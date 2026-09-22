Los jugadores del Atlético de Madrid convocados con sus selecciones para el parón internacional

El Atlético de Madrid tuvo un cierre de tramo de temporada de ensueño, superando al Real Madrid en el Metropolitano con goles de Álex Grimaldo y Jonathan David, dos de los 16 convocados del Colchonero para este parón.

Están segundos en LaLiga a cinco puntos del FC Barcelona y deben cambiar la cara en la UEFA Champions League, donde arrancaron la campaña con derrota de visitante frente al Liverpool.

Los convocados del Atlético de Madrid

1. Argentina: Julián Álvarez, Juan Musso, Giuliano Simeone y Cuti Romero

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

El combinado argentino es el que más convocados tiene en la plantilla del Atlético con cuatro jugadores: Julián Álvarez, Juan Musso, Giuliano Simeone y Cuti Romero.



Los subcampeones del Mundial 2026 tendrán tres partidos en su tierra para recibir el cariño de su gente y despedir a Leo Messi, que anunció su retiro de la selección argentina tras más de 20 años de carrera internacional.

2. España: Álex Grimaldo, Marc Pubill y Álex Baena

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Rodrigo Valle/GettyImages

Las celebraciones por la consagración en la Copa del Mundo continuará, aunque se vienen partidos oficiales importantes para ellos en el marco de la UEFA Nations League. Del Colchonero dirán presente Álex Grimaldo, Marc Pubill y Álex Baena.



A ellos se suman Esquivel y Rodrigo Mendoza, que dirán presente con la Sub-21.

3. Eslovenia: Jan Oblak

Croatia v Slovenia - International Friendly | Pixsell/MB Media/GettyImages

El histórico portero esloveno dirá presente con su selección, que integrará el grupo 1 de la serie B de la UEFA Nations League junto a los combinados de Suiza, Escocia y Macedonia del Norte.

4. Dinamarca: Morten Hjulmand

Czechia vs Denmark - World Cup Qualification | NurPhoto/GettyImages

Tras la desilusión por no jugar el Mundial 2026, Hjulmand acudirá a su selección para afrontar los primeros tres compromisos de la UEFA Nations League, donde integrarán el grupo D de la categoría superior junto a Portugal, Noruega y Gales.

5. Nigeria: Ademola Lookman

FBL-AFR-2025-MATCH 17-NGA-TUN | ABDEL MAJID BZIOUAT/GettyImages

Otra selección que se quedó afuera del Mundial 2026 de forma dolorosa fue Nigeria, y acudirán a este parón internacional con el objetivo de poner primera en las eliminatorias rumbo a la próxima Copa Africana de Naciones.



Ademola Lookman buscará hacerse grande con su país enfrentándose a Madagascar y Guinea Bisáu.

6. Eslovaquia: David Hancko

Slovakia v Kosovo - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Christian Hofer - UEFA/GettyImages

Con el rocoso defensor del Atlético, Eslovaquia es otra de las selecciones que tendrá competencia oficial en este parón: jugará frente a Moldavia, Kazajistán y las Islas Feroe en el marco de las primeras tres jornadas del grupo 3 de la tercera escala en importancia de la UEFA Nations League.

7. Canadá: Jonathan David

Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

Tras un Mundial histórico para ellos, los canadienses buscarán seguir construyendo: se reencontrarán para jugar tres amistosos frente a Chile, Perú y los Estados Unidos con Jonathan David como una de las grandes figuras del equipo.

8. México: Obed Vargas

Mexico v Portugal - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

Nadie les quita el hecho de haber jugado un nuevo Mundial como locales, aunque la decepción de no pasar los octavos de final es una realidad para ellos.



Obed Vargas seguramente sea una de las figuras de la reconstrucción azteca, que arrancará en este parón con partidos amistosos frente a Colombia, Perú y Estados Unidos.

9. Corea del Sur: Kang-In Lee

South Korea v China - FIFA World Cup Asian 2nd Qualifier | Han Myung-Gu/GettyImages

Tuvieron un decepcionante Mundial quedando eliminados en fase de grupos y tendrán cuatro amistosos para empezar a prepararse de cara a lo que viene, con competencia en el plano continental en el futuro cercano.



Con Kang-In Lee como protagonista se enfrentarán a Ecuador, Uruguay, Venezuela y Uzbekistán.