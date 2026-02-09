Los jugadores que han costado más de 100 millones de euros - rankeados

Estamos cerca de cumplir una década de cuando Neymar Jr rompió el mercado de fichajes al firmar con el París Saint-Germain por 222 millones de euros, una cifra que en la actualidad sigue siendo desproporcionada y más aún en 2017.

Desde entonces, los mercados de traspasos no volvieron a ser iguales y hasta la fecha 19 futbolistas han logrado o superado la barrera de los 100 millones de euros.

Neymar sigue siendo el número uno con el récord absoluto de 222 millones de euros (del Barcelona al PSG en la temporada 2017/18). Kai Havertz cierra este top 19 con 100 millones de euros (del Bayer Leverkusen al Chelsea en 2020/21).

A continuación, te mostramos la lista de los fichajes más caros de la historia del fútbol según Transfermarkt (actualizada a enero de 2026), del puesto 1 al 19.

19. Kai Havertz (100 M€) | Bayer Leverkusen - Chelsea

Kai Havertz actualmente juega en el Arsenal | NurPhoto/GettyImages

Fue el gol ganador en la final de Champions 2021. Versátil y con momentos clave, pero irregular en Chelsea; ahora en Arsenal tiene mejor consistencia



Regresó de lesión larga en 2025/26, impactando con gol y dos asistencias en un partido; Arteta lo ve "transformador" para el título, elevando la presión y ataque del Arsenal.

18. Gareth Bale (101 M€) | Tottenham - Real Madrid

Gareth Bale como merengue | NurPhoto/GettyImages

Fue el primer gran galáctico después de CR7. Marcó goles icónicos en finales de Champions (2014, 2018), pero las lesiones crónicas y los conflictos con el club y prensa marcaron una etapa irregular pese a los títulos.



Está retirado desde 2023 y enfocado en el golf (participará en Icons Series 2026).

17. Paul Pogba (105 M€) | Juventus - Manchester United

Paul Pogba con el Manchester United | Chloe Knott - Danehouse/GettyImages

Récord mundial en 2016 por su regreso al United. Lesiones, polémicas y rendimiento irregular; salió gratis en 2022. Talento enorme que se desperdició en gran parte.



Tras la suspensión de dopaje, reducida a 18 meses (hasta marzo 2025), fichó por el Mónaco en junio 2025. Solo acumula tres apariciones (30 minutos) por lesiones recurrentes y su futuro es incierto.

16. Romelu Lukaku (113 M€) | Inter - Chelsea

Romelu Lukaku en su etapa como Blue | Robin Jones/GettyImages

Regresó a la Premier tras su éxito en el Inter (Serie A y final Champions). Su segundo paso en el Chelsea resultó fallido por adaptación y forma; marchó cedido rápido. Es un jugador que destaca por su potencia y goles, pero no rindió al nivel del precio.



En el Napoli desde 2024 lleva anotados 14 goles en 37 partidos; en 2025/26 ha añadido cinco goles en Serie A, ayudando a conseguir el título napolitano.

15. Moisés Caicedo (116 M€) | Brighton - Chelsea

Moisés Caicedo con el Chelsea | NurPhoto/GettyImages

Récord británico temporal. Tardó en adaptarse, pero muestra gran potencial defensivo, físico y recuperaciones. El Chelsea invirtió fuerte en mediocampo joven y él va creciendo.



En 2026 ha tenido problemas disciplinarios (cinco suspensiones, incluyendo roja vs. Arsenal); admite que debe "aprender" pero mantiene su estilo agresivo; ha jugado 20 partidos con dos goles, clave junto a Santos en el pivote.

14. Declan Rice (116.6 M€) - West Ham -. Arsenal

Declan Rice se ha vuelto un referente en el Arsenal | Visionhaus/GettyImages

Capitán del West Ham e Inglaterra, fichado como mediocentro top. Muy sólido en defensa y salida de balón; es clave en el proyecto de Arteta y justifica el precio con consistencia.



En 2025/26 ha jugado 32 partidos con cuatro goles y ocho asistencias, ayudando al Arsenal en la cima de la Premier; ha recibido amarillas en Champions, pero su liderazgo es vital.

