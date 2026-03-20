Los mejores 40 laterales izquierdos de la historia del fútbol

A lo largo de la historia del fútbol, la posición de lateral izquierdo ha evolucionado de forma notable. Lo que en sus orígenes era un rol principalmente defensivo, con el paso de las décadas se transformó en una pieza clave para el desarrollo del juego. Muchos de los grandes equipos que marcaron época contaron con futbolistas capaces de recorrer toda la banda, defender con solidez y al mismo tiempo sumarse al ataque con criterio y profundidad.

En este recorrido aparecen jugadores de distintas generaciones y estilos. Algunos se destacaron por su capacidad defensiva, otros por su técnica y su influencia ofensiva, y varios lograron combinar ambas virtudes para convertirse en referencias absolutas del puesto. Desde pioneros que cambiaron la manera de entender la posición hasta figuras modernas que dominaron el fútbol europeo, este ranking reúne a 40 laterales izquierdos que dejaron una huella imborrable en la historia del deporte.

40. Rafael Gordillo

Spanish Soccer - La Liga - Sevilla v Real Madrid - Estadio Ramon Sanchez Pizjuan | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

Uno de los futbolistas más emblemáticos del fútbol español de los años ochenta. Surgido en el Real Betis, se convirtió en una figura fundamental del equipo andaluz antes de dar el salto al Real Madrid, donde vivió la etapa más exitosa de su carrera. Con el conjunto blanco ganó cinco títulos de La Liga y fue parte del equipo que dominó el fútbol español durante gran parte de esa década.



Su estilo se alejaba del lateral clásico. Jugaba prácticamente como un carrilero permanente, recorriendo toda la banda izquierda con una resistencia física notable. Destacaba por su capacidad para generar centros peligrosos y por su presencia constante en campo rival. Con la selección española superó el centenar de partidos internacionales, participando en varios torneos importantes y consolidándose como uno de los laterales más representativos del país.

39. Sergio Cervato

Sergio Cervato | Dukas/GettyImages

El defensor italiano fue uno de los grandes referentes del Hellas Verona durante los años cincuenta. Con el club disputó más de 300 partidos oficiales y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de su historia en aquella etapa. Su regularidad y liderazgo en defensa le permitieron ganarse un lugar destacado dentro del fútbol italiano de la posguerra.



Además de su solidez defensiva, se destacó por su capacidad goleadora para un jugador de su posición. Fue especialista en la ejecución de penales y tiros libres, lo que le permitió acumular una cifra de goles muy elevada para un lateral. También tuvo un papel importante en la selección italiana, con la que participó en el Mundial de 1954.

38. Theo Hernández

France v Iceland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Xavier Laine/GettyImages

El defensor francés se consolidó como uno de los laterales más determinantes del fútbol europeo en la década de 2020. Tras pasar por la cantera del Atlético de Madrid y tener experiencias en clubes como el Alavés y el Real Madrid, encontró su mejor versión en el AC Milan. En el club italiano se convirtió en una pieza fundamental del equipo que volvió a conquistar la Serie A en 2022.



Su principal fortaleza es la potencia física combinada con una velocidad extraordinaria. Cuando arranca con el balón desde su propio campo puede recorrer decenas de metros y romper líneas rivales con facilidad. También aporta goles y asistencias con regularidad, algo poco habitual para un defensor. Con la selección francesa disputó el Mundial de Qatar 2022, donde fue finalista.

37. Horst-Dieter Höttges

Horst-Dieter Höttges | picture alliance/GettyImages

Figura clave del Werder Bremen durante las décadas de 1960 y 1970, club con el que disputó más de 400 partidos oficiales. Su fidelidad al equipo alemán lo convirtió en uno de los jugadores más representativos de la institución. En ese período contribuyó a la conquista de la Bundesliga de 1965, uno de los mayores logros en la historia del club.



Con la selección de Alemania Occidental también tuvo un papel destacado, formando parte de una generación histórica del fútbol alemán. Integró el plantel que ganó la Eurocopa de 1972 y fue campeón del mundo en 1974. Era un defensor duro, disciplinado en el marcaje y muy difícil de superar en el mano a mano.

