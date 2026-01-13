Los ganadores y perdedores tras la salida inesperada de Xabi Alonso del Real Madrid

El Real Madrid tomó la sorpresiva decisión de prescindir de Xabi Alonso este lunes, dejando a una plantilla llena de jugadores con emociones encontradas. La noticia bomba llegó un día después de que los blancos sufrieran una derrota por 3–2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. De nueva cuenta, Alonso fue superado en un partido importante, lo que provocó una reacción inmediata del club.

El exentrenador del Real Madrid Castilla, Álvaro Arbeloa, ha tomado el mando de inmediato, con la presión sobre sus hombros no solo de encarrilar al equipo, sino también de ganarse la confianza de un vestuario lleno de superestrellas y grandes egos.

Desde las figuras del equipo ansiosas por un cambio de liderazgo hasta los jugadores secundarios afectados por la noticia, estos son los ganadores y perdedores de la salida de Alonso.

Los ganadores de la salida de Xabi Alonso

Vinicius Junior

Si hay un jugador feliz en el vestuario tras la marcha de Alonso, es Vinicius Junior. El internacional brasileño chocó con el español en casi todo momento esta temporada, empezando en agosto cuando fue suplente en el segundo partido de la liga. Alonso luego ignoró a Vinicius Jr. en el debut de la Champions League, alimentando el creciente resentimiento del dorsal 7.

Incluso cuando finalmente detuvo su experimento y devolvió al extremo a su lugar legítimo en el once inicial, el técnico de 44 años seguía sustituyendo a su estrella en casi todas las oportunidades, culminando en el estallido del Clásico de octubre.

Vinicius Jr. se marchó furioso del campo y directo al túnel de vestuarios después de que Alonso lo reemplazara en los últimos minutos contra el Barcelona, mientras las tensiones alcanzaban su punto máximo.

Poco después, surgieron informes de que el delantero no renovaría su contrato mientras su relación con Alonso siguiera siendo tan tensa. Aunque ambos parecían haber hecho las paces, Vinicius Jr. sin duda sentirá alivio al saber que las riendas pasan a manos de Arbeloa.

Trent Alexander-Arnold

Aunque gran parte de la temporada de Alexander-Arnold ha transcurrido en la enfermería, el lateral derecho solo se verá beneficiado con el cambio de mando una vez que regrese al campo. El internacional inglés no contaba con la plena confianza de Alonso, quien aparentemente prefería el perfil defensivo que Dani Carvajal aportaba al equipo.

De repente, Alexander-Arnold se vio compitiendo por minutos y pasando mucho más tiempo en el banquillo de lo que él esperaba. La exestrella del Liverpool nunca tuvo la oportunidad de mostrar su talento o de encajar realmente con su nuevo equipo, tanto por las lesiones como por las decisiones tácticas de Alonso.

Un nuevo técnico le dará a Alexander-Arnold una nueva oportunidad a su regreso. Incluso con sus carencias defensivas, dejar a un jugador de su calidad en el banquillo es un error que Arbeloa tiene ahora la oportunidad de rectificar.

Perdedores

Arda Güler

El mayor perdedor del reciente cambio de liderazgo es Arda Güler. El centrocampista finalmente tuvo su esperado despegue bajo las órdenes de Alonso, quien dedicó tiempo y esfuerzo a desarrollar al joven talento.

Güler pasó de estar sentado en el banquillo con Carlo Ancelotti a ser titular en casi todos los partidos de los primeros meses de la temporada 2025–26, recibiendo oportunidad tras oportunidad para demostrar sus verdaderas capacidades.

El internacional turco registró 14 contribuciones de gol bajo el mando del español, una cifra récord en su carrera que probablemente habría seguido aumentando. Incluso cuando Alonso prefería a Eduardo Camavinga sobre Güler, el joven de 20 años era casi siempre el primer cambio desde el banquillo.

Ahora, podría enfrentarse a un gran retroceso a menos que Arbeloa muestre la misma fe en él.

Kylian Mbappé

Es cierto que el lugar de Mbappé en el equipo del Real Madrid está asegurado sin importar quién esté al mando. El internacional francés lidera al equipo en anotación esta temporada con 29 goles, cargando a menudo con el peso de los gigantes españoles hacia la victoria.

Excepto que este es ahora otro de sus entrenadores destituidos. Mbappé ha visto a seis técnicos perder su trabajo en los últimos ocho años. En el Paris Saint-Germain, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino y Christophe Galtier fueron relevados de sus funciones mientras dirigían al francés. La tendencia continuó en el Real Madrid, donde el club se ha despedido de Carlo Ancelotti y de Alonso en el primer año y medio de Mbappé en el Bernabéu.

Seguramente un solo jugador no es el culpable de problemas sistémicos, pero esto es solo otra mancha en el currículum del jugador de 27 años.