13. Cristiano Ronaldo (117 M€) - Real Madrid - Juventus

Cristiano Ronaldo con la Juventus | NurPhoto/GettyImages

Sue fue a Italia a las filas de la Juventus por impacto mediático y goles. Ganó dos Serie A, pero no Champions. Luego volvió al Manchester United y posteriormente fichó por el Al-Nassr. Más un fichaje de marketing que de pico rendimiento.



En Al-Nassr desde 2023, con contrato posible hasta 2026; en 2025/26 ha marcado 18 goles en todas las competiciones, alcanzando 961 en su carrera (cerca de 1.000).

12. Jack Grealish (117.5 M€) | Aston Villa - Manchester City

Manchester City pagó mucho por Jack Grealish | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Récord inglés por su regate y personalidad que Guardiola adoraba. Útil en rotaciones, ganó Premier y Champions, pero rara vez titular indiscutible. Cumple rol de lujo sin ser el protagonista esperado.



En 2025/26 cedido al Everton por falta de minutos en el City; sufrió una fractura por estrés en el pie, requiriendo cirugía y estar fuera para el resto de la temporada, con solo cinco apariciones y un gol.

11. Antoine Griezmann (120 M€) | Atlético de Madrid - Barcelona

Antoine Griezmann no destacó como se esperaba en el Barcelona | NurPhoto/GettyImages

No encajó en el sistema con Messi en el Barcelona y fue cedido de vuelta al Atleti y vendido.



Fue campeón del Mundo con Francia, pero en el club azulgrana el traspaso fue caro y poco rentable. Regresó a Atlético en 2021, extendiendo hasta 2027; en 2025/26 ha marcado ocho goles en 15 partidos, pero hay ofertas de MLS, Saudi y UAE para 2026, priorizando Estados Unidos para el fin de carrera.

10. Eden Hazard (120.8 M€) | Chelsea - Real Madrid

Eden Hazard dejó mucho que desear en el Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

Considerado el "nuevo galáctico" por su reinado en Premier con el Chelsea. Las lesiones graves en tobillo destruyeron su etapa en el Madrid (76 partidos jugados en cuatro temporadas).



Se retiró joven en 2023. Una de las decepciones más grandes por precio y expectativas no cumplidas. En 2026 participa en eventos de golf y filantropía.

9. Enzo Fernández (121 M€) | Benfica - Chelsea

Enzo Fernández firmó con el Chelsea tras el Mundial de Qatar 2022 | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Récord de invierno tras ganar el Mundial 2022 con Argentina (mejor joven del torneo).



Sólido recuperador y con buena salida de balón en el Chelsea, pese a la inestabilidad institucional del club. Ha cumplido en lo individual, pero sin títulos mayores que lo respalden aún.



En 2026 hay rumores de intercambio con Real Madrid por Vinícius, pero Chelsea lo ve como pilar; ha jugado 25 partidos con dos goles y cuatro asistencias, clave en el mediocampo.

8. Florian Wirtz (125 M€) | Bayer Leverkusen - Liverpool FC

Florian Wirtz con el Liverpool | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Tras liderar el título invicto del Leverkusen en Bundesliga 2024, el Liverpool pagó un alto costo por su creatividad y visión.



En 2025/26 se ha consolidado como pieza clave en Anfield, con cinco goles y siete asistencias en 31 partidos (3 goles en PL); ha mejorado el ataque de Liverpool, contribuyendo a su solidez en la lucha por la Premier y Champions.

7. Jude Bellingham (127 M€) | Borussia Dortmund - Real Madrid

Jude Bellingham pasó del BVB al Madrid | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Uno de los fichajes más exitosos recientes: impacto inmediato con goles, asistencias y liderazgo. Campeón de Liga, Supercopas y contendiente al Balón de Oro.



Ha superado con creces las expectativas y se ha convertido en pilar indiscutible del Madrid actual.



En 2025/26 ha tenido críticas por actitud en un Madrid en crisis (tras despido de Alonso), con solo cinco goles en 20 partidos; el presidente Pérez le exigió más liderazgo en reuniones privadas, y su equipo cayó a playoffs de Champions.

