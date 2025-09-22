Los jugadores más jóvenes que ganaron el Balón de Oro a lo largo de la historia

Aunque ningún adolescente ha reclamado todavía el premio individual más codiciado del fútbol, ha habido una serie de jóvenes prodigios que fueron coronados como los mejores del planeta a una edad temprana.

Solo un ganador del Balón de Oro recibió el premio antes de cumplir los 22 años, encabezando una lista de superestrellas jóvenes que han revolucionado el fútbol a lo largo de los años.

Estos son los 10 ganadores más jóvenes del Balón de Oro:

10. Luis Suárez

Año: 1960



Club: FC Barcelona



Edad: 25 años, 7 meses, 10 días



Luis Suárez (el español, no el uruguayo) se convirtió en el primer futbolista de España en ganar el Balón de Oro en 1960, tras una temporada estelar con el Barcelona, donde fue pieza clave en la segunda Liga consecutiva del club.



Paradójicamente, mientras recibía el prestigioso reconocimiento de France Football —organizadores del Balón de Oro—, no era precisamente un favorito de la afición en el Camp Nou.



En ese momento, el Barcelona atravesaba deudas y el técnico Helenio Herrera lidiaba con el declive de László Kubala, el veterano ídolo que muchos consideraban responsable de la leyenda del Camp Nou. Aunque Suárez y Kubala no jugaban en la misma posición, Suárez se convirtió en el chivo expiatorio del maltrato a Kubala. Entre los aficionados nació una narrativa hostil: comenzaron a abuchear cada toque de Suárez y surgieron enfrentamientos entre “kubalistas” y “suaristas”.



La presión llevó a Suárez a marcharse al Inter de Milán, donde alcanzó la cima de su carrera. En Italia ganó tres ligas y dos Copas de Europa —aunque nunca otro Balón de Oro—, mientras Kubala se desvanecía rápidamente en el olvido.

9. Johan Cruyff

Johan Cruyff | VI-Images/GettyImages

Año: 1971



Club: Ajax



Edad: 24 años, 8 meses, 3 días



Una de las figuras más transformadoras del fútbol del siglo XX, el excepcional talento de Johan Cruyff fue reconocido en varias ocasiones por France Football mientras lideraba la revolución del “Fútbol Total”.



Cruyff alcanzó rápidamente el estatus de superestrella mundial tras emerger en su Holanda natal en los años 60, y su primer Balón de Oro llegó en 1971, todavía vistiendo la camiseta del Ajax.



Poco antes de cumplir 25 años, recibió el primero de sus tres Balones de Oro tras conquistar la Copa de Europa con el club de Ámsterdam.

8. Marco van Basten

Marco van Basten | Etsuo Hara/GettyImages

Año: 1988



Club: AC Milan



Edad: 24 años, 1 mes, 27 días



Cruyff es, sin duda, el futbolista más talentoso y famoso que los Países Bajos han producido, pero no es el ganador más joven del Balón de Oro en la ilustre historia de la nación. Ese honor pertenece a Marco van Basten.



Al igual que su legendario compatriota, Van Basten también terminó su carrera con tres Balones de Oro, el primero de ellos en 1988, cuando logró algo que Cruyff nunca consiguió: ganar la Eurocopa con la Oranje.



Mientras brillaba también con los colores del gigante italiano AC Milan, el prolífico delantero neerlandés superó la competencia de sus compañeros de selección Ruud Gullit y Frank Rijkaard para llevarse el galardón.



Ese voleo en la final de la Eurocopa 88 seguramente ayudó.

7. Eusebio

Eusebio | Alessandro Sabattini/GettyImages

Año: 1965



Club: Benfica



Edad: 23 años, 11 meses, 3 días



El dominio de España en la primera década del Balón de Oro fue interrumpido por Eusébio. Tras haber sido subcampeón en 1962 detrás del checoslovaco Josef Masopust, el legendario goleador del Benfica se llevó el premio tres años después.



Nacido en Mozambique, Eusébio se convirtió en el primer jugador negro en ganar el galardón, tras un 1965 sensacional en el que anotó a un ritmo impresionante. En la temporada 1964–65, marcó 48 goles en 36 partidos en todas las competiciones.



Apenas unos días antes de cumplir 24 años, conquistó el premio más prestigioso del fútbol, al que le siguió un segundo puesto en 1966, tras llevar a Portugal al tercer lugar en el Mundial de Inglaterra.

6. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo | ANDREW YATES/GettyImages

Año: 2008



Club: Manchester United



Edad: 23 años, 9 meses, 29 días



Superando por poco a Eusébio, Cristiano Ronaldo es el ganador portugués más joven del Balón de Oro. El primero de sus cinco galardones llegó en 2008 con el Manchester United, coronando un año espectacular.



Ronaldo había conquistado la Premier League y la Champions League, marcando en la final contra el Chelsea, después de firmar un récord de 31 goles en una temporada de 38 partidos en la liga inglesa.



Al año siguiente fichó por el Real Madrid, donde obtuvo los cuatro Balones de Oro restantes de su colección.

5. Oleg Blokhin

Oleg Blokhin USSR 1983 | Getty Images/GettyImages

Nacido en la actual Ucrania, Blokhin fue el segundo de tres jugadores de la Unión Soviética en ganar el Balón de Oro, tras Lev Yashin y antes de Igor Belanov.



Se consolidó pronto como un delantero implacable en el Dinamo de Kiev, anotando 89 goles en sus primeras cuatro temporadas completas, incluidos 23 en 1975, año en que el club ganó la Recopa de Europa.



Aunque en 1976 marcó aún más, solo alcanzó el puesto 19 en la votación de ese año.

4. George Best

George Best | Evening Standard/GettyImages

Año: 1968



Club: Manchester United



Edad: 22 años, 7 meses, 2 días



Uno de los primeros futbolistas británicos en trascender el deporte, George Best sigue siendo el único norirlandés en ganar el Balón de Oro.



En 1968, cuando el United se convirtió en el primer club inglés en ganar la Copa de Europa, Best fue la estrella con sus goles, regates y carisma. Marcó en la final contra el Benfica, en la prórroga del triunfo 4-1.



Ese fue el punto culminante de su brillante pero turbulenta carrera. Años después, en 1971, terminó tercero en la votación.



3. Leo Messi

Leo Messi | Pascal Le Segretain/GettyImages

Año: 2009



Club: Barcelona



Edad: 22 años, 5 meses, 7 días



Nadie ha ganado más Balones de Oro que Lionel Messi, con ocho en total. El primero llegó en 2009, con 22 años, como protagonista del histórico sextete del Barcelona de Guardiola.



Messi anotó en las finales de la Copa del Rey, la Champions y el Mundial de Clubes, ayudando al Barça a conquistar un triplete ampliado con las Supercopas y la Liga.



Aunque fue un año inolvidable, ni siquiera fue su mejor temporada en lo individual con los culés.

2. Michael Owen

Michael Owen | Phil Cole/GettyImages

Año: 2001



Club: Liverpool



Edad: 22 años, 4 días



Michael Owen es el inglés más reciente en ganar el Balón de Oro y el único que lo logró vistiendo la camiseta del Liverpool. Fue además el segundo jugador más joven en conseguirlo.



En 2001 lideró a los “Reds” hacia un triplete de Copa de la Liga, FA Cup y Copa de la UEFA, marcando 24 goles en la temporada.



Su actuación más recordada llegó en la final de la FA Cup, con dos tantos decisivos en los minutos 83 y 88 para remontar 2-1 ante el Arsenal.

1. Ronaldo

Ronaldo | Claudio Villa/GettyImages

Año: 1997



Club: Inter de Milán



Edad: 21 años, 3 meses, 5 días



Ronaldo realmente se ganó el apodo de “O Fenômeno” (El Fenómeno). Sus actuaciones con el club y la selección fueron asombrosas en los inicios de su carrera, y solo su propio cuerpo le impidió convertirse en el mejor futbolista que el mundo haya visto jamás.



Naturalmente, Ronaldo ganó el Balón de Oro —y no solo una vez—. Su primer triunfo llegó en 1997, durante su etapa en el Inter de Milán, convirtiéndose en el ganador más joven de la historia con 21 años.



Su segundo galardón lo obtuvo en 2002 tras un Mundial sensacional, en el que marcó dos goles en la final contra Alemania para coronar campeona a Brasil. Terminó el torneo como Bota de Oro.



De no ser porque en 1996 la FIFA entregaba un premio separado —FIFA World Player of the Year—, que no se unificó con el Balón de Oro hasta 2010, Ronaldo habría sido aún más joven cuando ganó su primer gran reconocimiento individual.

