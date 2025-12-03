Los jugadores del Real Madrid se muestran 'divididos' sobre Xabi Alonso

Según se informa, los jugadores del Real Madrid están divididos sobre el entrenador Xabi Alonso, quien ha tenido problemas para ganarse a todo el equipo a pesar de seguir estando bien ubicado tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones en esta temporada 2025/26.

Después de la decepción de la temporada pasada que resultó en la salida de la leyenda moderna del Bernabéu, Carlo Ancelotti, la contratación de Alonso fue anunciada como un gran "regreso a casa" para el madridismo.

El ex internacional español lo ganó todo durante cinco años como jugador, de 2009 a 2014, y se había consolidado como uno de los mejores entrenadores jóvenes de Europa tras su etapa a cargo del Bayer Leverkusen, que le proporcionó un éxito sin precedentes al club alemán.

Alonso se hizo cargo de un equipo renovado en transición antes del Mundial de Clubes (eliminado en semifinales), pero aun así comenzó la nueva temporada con 13 victorias en 14 partidos. La situación se ha deteriorado durante el último mes, con una derrota por 1-0 ante el Liverpool en la Champions League y tres empates consecutivos en La Liga, quedando por detrás del Barcelona en la clasificación.

Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Sin embargo, las quejas sobre Alonso datan de mucho antes.

The Athletic escribe que varios jugadores no están convencidos de los métodos del técnico de 44 años. Sin embargo, otros creen que el entrenador no es el culpable del repentino malestar.

Se han rumoreado tensiones en la plantilla durante toda la temporada, y el mismo informe señala que los mensajes de Alonso no están llegando a los jugadores, lo que tiene consecuencias obvias. También se sugiere que hay ciertos jugadores que son incompatibles entre sí, y una fuente presente a diario en Valdebebas la temporada pasada afirmó que crear un equipo equilibrado que incluya a Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham es imposible.

Ancelotti cosechó un gran éxito en la temporada 2023-24 cuando Vinicius Jr. y Bellingham trabajaban en equipo, ganando la Champions League y la Liga en un doblete relativamente inusual. Pero la llegada de Mbappé ese verano obligó a hacer cambios y las cosas nunca funcionaron del todo.

Sevilla FC v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Parece que esos problemas no se han resuelto, ya que Mbappé sigue marcando goles, pero ninguno de los otros dos rinde como antes. La fricción entre Alonso y Vinicius Jr., en particular, ha sido bien documentada: el brasileño, frustrado por su menor protagonismo, se niega a firmar un nuevo contrato mientras su relación con el entrenador siga siendo precaria.

Claramente no ha ayudado el hecho de que Alonso se haya visto obligado recientemente a jugar sin Antonio Rüdiger, Éder Militão, David Alaba y Dani Carvajal debido a varias lesiones, lo que contribuyó a conceder siete goles en los últimos cinco partidos y agravó los problemas con la química del ataque.

Galácticos 3.0 enfrenta los mismos problemas

Con Bellingham, Mbappé y Trent Alexander-Arnold reclutados en veranos consecutivos, esta es posiblemente la tercera era Galácticos que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha supervisado en sus dos períodos en el cargo desde el año 2000.

(L to R) Brazil's Ronaldo, Portugal's Lu | LIU JIN/GettyImages

Refleja el reclutamiento de Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário y David Beckham año tras año a principios del siglo XXI, con el proyecto finalmente desmoronándose por su propio peso: la venta del poco glamoroso pero enormemente efectivo Claude Makélélé al Chelsea en 2003 a menudo se destaca como un error crítico de juicio debido al impacto que tuvo en el equilibrio del equipo.

Después de 2002, justo antes de la llegada de Ronaldo, el Real Madrid no ganó la Liga de Campeones durante 12 años.

El reclutamiento de los nombres más importantes del deporte con la esperanza de lograr un dominio dinástico tampoco produjo el éxito deseado cuando Pérez regresó en 2009, tres años después de que terminara su primera presidencia.

Ese verano, Los Blancos rompieron el récord mundial de transferencia dos veces para fichar a Kaká y Cristiano Ronaldo, cayendo hasta que la eventual Décima de 2013-14 se basó tanto en jugadores como los más discretos Luka Modrić y Raphaël Varane como en Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale.