6. João Félix (127.2 M€) | Benfica - Atlético de Madrid

João Félix no lució en el Atlético | Mateo Villalba/GettyImages

El fichaje más caro de la historia del Atlético por su potencial como joya portuguesa. No encajó en el estilo defensivo de Simeone; múltiples cesiones (Chelsea, Barça).



Ha mostrado destellos de calidad, pero inconsistencia y falta de regularidad han hecho que el precio parezca desproporcionado.



En 2025 fichó por Al-Nassr, donde ha marcado 13 goles en 17 partidos de SPL y 4 en competiciones asiáticas, formando un tridente con Ronaldo y Mané.

5. Philippe Coutinho (135 M€) | Liverpool - Barcelona

Philippe Coutinho no pudo destacar en Barcelona | Quality Sport Images/GettyImages

Fichaje de invierno récord en su momento, visto como el heredero creativo de Iniesta. Irregular por lesiones y falta de adaptación; cedido al Bayern (donde ganó todo en 2020) y luego al Aston Villa.



Vendido a precio bajo. Regresó a Brasil con Vasco da Gama en 2025, donde ha jugado 24 partidos con cinco goles; ha revivido algo su carrera, pero lejos de su pico, y se enfoca en disfrutar el fútbol sin presión europea.

4. Alexander Isak (145 M€) | Newcastle United - Liverpool FC

Alexander Isak fichó con el Liverpool | Visionhaus/GettyImages

El fichaje británico récord de 2025. Tras explotar en el Newcastle con más de 20 goles por temporada y gran movilidad, el Liverpool lo vio como el delantero perfecto para su nuevo ciclo.



En su primera temporada 2025/26 ya ha marcado tres goles en 16 partidos (dos en Premier League), con una asistencia; se adapta rápido al estilo de alta presión, pero ha tenido altibajos por lesiones menores, contribuyendo a la lucha por el título del Liverpool.

3. Ousmane Dembélé (148 M€) | Borussia Dortmund - Barcelona

Ousmane Dembélé no brilló como se esperaba en Barcelona | NurPhoto/GettyImages

Reemplazo directo de Neymar con expectativas enormes por su explosividad.



Las lesiones recurrentes limitaron su carrera en el Barça (más de 100 partidos perdidos). Tuvo destellos brillantes (como en semis de Champions 2019), pero salió en 2023 hacia el PSG, donde ha resurgido con mejor consistencia: en 2024-25 sumó 33 goles y 15 asistencias en 49 partidos, ganando un triplete continental.



En 2025/26 ha añadido cinco goles y tres asistencias en 11 partidos de Ligue 1; hay interés saudí post-Mundial 2026, y el PSG planea renovarlo para evitar su salida.

2. Kylian Mbappé (180 M€) | Mónaco - PSG

Kylian Mbappé pasó del Mónaco al PSG | FRANCK FIFE/GettyImages

Tras su explosión en el Mundial 2018. Dominó la Ligue 1 con cientos de goles y asistencias, pero la Champions siempre se le resistió en PSG.



En 2025 fichó libre por el Real Madrid, donde ha encajado rápido y ya acumula 36 goles en 29 partidos (21 en LaLiga y 13 en Champions), con cinco asistencias; ha sido clave en remontadas y lidera la tabla de goleadores europeos, posicionando al Madrid como favorito al título pese a crisis internas.

1. Neymar (222 M€) | Barcelona - PSG

Neymar se mantiene como el fichaje más costoso de la historia | TF-Images/GettyImages

El traspaso récord que nadie ha superado en casi 9 años. El PSG lo fichó para convertirlo en la estrella principal. Ganó múltiples títulos domésticos en Francia, pero nunca la Champions como líder (finalista en 2020).



Lesiones frecuentes, problemas extra cancha y una salida conflictiva lo llevaron al Al-Hilal en 2023, pero regresó al Santos FC (su club de origen) en enero 2025 tras una temporada irregular por lesiones.



Extendió su contrato hasta diciembre 2026, enfocándose en el Mundial 2026 con Brasil; ha jugado 27 partidos con 11 goles en Santos, ayudando a evitar el descenso, y describe este regreso como "volver a casa" para superar desafíos personales y familiares.

