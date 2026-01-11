Raphinha firma un doblete histórico y guía al Barcelona al título de la Supercopa

El partido entre el Futbol Club Barcelona y el Real Madrid en esta gran final de la Supercopa de España nos ha regalado ya cinco goles, de los cuales tres se dieron en la prórroga del primer tiempo, siendo Raphinha el futbolistas que más anotaciones tiene al haber marcado su segundo tanto al minuto 73 de este encuentro celebrado en el King Abdullah Sports City.

El futbolista brasileño fue quien abrió el marcador al minuto 36 del encuentro con un disparo desde los linderos del área para batir a Thibaut Courtois y repitió la dosis en el segundo tiempo con un disparo también desde fuera del área que pegó en la pierna de Raúl Asencio para que la esférica se moviera lo suficiente para incrustarse en el marco sin que el guardameta belga pudiera hacer nada.

Con estos dos tantos el brasileño volvió a repetirle la dosis a los merengues y es que en la pasada final de la Supercopa en la campaña 2024/25, misma que terminó cinco goles por dos en su favor, este marcó dos tantos para sumar a dicho resultado.

𝙍𝙖𝙥𝙝𝙞𝙣𝙝𝙖 𝙣𝙤𝙨 𝙡𝙡𝙚𝙫𝙖 𝙚𝙣 𝙫𝙤𝙡𝙖𝙣𝙙𝙖𝙨 🔥 pic.twitter.com/pKoM45rhtB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026

¿Quiénes han sido los jugadores que han marcado 2 o más goles en finales entre Barcelona y Real Madrid?

En la grandísima historia de enfrentamientos entre estos clubes, quienes han sido considerados dos de los mejores del mundo, se han jugado doce finales a partidos únicos y en ellas han habido únicamente dos jugadores que han hecho dos goles o más en tales encuentros.

El primero fue Vinícius Júnior, quien en la final de la Supercopa 2023/24 marcó en tres ocasiones, la primera al minuto 7, luego al 10' y posteriormente de penal al 39' del encuentro que terminó cuatro por uno en favor de los merengues.

Una campaña más tarde apareció Raphinha con el doblete antes mencionado y lo realizado ahora en esta edición celebrada en Jeddah, Arabia Saudita, misma que le dio el título a su equipo para abrir de buena manera el 2026.