36. Anatoliy Demyanenko

WORLD CUP-1986-FRA-URSS | GEORGES GOBET/GettyImages

Uno de los grandes futbolistas del Dynamo Kiev en los años ochenta, etapa en la que el club ucraniano dominó el fútbol soviético y alcanzó protagonismo en competiciones europeas. Durante más de una década fue titular habitual del equipo dirigido por Valeriy Lobanovskyi, participando en numerosos títulos nacionales y en la conquista de la Recopa de Europa de 1986.



Su estilo encajaba perfectamente en el sistema colectivo del Dynamo. Tenía disciplina táctica, gran resistencia física y capacidad para participar tanto en defensa como en ataque. También fue un jugador importante para la Unión Soviética, con la cual disputó el Mundial de México 1986.

35. Ray Wilson

Soccer - Football League Division One - Fulham v Everton | PA Images Archive/GettyImages

El defensor inglés fue una pieza fundamental de la selección de Inglaterra que conquistó el Mundial de 1966. Durante aquel torneo se desempeñó como lateral izquierdo titular en el equipo dirigido por Alf Ramsey, aportando seguridad defensiva y experiencia en un conjunto que terminaría levantando el trofeo en Wembley.



A nivel de clubes desarrolló gran parte de su carrera en el Huddersfield Town antes de fichar por el Everton, con el que ganó la FA Cup en 1966. Su estilo se caracterizaba por la sobriedad y el buen posicionamiento, cualidades muy valoradas en el fútbol británico de aquella época.

34. Marinho Chagas

World Cup - Zaire v Brazil | VI-Images/GettyImages

Uno de los laterales más ofensivos que produjo el fútbol brasileño en los años setenta. Se hizo conocido internacionalmente durante el Mundial de 1974, donde fue uno de los jugadores más destacados de la selección brasileña a pesar de que el equipo no logró el título.



Tenía un estilo muy vistoso, con gran capacidad para proyectarse por la banda y participar en el ataque. Sus constantes subidas por el costado izquierdo lo convirtieron en una amenaza permanente para las defensas rivales. También tuvo una larga carrera en clubes de Brasil (Botafogo, Fluminense, Sao Paulo, entre otros) y en el fútbol estadounidense.

33. Roger Van Gool

Roger Van Gool | Mirrorpix/GettyImages

Figura destacada del fútbol belga en los años setenta y ochenta. Inició su carrera en el Club Brugge, donde se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo durante una etapa muy competitiva en el fútbol belga.



Era un lateral de gran resistencia física y buen criterio para incorporarse al ataque. Su regularidad lo llevó a formar parte de la selección de Bélgica durante varios años, participando en competiciones internacionales importantes y consolidándose como uno de los defensores más reconocidos de su país.

32. Víctor Rodríguez Andrade

Victor Rodriguez Andrade | Oestedigitalfm883

Una figura del fútbol uruguayo en la década de 1950 e integrante del histórico equipo que conquistó el Mundial de 1950 en Brasil, el famoso “Maracanazo”. Aunque podía desempeñarse en diferentes posiciones defensivas, su trabajo por el sector izquierdo fue fundamental para el equilibrio del equipo.



Destacaba por su inteligencia táctica y su capacidad para anticiparse a los movimientos de los rivales. No necesitaba una gran velocidad para imponerse, ya que compensaba con lectura de juego y una notable seguridad en el manejo del balón. Su rendimiento en aquel Mundial lo convirtió en uno de los defensores más recordados del fútbol charrúa.

31. Branko Zebec

Fußball-Bundesliga - Hamburger SV Deutscher Meister 1979 | picture alliance/GettyImages

El jugador yugoslavo desarrolló la mayor parte de su trayectoria como profesional en Serbia. Con el Partizán de Belgrado logró levantar tres Copas de Yugoslavia (1952, 1954 y 1957) y con el Estrella Roja de Belgrado una Liga en 1960.



A continuación, pasó por las filas del Alemannia Aachen y del Inter de Milán, peor no logró aumentar su palmarés.

30. Filipe Luís

Atletico Madrid v Lokomotiv Moscow - UEFA Europa League Round of 16: First Leg | Power Sport Images/GettyImages

Uno de los laterales más consistentes del fútbol europeo en el siglo XXI. Alcanzó reconocimiento internacional durante su etapa en el Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone, donde fue titular en el equipo que ganó la Liga española en 2014 y alcanzó finales de Champions League.



