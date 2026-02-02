Los mejores 10 futbolistas europeos que han jugado en la Liga MX - rankeados

El mediocampista español Álvaro Fidalgo ha puesto fin a su etapa en el Club América después de cuatro años y medio en el Nido de Coapa. .

El canterano del Real Madrid arribó a la Ciudad de México en el verano de 2021 y tras su estadía conquistó tres títulos de Liga MX, ahora con 28 años regresa a LaLiga con el Real Betis con nuevos retos y objetivos en mente.

A continuación, hacemos mención de una lista de los 10 mejores futbolistas europeos que han jugado en la Liga MX, basada en su trayectoria previa en Europa (títulos, nivel alcanzado, entre otras características), su impacto y rendimiento en México, y el consenso general de los aficionados y especialistas.

10. Pep Guardiola (España)

Hace 10 años llegó un Gran Pez a Sinaloa. Pep Guardiola defendió los colores #Dorados. 😎#HazlaDePez pic.twitter.com/oqxtqrGHQK — Dorados (@Dorados) January 22, 2016

El jugador español vino a retirarse del fútbol profesional a México en 2006 con los Dorados de Sinaloa, solamente estuvo un semestre y le tocó descender con el equipo. Posteriormente comenzaría su etapa como entrenador.



Fue ícono del Barcelona, ganó Copa de Europa 1992, seis LaLiga, entre otros trofeos; Incluido por su estatus legendario previo, más que por rendimiento.

9. Bernd Schuster (Alemania)

Bernd Schuster con Pumas UNAM | DAVID HERNANDEZ/GettyImages

El ex de Barcelona y Real Madrid estuvo muy poco tiempo en México y abandonó a Pumas UNAM a media temporada, pero su calidad técnica y experiencia en clubes top de Europa dejaron huella en los partidos que pedo disputar.



Era un mediocampista elegante y candidato recurrente al Balón de Oro. Destacó con goles, asistencias y visión de juego, siendo uno de los "cerebros" europeos más recordados en la liga por su calidad técnica.

8. Florian Thauvin (Francia)

Florian Thauvin no pudo brillar con Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

El campeón del mundo en Rusia 2018 con Francia fichó con Tigres UANL en 2021 y aunque no tuvo su mejor rendimiento en esa etapa debido a su falta de adaptación y lesiones, su estancia llamó mucho la atención y llegó a dejar destellos de su calidad.



Llegó con gran cartel (Mundial y Marsella), aportó calidad en algunos momentos, pero no se consolidó; nunca pudo explotar y tuvo que regresar a Europa para volver a tener actividad.

7. Eusébio (Portugal)

Eusébio jugó en Rayados | Manchester Daily Express/GettyImages

La leyenda portuguesa del Benfica jugó para los Rayados de Monterrey en 1976 y aunque solamente disputó 10 partidos y anotó un gol, su calidad era única.



Fue Balón de Oro 1965 y ganador de la Copa de Europa 1962, 11 ligas portuguesas y más de 700 goles en carrera.

6. Sergio Canales (España)

Sergio Canales ha sido un referente con Monterrey | Azael Rodriguez/GettyImages

El mediocampista español llegó a la Pandilla con muchas dudas acerca de sus lesiones, sin embargo, una vez adaptado, pudo convertirse en un líder del equipo y su calidad ha quedado plasmada en su estancia en México. Incluso pudo llegar a una final del fútbol mexicano.



En Europa debutó debut con el Real Madrid, tuvo un paso sólido en Valencia, Real Sociedad y Betis (Copa del Rey 2022 y más de 200 partidos en LaLiga). Nivel elite sostenido como creativo y goleador desde mediocampo; clave constante en Rayados.

5. Álvaro Fidalgo (España)

Fidalgo llegó al América de la Segunda División de España y se marchó años después al Real Betis | Hector Vivas/GettyImages

El futbolista español se formó en la cantera del Real Madrid (Castilla) y se convirtió en un elemento fundamental de las Águilas en la consecución del histórico triplete del fútbol mexicano que quedará en la historia del fútbol mexicano como uno de los mejores equipos.



Su madurez llegó después de sus primeros años en donde sufrió mucho debido a algunos errores puntuales en fase finales anteriores. En cuatro años y medio con la institución azulcrema se hizo un referente y uno de las capitanes por su gran nivel y pasión por los colores.



El 'Maguito' será recordado por su visión élite, su etapa como uno de los capitanes y pieza fundamental en la era dominante de las Águilas, se marchó como ídolo en Coapa antes de regresar a Europa a principios del 2026 cuando firmó con el Real Betis Balompié por cuatro años hasta el 2030.

4. Paulinho (Portugal)

Paulinho es tricampeón de goleo y bicampeón de Liga MX con Toluca | Hector Vivas/GettyImages

El goleador portugués arribó a México procedente del Sporting Lisboa, en su primer año y medio con Toluca ha sido tres veces campeón de goleo individual y se proclamó bicampeón de la Liga MX en el Clausura 2025 y Apertura 2025. En muy poco tiempo, dejó una huella para la historia del club escarlata.



Ha destacado como goleador letal en Liguillas siendo un delantero moderno ultra productivo, comparado con Gignac por impacto inmediato y goles en momentos decisivos. Gracias a su gran nivel ha seguido siendo considerado por la selección de Portugal con todo y las grandes figuras que tiene en su ataque jugando en el fútbol europeo y es candidato a ir al Mundial 2026.

3. Emilio Butragueño (España)

Emilio Butragueño jugó con el Celaya | Image Photo Agency/GettyImages

Fue ídolo del Real Madrid como parte de la "Quinta del Buitre", ganó dos Copas de Europa, seis LaLiga, Pichichi y más de 170 goles en el club.



El legendario jugador del Real Madrid llegó a México en el cierre de su carrera profesional. En su primera temporada (1995-96), llevó a Celaya a la final de la Liga MX contra Necaxa, destacando por su calidad y liderazgo. Durante su etapa en el fútbol mexicano fue titular.



En Celaya (1998-2000). Marcó goles importantes y mostró clase como delantero, además, fue pionero de grandes europeos post-carrera top en México, recordado por elegancia y como referente histórico.

2. André-Pierre Gignac (Francia)

André-Pierre Gignac es el máximo goleador histórico de Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

El delantero francés llegó procedente del Olympique de Marsella como agente libre y ha estado más de 10 años en el Club Tigres UANL, dejando una huella imborrable convirtiéndose en el mejor jugador de su historia y el máximo goleador histórico.



En el fútbol europeo fue goleador destacado en Marsella, Toulouse y con Francia en Mundial 2010 y Euro 2016. Es el europeo con mayor éxito, longevidad y adoración en México; ídolo eterno de Tigres. Cuando cuelgue los botines será recordado por sus éxitos llenando las vitrinas de los felinos con torneos locales e internacionales.

1. Sergio Ramos (España)

Sergio Ramos fue parte de Rayados en 2025 | Jam Media/GettyImages

Uno de los mejores centrales en la historia del fútbol, una leyenda de la selección de España que fue campeón del mundo en 2010 y multicampeón con el Real Madrid destacando sus cuatro UEFA Champions League.



Estuvo un año defendiendo los colores de Monterrey todo el 2025. Sólido en defensa con intercepciones altas y liderazgo.

