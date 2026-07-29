Los jugadores del Barcelona intentan convencer a Rodri de que fiche con los culés

El mercado de fichajes encontró en Rodri una gran figura que tiene su futuro en duda: él parece querer irse del Manchester City, aunque estos no quieren saber nada con dejarlo ir. En el medio, aparecen los intereses de grandes clubes.

Según el periodista Matteo Moretto, algunos jugadores del FC Barcelona, que comparten la selección española con Rodri, están tratando de convencerlo para que se sume a las filas de la plantilla dirigida por Hansi Flick. A pesar de esto, el mediocampista le estaría dando prioridad al Real Madrid, que aún está dubitativo sobre el físico del Balón de Oro del Mundial 2026 tras la dura lesión de rodilla que sufrió hace algunas temporadas.

La división en la directiva Merengue es un secreto a voces, ya que varios están convencidos de que sumar a Rodri sería una excelente idea. El problema para ellos es que del lado escéptico se encuentra Florentino Pérez, recientemente reelegido como presidente del club.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

Rodri firmó con el Manchester City a mediados de 2019 tras salir del Atlético de Madrid ejecutando la cláusula de 70 millones y su paso ha sido brillante, marcando el gol de la victoria contra el Inter de Milán en la final de la UEFA Champions League 2022/23 celebrada en Estambul, siendo esta la única Orejona que han podido conquistar los Ciudadanos hasta el momento. Con la camiseta Sky Blue lleva jugados 298 partidos, con 28 goles y 32 asistencias.

Con la selección española conquistó una UEFA Nations League, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, donde fue escogido, con cierta polémica, como el mejor futbolista del torneo. En total, lleva 70 partidos con la absoluta de la Roja, con cuatro goles y dos asistencias desde su debut el 22 de marzo de 2018 en un amistoso frente a Alemania celebrado en Düsseldorf con Julen Lopetegui como entrenador.