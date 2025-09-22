La temporada 2025/26 ya está en movimiento. Con las grandes ligas en marcha y la Champions League recién iniciada, el 22 de septiembre fue el día de uno de los momentos más esperados del año, el Balón de Oro.



No era un secreto para nadie que la luga estaba entre dos nombres: Lamine Yamal o Ousmane Dembélé. Y finalmente fue el joven jugador del PSG quien se quedó con el prestigioso galardón.

De esta manera, ya hemos dejado atrás la temporada anterior y la mirada está puesta en lo que viene. 2026 será el año del Mundial, que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.



Aprovechando la entrega del Balón de Oro, ya comenzamos a pensar quiénes se perfilan como los candidatos a quedarse con el premio el año que viene.

Los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026-rankeados

17. Julián Álvarez-Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

En la decimoquinta posición se ubica Julián Álvarez, revitalizado bajo las órdenes del “Cholo” Simeone en el Atlético de Madrid.



Tras no encontrar continuidad en el Manchester City, el delantero argentino recuperó la confianza y volvió a ser decisivo en el área. Su adaptación al estilo de lucha rojiblanco lo convirtió en uno de los grandes nombres de la temporada pasada en España.



De cara al Mundial 2026, seguramente veamos una gran versión del delantero argentino.

16. Robert Lewandowski-Barcelona

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

El decimocuarto lugar corresponde a Robert Lewandowski, quien sigue demostrando que la edad no le impide seguir brillando. A pesar de algunos problemas físicos en la recta final del curso, el polaco mantuvo su cuota de goles y se convirtió en referente ofensivo de un Barcelona que compitió por todos los títulos. Su jerarquía y constancia lo mantienen entre los mejores.



Hansi Flick apunta a quedarse con todo esta temporada y en buena medida dependerá de lo que pueda hacer su centro delantero estrella.

15. Joao Neves-PSG

Paris Saint-Germain v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Image Photo Agency/GettyImages

En la decimotercera posición se ubica João Neves, la joven promesa portuguesa que sigue escalando peldaños en su carrera meteórica.



A sus 20 años, el mediocampista del PSG se transformó en líder silencioso de su equipo y en una de las apariciones más emocionantes del fútbol europeo.



Su inteligencia táctica, madurez en el manejo de los tiempos y despliegue físico lo colocan como uno de los nombres de futuro que ya empieza a competir con los más grandes en nominaciones de este calibre.

14. Fabián Ruiz-PSG

Paris Saint-Germain v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Franco Arland/GettyImages

El número doce es para Fabián Ruiz, quien encontró en París la madurez futbolística que le había faltado en años anteriores. El centrocampista español firmó una temporada brillante, consolidándose como cerebro del mediocampo parisino junto a Vitinha.



Su capacidad para marcar el ritmo de los partidos, unida a su precisión en el pase y llegada desde segunda línea, lo transformaron en una pieza fundamental para conquistar la Champions League.



Va a ser clave en el equipo parisino que va por la segunda corona al hilo.

13. Gianluigi Donnarumma-Manchester Ci

Arsenal v Manchester City - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Gianluigi Donnarumma viene de firmar una temporada de ensueño con el PSG. El portero italiano fue decisivo en la conquista de la primera Champions League del club parisino, con actuaciones memorables bajo los palos.



Sus atajadas en los cruces eliminatorios marcaron la diferencia, especialmente en la final, donde transmitió seguridad en los momentos más críticos.



Sin dudas, el trapsaso al Manchester City fue una de las bombas de este mercado de fichajes. Los de Guardiola lo necesitan para volver a las primeras posiciones.

12. Nuno Mendes-PSG

Paris Saint-Germain v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Franco Arland/GettyImages

El decimoprimer puesto corresponde a Nuno Mendes, otro de los grandes activos del PSG. El joven lateral portugués tuvo un crecimiento exponencial y se confirmó como una de las joyas del fútbol europeo. Su velocidad endiablada por la banda izquierda, unida a su capacidad defensiva, lo convirtieron en un arma estratégica en los grandes encuentros de la temporada. A sus 23 años, ya se lo reconoce como uno de los mejores en su posición.

11. Achraf Hakimi-PSG

FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTA | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

En el puesto número diez aparece Achraf Hakimi, uno de los laterales más completos del mundo y pieza vital en el PSG campeón de Europa. El marroquí fue determinante tanto en defensa como en ataque, aportando velocidad, profundidad y asistencias clave en los momentos de mayor exigencia. Su despliegue físico y su capacidad de influir en ambas áreas lo convierten en un jugador diferencial, indispensable en el esquema de Luis Enrique.

