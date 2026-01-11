Rapnhina se acaba de erigir como el héroe del Futbol Club Barcelona al marcar el gol con que que levantaron su décimo sexto trofeo de la Supercopa de España, esto después de derrotar tres goles por dos al Real Madrid en la gran final de este certamen celebrado en el King Abdullah Sports City de Jeddah, Arabia Saudita.

El astro brasileño se ha convertido en el verdugo merengue y es que también en la pasada final de esta copa hizo un doblete con el que los culés ganaron cinco por dos a su acérrimo rival, además de haberse convertido en el segundo futbolista en la historia en marcar cuatro goles en una misma edición.

Sin lugar a dudas a este hombre le gusta jugar estos partidos y mucho más vestir la camiseta blaugrana de la mano de Hansi Flick, quien en su historial tiene un récord de ocho finales ganadas de ocho disputadas, siendo tres de ellas como director técnico del Barcelona: Copa del Rey y dos Supercopas.

Barcelona v Athletic Club: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

Esta dupla ha sabido sacar buenos dividendos y es que las estadísticas marcan que hay un antes y un después en lo futbolístico para el 11 desde que el entrenador alemán llegó al banquillo en el 2024.

Previo a esto, el brasileño ya tenía un par de campañas vistiendo la camiseta de este club, ahí logró disputar 87 partidos, marcar 20 goles y dar 23 asistencias, situación que lo tenía un tanto mermado y por la que todo apuntaba a que podía ser sustituido en cualquier momento, pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos.

A partir de que Flick se incorporó el atacante brasileño suma 74 juegos disputados en los que ha marcado 45 tantos y ha dado 27 asistencias, además de haberle dado en el pasado reciente goles que valieron para que el estratega consiguiera esos tres campeonatos antes mencionados.

Estadísticas de Raphinha sin Hansi Flick

87 juegos disputados

20 goles

23 asistencias

Estadísticas de Raphinha con Hansi Flick

74 juegos disputados

45 goles

27 asistencias