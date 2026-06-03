Los jugadores del Real Madrid que Mourinho no quiere más en el equipo

Para nadie es un secreto que si Florentino Pérez es reelecto como presidente del Real Madrid, el siguiente técnico de los de la capital de España será Jose Mourinho.

Siendo el caso, Mourinho ya habría comenzado a diseñar el que sería su segundo próximo proyecto al frente del Madrid. De acuerdo con la información que circula en el entorno del club, el técnico ha reportado a la aún presidencia de Florentino que tiene definido su primer corte de bajas para el mercado de verano.

Los nombres señalados son Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Fran García, Raúl Asencio y Dani Ceballos, elementos que, bajo esta proyección, tendrían que buscar un nuevo hogar, pues a la vista del veterano entrenador, no tienen los enteros para el cuadro blanco.

🚨💣 BREAKING: José Mourinho has informed Real Madrid that he does NOT want these players in the squad next season:



• Eduardo Camavinga

• Rodrygo Goes

• Franco Mastantuono

• Fran Garcia

• Raul Asencio

• Dani Ceballos



The players are NOT in his plans. @Ramon_AlvarezMM pic.twitter.com/JND48jJrkD — Madrid Zone (@theMadridZone) June 3, 2026

Sin embargo, las rutas de salida no han de ser las mismas para todos. La situación de Franco Mastantuono sería la menos compleja, ya que el jovn argentino no abandonaría de lleno la institución. La idea primaria es promover una cesión con fines de crecimiento y retorno en el lapso de un año.

Para el resto de la lista, el panorama sería diferente. La directiva está abierta a escuchar ofertas y facilitar sus ventas, incluso aceptando cantidades inferiores a las inicialmente previstas con el objetivo de acelerar la renovación del plantel. La mayoría de ellos son al final de cuentas jugadores devaluados.

RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA Sports 2024/2025 | NurPhoto/GettyImages

El caso más complicado sería el de Rodrygo Goes. Pese a su valor de mercado y renombre, el jugador está en medio de la recuperación de una grave lesión de rodilla. Se entiende que no podrá tener rodaje sino hasta finales de año, por lo que, no habrá mucho sentido en que sus pretendientes ataquen en verano por él.

El resto de los cortados, deberán buscar destinos con menor glamur que el Madrid. Además, más de uno deberá aceptar rebajas de sueldo a donde sea que se marchen.