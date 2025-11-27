Los jugadores que han marcado cuatro goles en un partido de Champions League

Los cuatro goles de Kylian Mbappé el miércoles no sólo sirvieron para que el Real Madrid venciera 3-4 al Olympiacos en la quinta fecha de esta Champions League; también para que la estrella gala entrara en un exclusivo grupo vitalicio dentro de la mayor competición de clubes del planeta.

Desde el mítico van Basten hasta el propio Kylian, pasando por verdaderas leyendas vivas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, un total de 16 futbolistas (todos atacantes) integran el clan de autores de "poker" en el mediático torneo de "La Orejona".

Claro está, vale acotar que dos de estos jugadores consiguieron semejante gesta en par de ocasiones, mientras que otros dos no marcaron cuatro sino cinco goles en un mismo encuentro del prestigioso certamen.

18. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 2025/2026

El hoy capitán de Francia acaba de convertirse en el último miembro del distinguido listado, tras ayudar el miércoles a su entrenador en el Madrid, Xabi Alonso, a conservar su cargo. Pues las cuatro dianas de Kiki en El Pireo, contra Olympiakos, le permitió a los merengues romper una cadena de tres compromisos oficiales sin ganar, y meterse de lleno en el top 8 de la actual fase de liga en Champions, camino a obtener su cupo directo a los octavos de final.

17. Olivier Giroud (Chelsea) - 2020/2021

El experimentado centro-atacante, también galo, fue durante casi un lustro el miembro más reciente del elitista club. Efectivamente, el campeón del mundo con Les Bleus en 2018 perforó cuatro veces las redes del Sánchez Pizjuán en diciembre de 2020, en un careo de la antigua fase de grupo en el que el Chelsea visitó al Sevilla.

16. Josip Ilicic (Atalanta) - 2019/2020

Un Mestalla sin gente debido al inicio de la pandemia del Coronavirus, albergaba el choque de vuelta de octavos en aquella UCL 2019/2020 cuando el mediapunta bosnio lograba el "póker" frente al Valencia, para la victoria de Atalanta 3-4 y el respectivo pase a la etapa de los mejores ocho.

15. Serge Gnabry (Bayern Múnich) - 2019/2020

El potente y versátil atacante vivió su "prime" en aquel curso de la pandemia, al punto de anotar cuatro goles en 35 minutos a expensas del Tottenham Hotspur, en un juego de fase de grupos, previo a que el Bayern fungiera de "rodillo" y conquistara sin atenuantes esa edición de Liga de Campeones.

14. Robert Lewandowski (Bayern Múnich) - 2019/2020

El ya mítico artillero polaco no quiso ser menos que su otrora compañero en el gigante bávaro, y gestó la proeza pero en apenas 14 minutos, en la propia primera ronda de aquel certamen y ante el Estrella Roja de Belgrado. Por si fuera poco, Lewy se erigió en el segundo futbolista de siempre con dos "póker" en Champions, luego del logrado en 2013 con la camiseta del Borussia Dortmund.

13. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 2015/2016

Lucía imposible que el mayor anotador en la historia del balompié se ausentara de este grupo. Es que El Bicho no tuvo piedad del humilde Malmö sueco y lo vacunó hasta en cuatro oportunidades en apenas 20 minutos, en la fase inicial de una 2015/2016 en la que el Real defendía su cetro continental.

12. Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk) - 2014/2015

Actualmente retirado del profesionalismo, Luiz Adriano formó parte de la clásica saga de brasileños que hicieron del Shakhtar una escuadra respetada en el viejo continente. De ese modo, quien representara en cuatro oportunidades a La Canarinha marcó cinco tantos contra el BATE Borisov en la fase de grupos 2014/2015, siendo uno de apenas dos sudamericanos en figurar en este apoteósico renglón.

11. Zlatan Ibrahimovic (PSG) - 2013/2014

Aunque ni siquiera se acercó a ganar "La Orejona" en París, Ibra dejó huella en el apartado individual con el PSG, del que es su tercer máximo realizador vitalicio, y con el que cosechó el "poker" versus el Anderlecht en la campaña 2013/2014.

10. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) - 2012/2013

Antes de hacer goles en el Barcelona y convertirse en leyenda para el Bayern Múnich, Tito se presentó "internacionalmente" en un Borussia al que guio hasta la final de la Champions League 2012/2013, destacando principalmente por victimizar hasta en cuatro ocasiones (primera vez que lo hacía en la competición) nada menos que al Real Madrid en la ida de semifinales.

9. Lionel Messi (FC Barcelona) - 2011/2012

Junto a Robert Lewandowski, el genio rosarino es el único jugador en la historia de la Liga de Campeones en ostentar dos partidos de al menos cuatro anotaciones, y uno de apenas dos sudamericanos (más Luiz Adriano) en aparecer en semejante cofradía. De hecho, en la vuelta de octavos de final de la 2011/2012 versus el Bayer Laverkusen se destapó con cinco pepinazos.

8. Mario Gómez (Bayern Múnich) - 2011/2012

Previo a Mario Mandzukic y al propio Lewandowski, el "9" titular de los muniqueses era el hispano-alemán, a quien sólo le bastaron 23 minutos para firmar su "poker" contra el modesto Basilea en la etapa inicial del ejercicio 2011/2012.

7. Bafétimbi Gomis (Lyon) - 2011/2012

Otro francés, y antiguo seleccionado, que figura dentro del histórico grupo. Es cierto que Gomis no tuvo el impacto continental que sí exhibió en la Ligue 1; sin embargo, vivió su noche de gloria en apenas 26 minutos en la fase de grupos 2011/2012 cuando acribilló con cuatro dianas al Dinamo Zagreb.

6. Lionel Messi (FC Barcelona) - 2009/2010

El para muchos GOAT del balompié fue el primer sudamericano en lograr cuatro anotaciones en un desafío de la vieja Copa de Europa, dado que gestó la hazaña en detrimento del Arsenal, una de sus víctimas favoritas de siempre, en la vuelta de octavos del curso 2009/2010. A modo global, Leo es el segundo mayor artillero de la preponderante justa, tras Cristiano Ronaldo.

5. Andriy Shevchenko (AC Milan) - 2005/2006

Probablemente el futbolista más decisivo del cuadro rossoneri en el siglo XXI. Aunado a cansarse de vacunar con dicha camiseta (segundo máximo realizador de su historia), Sheva ayudó al mítico conjunto del San Siro a levantar una Champions y totalizar dos finales, mientras que coleccionó cuatro tantos en un duelo versus el Fenerbahçe en la 2005/2006.

4. Ruud van Nistelrroy (Manchester United) - 2004/2005

En medio de la enorme tradición de los Red Devils, apenas un humano ha completado el "poker" en un cotejo de la principal competición continental: Ruud. Es que el antinguo "killer" tulipán vacunó cuatro veces al Sparta Praga en la fase de grupos 2004/2005.

3. Dado Prso (Mónaco) - 2003/2004

El gigante croata es, con casi toda seguridad, la personalidad menos fulgurante entre las que inscribieron su nombre en este grupo de anotación. No en vano, es recordado básicamente por marcarle cuatro goles al Deportivo La Coruña; sí, aquel "Súper Depor", en el ejercicio 2003/2004.

2. Simone Inzaghi (Lazio) - 1999/2000

Es cierto que su carrera está siendo mucho más brillante en faceta de entrenador (ha conseguido una Serie A y dos finales de Champions League, todo con el Inter de Milán) que como jugador, pero también lo es que el hermano de Pipo Inzagui es el único italiano con cuatro dianas en un compromiso de Liga de Campeones, y fue el segundo en lograrlo en términos generales, a costa del Marsella en la segunda fase de grupos de la 1999/2000 (se jugaban dos liguillas antes de avanzar a cuartos de final).

1. Marco van Basten (AC Milan) - 1992/1993

Pese a retirarse a los 28 años por lesiones crónicas de tobillo y rodilla, quienes lo vieron en el engramado dicen que han existido pocos goleadores de su calibre. Lo cierto del caso es que van Basten tiene el honor de ser el primer futbolista con un "poker" en la Copa de Europa, como consecuencia de su prestación frente al Göteborg de Suecia en la edición 1992/1993.