10. Mohamed Salah-Liverpool

Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El puesto número nueve es para Mohamed Salah, quien vive un momento dulce con el Liverpool. El egipcio fue decisivo para que los Reds conquistaran la Premier League, consolidando así otra temporada brillante en Inglaterra. Aunque la eliminación en Champions frente al PSG dejó un sabor amargo, Salah mantuvo un nivel altísimo y se convirtió en la gran bandera de Anfield.



A sus 33 años, todavía sigue siendo la pieza más determinante de su equipo y volverá a luchar por el Balón de Oro en esta temporada que apenas comienza.

9. Pedri-Barcelona

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

El séptimo puesto es para Pedri, que en el Barcelona de Hansi Flick se transformó en el verdadero motor del equipo. Su temporada fue descrita como “de otro planeta” y tanto compañeros como rivales lo reconocen como la pieza clave que explica el gran presente blaugrana. El canario se consolidó no solo como mediocampista de control, sino también como líder natural de un equipo en crecimiento.

8. Vitinha

Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El cuarto lugar es para Vitinha, motor silencioso del PSG campeón de Europa. El portugués tuvo una temporada consagratoria, coronada con una actuación estelar en la final de Champions.



Su influencia en la medular parisina fue determinante para alcanzar la gloria continental, confirmándolo como uno de los centrocampistas más completos del momento.



Luis Enrique sabe que necesita de la mejor versión de Vitinha para volver a subir a lo más alto de Europa.

7. Harry Kane-Bayern Múnich

TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

Hay cosas que cambian. Sin embargo, la cuota goleadora de Harry Kane no es una de ellas.



El inglés rompe goles en donde quiera que esté. Durante años lo hizo en su querido Tottenham pero luego quiso ir a ganar títulos y partió hacia la Bundesliga para lucir la ropa del Bayern Múnich.



La temporada pasada, los bávaros quedaron cerca de la definición en la Champions y esta vez volverán a ir por todo. Los goles de Kane serán vitales.

6. Raphinha

Real Madrid v FC Barcelona: Spanish Super Cup | Yasser Bakhsh/GettyImages

Raphinha pasó de estar cerca de salir del Barcelona a convertirse en figura indiscutible. Con goles, asistencias y carácter, se ganó la confianza de Flick y fue fundamental en una campaña culé que terminó con tres títulos nacionales: Liga, Copa del Rey y Supercopa. Su temporada fue tan sólida que incluso rozó la final de Champions, quedándose a un paso de la máxima cita europea.



Le va a costar superar lo realizado en la 24/25 pero si se acerca sin dudas volverá a ser uno de los candidatos al Balón de Oro.

5. Erling Haaland-Manchester City

Arsenal v Manchester City - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Tras una temporada 2024/25 más amarga que dulce, el gigante noruego quiere volver a los primeros puestos, tanto en lo colectivo como en lo individual.



Haaland finalizó en el puesto 26 en la gala del Balón de Oro, algo que sin dudas le habrá dolido y mucho. No debería sorprendernos verlo rendir al máximo durante la temporada que ya ha comenzado.



Pep Guardiola lo necesita.

4. Lautaro Martínez-Inter

Juventus FC v FC Internazionale - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

En un año donde la selección argentina de nuevo tiene grandes posibilidades de salir campeona, Lautaro deberá de ser figura.



El Inter también es candidato en la Serie A y Champions League, por lo que el atacante estaría cerca para el 2026 del podio del Balón de Oro.

3. Kylian Mbappé-Real Madrid

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

Justo por delante está Kylian Mbappé, que sigue buscando su primer Balón de Oro. El francés cumplió a nivel individual con goles y actuaciones consistentes, pero la decepción colectiva del club blanco pesó demasiado: fuera de la Champions, sin Liga y con un subcampeonato en Copa del Rey.



Mbappé comenzó la nueva temporada a puro gol por lo que, para sorpresa de nadie, volverá a estar entre los candidatos al máximo premio indvidual del fútbol.

2. Ousmane Dembélé-PSG

Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Justin Setterfield/GettyImages

El ganador del 2025 deberá de repetir la temporada que tuvo si quiere ganarle en popularidad al que tiene por delante. El Mosquito tiene de nuevo problemas de lesiones, pero si mantiene la regularidad, es uno de los dos grandes candidatos para llevarse este galardón.

1. Lamine Yamal-Barcelona

Turkiye v Spain - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

En el primer puesto aparece el fenómeno adolescente Lamine Yamal, de apenas 18 años. El joven español vivió una temporada extraordinaria en la que se convirtió en protagonista absoluto del Barcelona. Con goles de todos los colores y actuaciones memorables, rompió récords de precocidad y se posicionó como el rostro del futuro del fútbol mundial. Su talento, sumado al inevitable impacto mediático, lo colocan muy cerca de conquistar un galardón que sería histórico por su edad a pesar de que en 2025 no lo ganó.