Su estilo encajaba perfectamente en el sistema del Atlético: disciplinado en defensa, agresivo en el marcaje y muy inteligente para interpretar los momentos del partido. Más tarde regresó a Brasil para jugar en Flamengo, donde continuó sumando títulos importantes, entre ellos la Copa Libertadores que luego también conquistó como entrenador.

29. Eddie Hapgood

Soccer - Football League Division One - Arsenal v Portsmouth | PA Images Archive/GettyImages

Capitán del Arsenal durante la década de 1930, fue una figura fundamental en uno de los equipos más dominantes del fútbol inglés de la época. Con el conjunto londinense ganó varios títulos de liga y ayudó a consolidar al club como una potencia en el fútbol británico.



Era un defensor elegante para los estándares del fútbol inglés de entonces. Tenía buena técnica, sabía salir jugando desde el fondo y poseía una notable capacidad de liderazgo dentro del campo. Con 440 partidos jugados en el equipo gunner, llegó también a ser capitán de la selección inglesa.

28. Patrice Evra

Manchester United V Tottenham Hotspur, League Cup Final | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

El defensor francés alcanzó fama mundial durante su etapa en el Manchester United. Bajo la dirección de Alex Ferguson se convirtió en uno de los laterales más importantes de la Premier League y fue parte del equipo que ganó múltiples campeonatos nacionales y la Champions League de 2008.



Agresivo en la presión, rápido para retroceder y constante en sus proyecciones ofensivas. También tuvo una larga trayectoria con la selección francesa, disputando varios torneos internacionales y superando el centenar de partidos con el combinado nacional.

27. Kenny Sansom

Kenny Sansom | Mark Leech/Offside/GettyImages

Durante más de una década fue el lateral izquierdo titular de la selección inglesa. Surgido en el Crystal Palace, alcanzó su mejor nivel en el Arsenal, donde se convirtió en una pieza clave del equipo durante los años ochenta y disputó más de 300 partidos oficiales.



Se caracterizaba por su regularidad y por un estilo equilibrado entre defensa y ataque. Era rápido, tenía buen control del balón y sabía cuándo proyectarse sin comprometer la estructura del equipo. Con Inglaterra disputó más de 80 partidos internacionales y participó en dos Copas del Mundo (1982 y 1986).

26. Serginho

FUSSBALL: TURNIER/100 JAHRE REAL MADRID, FC BAYERN MUENCHEN | Martin Rose/GettyImages

El brasileño vivió sus mejores años en el AC Milán, donde formó parte de uno de los equipos más exitosos de Europa a comienzos del siglo XXI. Llegó al club italiano a finales de los noventa y durante varias temporadas fue una pieza habitual en el sector izquierdo del equipo.



Su velocidad y su capacidad para desbordar lo convertían en un recurso ofensivo muy valioso. Aunque en muchos partidos actuaba como carrilero o extremo, su influencia desde la banda izquierda fue determinante en el Milán que ganó la Champions League en 2003 y repitió en 2007. Su capacidad para asistir y generar peligro constante lo convirtió en un jugador muy recordado por los aficionados rossoneri.

25. Alphonso Davies

Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

El futbolista canadiense revolucionó la posición de lateral izquierdo en el Bayern Múnich a partir de 2020. Inicialmente se desempeñaba como extremo, pero su reconversión defensiva permitió aprovechar su velocidad extraordinaria y su capacidad para romper líneas en carrera.



Fue una pieza clave en el Bayern que conquistó el sextete en 2020, incluyendo la Champions League. Su aceleración y potencia física le permiten cubrir enormes distancias en pocos segundos, lo que lo hace muy valioso tanto en defensa como en ataque. Con la selección de su país disputó el Mundial de Qatar 2022.

24. Celestine Babayaro

FUSSBALL: WM 2002 in JAPAN und KOREA, SWE - NGA 2:1 | Martin Rose/GettyImages

Formado en el fútbol belga, dio el salto a la élite muy joven tras destacar en el Anderlecht, club con el que debutó profesionalmente siendo apenas un adolescente. Su rendimiento llamó rápidamente la atención del Chelsea, que lo incorporó a mediados de los años noventa. En el conjunto londinense se consolidó como titular durante varias temporadas, participando en la transformación del club antes de la llegada de la era moderna. Durante su etapa en Stamford Bridge conquistó títulos como la FA Cup y la Recopa de Europa.



