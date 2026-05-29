Los equipos que podrían fichar a Enzo Fernández a pesar de su alto costo

Ante la posibilidad de perder a una de las principales figuras del club, el Chelsea habría fijado un precio de 161,2 millones de dólares por Enzo Fernández.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Fernández no ha hecho nada por desmentir los rumores de que quiere dejar al Chelsea tras la sorpresiva salida del entrenador Enzo Maresca en enero, una decisión que dejó al mediocampista argentino "dolido".

El campeón del mundo en Qatar 2022 avivó las especulaciones sobre un posible traspaso al Real Madrid hasta tal punto que el Chelsea le impuso una sanción de dos partidos.

Liam Rosenior se esforzó por desvincularse de esa polémica decisión y rápidamente reincorporó al equipo a Fernández. El entrenador interino Calum McFarlane inclusó le devolvió la capitanía ante la ausencia del capitán titular, Reece James. Sin embargo, y a pesar de todo esto, Enzo visitó Madrid en uno de sus días libres.

Argentina v Mauritania - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

En lo estrictamente deportivo, el Chelsea terminó décimo en la Premier League, quedando fuera de las competiciones europeas. Sin esta plataforma, el jugador de 25 años está decidido a marcharse, según informa BBC Sport. El mismo medio afirma que el Chelsea está abierto a una venta, pero solo por una suma superior a los 160 millones de dólares.

Si algún club pagara esta cantidad, Fernández se convertiría en la venta más cara en la historia del Chelsea. El traspaso de Alexander Isak al Liverpool el verano pasado por 167,5 millones de dólares es el único que ha superado esa cifra récord en la Premier League.

Escasas opciones en Europa

Desde que se apropió de los talentos más brillantes del continente durante su racha sin precedentes en la década de 1950, el Real Madrid ha sido el equipo de los Galácticos. El actual presidente, Florentino Pérez, retomó ese llamativo proyecto de fichajes estrella al inicio de sus dos etapas al frente del club y podría inclinarse por volver a este modelo durante la campaña electoral, en la que se enfrenta a un rival directo.

Presentation Of Candidacy Of Florentino Perez For Real Madrid Presidency | Europa Press Sports/GettyImages

Enrique Riquelme, rival de Pérez, ha prometido fichar a "dos estrellas internacionales", incluyendo a un miembro de la selección española que disputará el Mundial 2026, después de que el Real Madrid no aportara ni un solo jugador a Luis de la Fuente este verano.

Aparte del Liverpool, que ya sufrió las consecuencias de los elevados precios de los traspasos el verano pasado, el Paris Saint-Germain es el único club en la historia del fútbol que ha pagado hasta 160 millones de dólares por un solo jugador.

Se ha vinculado al campeón europeo con un posible fichaje de Fernández, aunque esto chocaría con la filosofía que ha sustentado el éxito de Luis Enrique desde el fin de la era del "bling bling".

El Bayern Múnich ha rechazado de forma contundente la posibilidad de gastar cifras así de exorbitantes. "Podemos permitirnos cualquier fichaje que queramos", declaró con desdén el director general del club, Jan-Christian Dreesen, a principios de esta temporada.

"Pero no queremos hacerlos todos, y desde luego no a cualquier precio. Nosotros definimos lo que es sensato, no los demás. Nuestro principio fundamental es no gastar más de lo que ganamos. Esto ha sido así en el pasado y seguirá siéndolo en el futuro". Parece muy improbable que un jugador del talento y el perfil de Fernández convenza al Bayern Múnich para desembolsar semejante cantidad de dinero.

El Manchester City, en cambio, podría verse tentado. Se rumoreaba que el excampeón de la Premier League estaba interesado en Fernández antes de que Pep Guardiola dejara el cargo.

Se espera que Maresca, el querido exentrenador del Chelsea, tome las riendas del equipo y podría recibir con agrado al seleccionado argentino. Pagar el elevado precio de venta sería algo nuevo para el City, que suele adquirir varios jugadores por debajo del precio máximo.

¿Por qué la Liga Profesional Saudí podría dejar de ser una opción?

La Liga Profesional Saudí ha sido un destino atractivo para jugadores de alto coste en los últimos años, pero se cree que esta vía no estaría disponible para Fernández. En primer lugar, no hay garantía de que el jugador de 25 años esté dispuesto a abandonar la élite europea tan pronto en su carrera.

Además, el gasto saudí no es tan generoso como lo fue durante los años de expansión de 2023 y 2024. Tras la llegada de Cristiano Ronaldo a finales de 2022, se compraron seis jugadores por más de 50 millones de dólares durante la temporada 2023-24. Tres jugadores superaron ese umbral al año siguiente, mientras que Mateo Retegui y Darwin Núñez fueron las únicas incorporaciones destacadas de la temporada pasada.

La inversión saudí en el mundo del deporte ha sido cuestionada desde que el Fondo de Inversión Pública del país (el mismo PIF que tiene su firma en toda la Pro League y en el Newcastle United) confirmaron que ya no financiarían a LIV Golf.

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