 2024 | Hector Vivas/GettyImages

Las Águilas, bajo André Jardine, iniciaron una dinastía. En el Apertura 2023 vencieron a Tigres UANL en la final. En el Clausura 2024 superaron a Cruz Azul en un Clásico Joven intenso (gol de Henry Martín de penal en la vuelta).

Pero no se quedó en bicampeonato: extendieron a tricampeonato ganando el Apertura 2024 ante Monterrey, convirtiéndose en el único equipo con tres títulos consecutivos en torneos cortos hasta ahora.

5. Deportivo Toluca (Clausura 2025 y Apertura 2025)

Alexis Vega
Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio "Turco" Mohamed, lograron su primer bicampeonato en esta era.

En el Clausura 2025 vencieron al América (rompiendo su racha tricampeona y a su vez, rompieron su sequía de casi 15 años sin título). En el Apertura 2025, en una final épica ante Tigres UANL, empataron el global y ganaron en una tanda de penales histórica (la más larga, con 24 cobros), con Alexis Vega anotando el decisivo y Luis García como héroe. Toluca es el bicampeón vigente y alcanzó 12 títulos históricos empatando en el segundo lugar como más ganador con Chivas.

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol