Los jugadores del Real Madrid que han ganado el Balón de Oro a lo largo de la historia

El Balón de Oro es un galardón que otorga anualmente la revista francesa "France Football" al mejor jugador del año natural. Es considerado el mayor reconocimiento personal a nivel futbolístico en el mundo. Fue creado en 1956 por el entonces director de la revista Gabriel Hanot. Originalmente, el premio era solo para jugadores de nacionalidad europea que jugaran en Europa.

También son elegibles los futbolistas no europeos que hayan jugado en cualquier liga europea desde 1995. Todas las restricciones se levantaron en 2007 y cualquier jugador en cualquier parte del mundo puede ganar.

Para nadie es un secreto que el Real Madrid es uno de los equipos más importantes del mundo, sino el que más, y año a año cuenta con jugadores muy talentosos que aspiran ganar tanto en lo colectivo como en lo individual.



Los merengues han competido codo a codo contra el equipo más ganador, y quedando así empatados en cantidad, de balones de oro hasta el día de hoy, el FC Barcelona.



A continuación, repasaremos la lista de 8 jugadores que han ganado el Balón de Oro con el Real Madrid.

1. Cristiano Ronaldo (2013, 2014, 2016 y 2017)

Real Madrid v Sevilla - La Liga | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Cristiano Ronaldo es, sin dudas, uno de los máximos íconos en la historia reciente del Real Madrid. Llegó en 2009 procedente del Manchester United y se transformó en el máximo goleador histórico del club con 451 tantos en 438 partidos. Su voracidad competitiva y su capacidad para aparecer en los momentos clave marcaron una era dorada para los blancos.



Ganador de cuatro Balones de Oro como jugador del Madrid (2013, 2014, 2016 y 2017), Cristiano lideró al equipo en la conquista de cuatro Champions League en cinco temporadas, consolidando al club en la élite mundial. Su paso dejó una huella imborrable y lo colocó, para muchos, como el mejor futbolista que ha vestido la camiseta blanca.



Vale recordar que Cristiano tiene un total de 5 galardones, ya que hay que agregar el que consiguió en 2008, cuando era jugador del Manchester United.

2. Alfredo Di Stéfano (1956 y 1959)

SOCCER-REAL MADRID-ALFREDO DI STEFANO | STAFF/GettyImages

Alfredo Di Stéfano es considerado el jugador más influyente en la historia del Real Madrid. Llegó en 1953 y revolucionó el fútbol europeo con su estilo polivalente, capaz de atacar, defender y organizar el juego con la misma eficacia. Fue la piedra angular de un equipo que dominó Europa en los años 50.



Ganó el Balón de Oro en 1957 y 1959, consolidando su condición de leyenda. Con él, el Madrid conquistó cinco Copas de Europa consecutivas, convirtiéndose en sinónimo de grandeza. Más allá de los títulos, Di Stéfano encarnó el espíritu competitivo del club, siendo recordado como “La Saeta Rubia” y, hasta hoy, como el gran símbolo de la identidad madridista.

3. Raymond Kopa (1958)

SOCCER-REAL MADRID-FIORENTINA-KOPA-DI STEFANO | STAFF/GettyImages

Raymond Kopa, el francés que maravilló al mundo en los años 50, fue pieza fundamental en el Real Madrid de las primeras Copas de Europa. Llegó procedente del Stade de Reims y se unió a Di Stéfano y Gento para formar un tridente ofensivo de ensueño. Su regate corto y visión de juego lo convirtieron en uno de los primeros grandes talentos franceses en triunfar fuera de su país.



En 1958 recibió el Balón de Oro, reconocimiento a su calidad y a su protagonismo en la hegemonía blanca. Con el Madrid conquistó tres Copas de Europa, aportando desequilibrio y gol en un equipo que marcó una época. Kopa fue pionero y abrió el camino a futuras generaciones de futbolistas franceses en el club.

4. Luís Figo (2000)

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2022 | FRANCK FIFE/GettyImages

Luis Figo protagonizó uno de los fichajes más polémicos de la historia al pasar del Barcelona al Real Madrid en 2000. Su llegada inauguró la era de los Galácticos y simbolizó el poderío de Florentino Pérez en los despachos. Su habilidad, regate y capacidad de asistencia lo convirtieron en una pieza clave del ataque.



Ese mismo año recibió el Balón de Oro, premio que confirmó su condición de estrella mundial. Con el Real Madrid conquistó títulos importantes, incluida la Champions League de 2002. Figo dejó huella como uno de los grandes extremos de su generación y como protagonista de una época inolvidable en el Bernabéu.

5. Ronaldo Nazario (2002)

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2022 | FRANCK FIFE/GettyImages

Ronaldo Nazario, conocido como “El Fenómeno”, fue uno de los delanteros más letales de la historia del fútbol. Llegó al Real Madrid en 2002, en plena era de los Galácticos, y rápidamente conquistó al Santiago Bernabéu con su potencia, regate y olfato goleador. Aunque su paso por el club estuvo marcado por lesiones, dejó una huella imborrable con goles memorables y actuaciones decisivas en la Liga y la Champions.



Ganador del Balón de Oro 2002, Ronaldo llegó al Madrid tras proclamarse campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón. Su fichaje fue un símbolo del poderío blanco en el mercado y su impacto mediático y deportivo trascendió al club.



Aunque no alcanzó la Champions con la camiseta merengue, su figura se convirtió en leyenda y es recordado como uno de los talentos más naturales que vistió de blanco.

6. Fabio Cannavaro (2006)

Italy's World Cup-winning captain Fabio | FRANCK FIFE/GettyImages

Fabio Cannavaro llegó al Real Madrid en 2006 tras consagrarse campeón del mundo con Italia en Alemania, donde fue capitán y figura. Ese mismo año recibió el Balón de Oro, premio que reconoció su solidez defensiva y liderazgo en la zaga. Su fichaje reforzó el carácter competitivo del equipo en una etapa de transición.



Aunque su paso por el club no coincidió con la gloria europea, Cannavaro dejó su sello como central de jerarquía. Conquistó dos Ligas españolas y se ganó el respeto del vestuario y la afición por su compromiso. Su Balón de Oro sigue siendo uno de los pocos otorgados a un defensor en la historia, lo que engrandece aún más su legado.

7. Luka Modric (2018)

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - La Liga | Quality Sport Images/GettyImages

Luka Modrić llegó al Real Madrid en 2012 procedente del Tottenham y, con el tiempo, se convirtió en el cerebro del equipo. Su visión, control del ritmo del juego y precisión en los pases lo transformaron en el motor del mediocampo más exitoso de la última década.



En 2018, tras liderar a Croacia hasta la final del Mundial y brillar en la Champions con el Madrid, recibió el Balón de Oro. Ese premio rompió la hegemonía de Messi y Cristiano, reconociendo su influencia en el fútbol mundial. Modrić, con humildad y calidad, se ha ganado un lugar entre las leyendas del club.

8. Karim Benzema (2022)

Ballon D'Or Ceremony At Theatre Du Chatelet In Paris | Aurelien Meunier/GettyImages

Karim Benzema se convirtió en el emblema del Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo. Su madurez futbolística alcanzó su punto máximo en 2022, cuando recibió el Balón de Oro tras una temporada extraordinaria en la que fue clave para conquistar la Champions League y La Liga.



El delantero francés, fichado en 2009, pasó de ser criticado a convertirse en líder y capitán. Su inteligencia, calidad técnica y olfato goleador lo consolidaron como uno de los mejores delanteros del mundo. El Balón de Oro fue la consagración a una carrera de fidelidad al Madrid y de evolución constante.