Su juego se basaba en la velocidad y la potencia física, cualidades que le permitían cubrir grandes distancias por la banda izquierda. Era un lateral que no dudaba en proyectarse hacia el ataque, aunque su principal aporte estaba en la intensidad defensiva y la capacidad para recuperar terreno rápidamente. También fue una pieza habitual de la selección de Nigeria durante más de una década, participando en los Mundiales de 1998 y 2002

23. Juan Pablo Sorín

Germany V Argentina, FIFA World Cup 2006 Quarter Final | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Uno de los laterales más carismáticos del fútbol sudamericano en las décadas de 1990 y 2000. Formado en Argentinos Juniors, pronto comenzó una carrera internacional que lo llevó a clubes como Juventus, River Plate, Lazio, Barcelona y Villarreal. Fue especialmente recordado por su etapa en River, donde ganó varios títulos y se convirtió en capitán del equipo.



Su estilo de juego era inconfundible. Incansable en la banda izquierda, recorría el campo de área a área con una intensidad constante. No era raro verlo aparecer en posiciones ofensivas para asistir o incluso marcar goles. Con la selección argentina también dejó una huella importante, campeón del mundo Sub-20 en Qatar 1995 y el capitán del equipo de Pekerman en el Mundial de 2006.

22. Andrew Robertson

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth Round | Liverpool FC/GettyImages

La historia de este lateral escocés es una de las más llamativas del fútbol moderno. Llegó al Liverpool en 2017 procedente del Hull City por apenas ocho millones de libras, un fichaje que con el paso de los años terminaría siendo considerado una de las grandes gangas de la Premier League. Bajo la dirección de Jürgen Klopp se convirtió rápidamente en un elemento indispensable dentro de un equipo construido para presionar alto y atacar con velocidad.



Con una energía inagotable, velocidad para recorrer toda la banda y una notable precisión en los centros, se transformó en una fuente constante de asistencias desde el costado izquierdo. Con el club de Anfield superó ampliamente los 350 partidos y fue protagonista de una de las etapas más exitosas de la institución en la era reciente, conquistando Premier League, Champions League, FA Cup y otros trofeos.

21. José Antonio Camacho

Fußball - EM 1984 - Spanien - Dänemark 6:5 n.E. | picture alliance/GettyImages

Durante más de una década fue una de las piezas más fiables del Real Madrid. Formado en el club blanco, terminó disputando más de 500 partidos oficiales con la camiseta merengue y construyó un palmarés impresionante que incluyó nueve títulos de La Liga, además de copas nacionales y éxitos continentales. Su etapa coincidió con uno de los periodos más competitivos del fútbol español, y aun así logró mantenerse como titular indiscutido durante muchos años.



Representaba a la perfección el perfil del lateral clásico. Fuerte en el marcaje, intenso en cada disputa y con una personalidad que imponía respeto, convertía su sector en un terreno incómodo para cualquier atacante. No era un lateral especialmente ofensivo, pero compensaba esa falta de proyección con una capacidad defensiva extraordinaria, liderazgo natural y una mentalidad combativa que lo convirtió en uno de los defensores más temidos de su época.

20. Hans-Peter Briegel

football, Bundesliga, 1978/1979, Wedau Stadium, MSV Duisburg versus 1. FC Kaiserslautern 3:1, scene | ullstein bild/GettyImages

Uno de los jugadores más físicos que ha tenido el fútbol alemán. Inició su carrera como lateral izquierdo, aunque también se desempeñó como mediocampista o defensor central según las necesidades del equipo. Su potencia y resistencia lo convirtieron en un futbolista muy difícil de frenar cuando avanzaba por la banda.



Con la selección de Alemania Occidental alcanzó la final del Mundial de 1982 y conquistó la Eurocopa de 1980. A nivel de clubes destacó principalmente en el Kaiserslautern y posteriormente en el fútbol italiano con el Hellas Verona, donde fue parte del histórico equipo que ganó la Serie A en 1985.

19. David Alaba

FC Bayern Muenchen v FC Augsburg - Bundesliga | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

Pocos futbolistas pueden presumir de haber sido figuras importantes tanto en el Bayern Múnich como en el Real Madrid. Desde muy joven se consolidó como una pieza fundamental del conjunto bávaro que dominó el fútbol alemán durante más de una década. En ese período acumuló diez títulos de Bundesliga y dos Champions League, además de numerosos trofeos domésticos e internacionales.



