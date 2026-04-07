Los jugadores de Chivas en la mira del Copenhague

El presente de Chivas es muy competitivo. El equipo está viviendo sin duda su mejor torneo desde aquel en el que el club llegó a la final de la Liga MX de la mano de Veljko Paunovic. En ese momento, el Guadalajara fue vencido en casa por la última versión de los Tigres de la UANL campeones en México.

Esta situación no sólo pone a los de Verde Valle como favoritos para ganar la corona en el mes de mayo. De la misma forma, hace que su plantilla genere foco dentro del mercado. No sólo en el de la Liga MX, también en el de Europa, donde un club nivel de Champions League tiene en la mira a más de una pieza del "Rebaño".

👀🇩🇰 BREAKING: Copenhagen tiene en la mira a varios jugadores de la Liga MX, especialmente de Chivas



Entre los nombres que interesan están Diego Campillo, Dani Aguirre y Roberto Alvarado 🐐



Pero como suele pasar… el alto precio del jugador mexicano es lo que espanta al club… pic.twitter.com/ID7nbTgA9q — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) April 7, 2026

José del Bosque de TNT Sports confirmó que son 4 los jugadores de Chivas en la lista de fichajes del Copenhague. El primero de ellos y por quien incluso pusieron una oferta sobre la mesa que fue rechazada, el portero estelar del Guadalajara, Raúl Rangel.

Adicional, el cuadro danés tiene interés en Diego Campillo, defensa central con virtudes de contención. Dani Aguirre, un comodín dentro del campo que puede jugar en cualquier sitio que se le pida. Por último, Roberto Alvarado, una de las figuras del club, extremo por derecha con capacidad de jugar como '10'.

Chivas v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La fuente afirma que más allá del interés, las opciones de que uno de estos fichajes progreso son mínimas. El mercado de la Liga MX maneja precios muy elevados para lo que puede pagar el cuadro danés, quien tiende a aspirar a firmar jóvenes mucho más accesibles en otras partes del planeta.

Recordar que dentro de los "Leones" ya hay un mexicano en la plantilla. Se trata de Rodrigo Huescas, ex Cruz Azul hoy en recuperación de una lesión en la rodilla.