Su gran virtud siempre fue la versatilidad. A lo largo de su carrera actuó como lateral izquierdo, defensor central e incluso en el mediocampo, manteniendo siempre un alto nivel gracias a su inteligencia táctica y su notable técnica con el balón. Tras su llegada a Madrid continuó ampliando su palmarés con nuevas Champions y títulos de liga, demostrando que su calidad y capacidad de adaptación lo convierten en uno de los futbolistas más completos de su generación.

18. Eric Abidal

Bayer 04 Leverkusen v FC Barcelona - UEFA Champions League Round of 16 | Dennis Grombkowski/GettyImages

La carrera del defensor francés estuvo marcada tanto por el éxito deportivo como por una enorme historia de superación personal. Tras destacarse en en el Lyon dominante de la Ligue 1, dio el salto al Barcelona y se integró a uno de los proyectos más brillantes de la historia del fútbol.



Dentro de aquel conjunto repleto de estrellas ofensivas, aportaba equilibrio, inteligencia táctica y una gran seguridad defensiva. Durante su etapa en el Camp Nou conquistó cuatro ligas españolas y dos Champions League, convirtiéndose en un elemento silencioso pero fundamental para el funcionamiento del equipo. Su lucha contra el cáncer y su regreso a la actividad profesional añadieron un capítulo inspirador a una trayectoria ya de por sí admirable.

17. Silvio Marzolini

World Cup England 1966 - Argentina Photocall | PA Images/GettyImages

El fútbol argentino ha producido delanteros legendarios, pero también defensores de enorme jerarquía, y entre ellos destaca este histórico lateral de Boca Juniors. Desarrolló casi toda su carrera en el club de la Ribera, donde se transformó en una referencia absoluta del puesto durante la década de 1960. Con el conjunto xeneize conquistó cinco campeonatos de Primera División y dejó una huella imborrable en el fútbol sudamericano.



Se distinguía por un estilo elegante y adelantado a su tiempo. Tenía velocidad, técnica y una notable capacidad para proyectarse al ataque, algo que no era habitual entre los laterales de aquella época. También brilló con la selección argentina, especialmente en el Mundial de 1966, donde fue elegido el mejor lateral izquierdo del torneo.

16. Karl-Heinz Schnellinger

Fußball: Karl-Heinz Schnellinger (1. FC Köln) | picture alliance/GettyImages

El defensor alemán fue uno de los laterales más consistentes del fútbol europeo durante las décadas de 1960 y 1970. Tras destacar en el Köln de su país, dio el salto al AC Milan, donde se integró a uno de los equipos más fuertes de la época. Con el club italiano conquistó títulos tanto en la Serie A como en competiciones europeas, consolidándose como una figura clave en la defensa rossonera.



Su estilo no se caracterizaba por el espectáculo sino por la eficacia. Era un jugador disciplinado, sólido en el marcaje y extremadamente confiable, cualidades que le valieron el apodo de “Volkswagen”, en alusión a su fiabilidad. Con la selección de Alemania Occidental también tuvo actuaciones destacadas, participando en varios Mundiales. Su único gol internacional llegó en la semifinal de 1970 frente a Italia, un partido histórico que quedó en la memoria como uno de los encuentros más emocionantes de todos los tiempos.

15. Bixente Lizarazu

France v Saudi Arabia | Mark Leech/Offside/GettyImages

Figura clave del fútbol francés en el cambio de siglo, fue el dueño del lateral izquierdo de la selección que conquistó el Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000. Compensaba su baja estatura con una intensidad notable, gran técnica y una enorme capacidad para recorrer la banda durante todo el partido. Su combinación de velocidad y precisión en los centros lo convirtió en un recurso constante en ataque.



Tras darse a conocer en el Girondins de Bordeaux, vivió los mejores años de su carrera en el Bayern Múnich. En el club alemán levantó seis Bundesligas y fue parte del equipo que ganó la Champions League en 2001, una final que se resolvió por penales ante el Valencia y en la que ejecutó uno de los disparos decisivos con absoluta serenidad.

14. Denis Irwin

Inter Milan v Manchester United - UEFA Champions League Quarter Final 2nd Leg | Etsuo Hara/GettyImages

Durante los años dorados del Manchester United de Alex Ferguson fue una presencia constante en la defensa. El lateral irlandés no acaparaba titulares ni protagonizaba gestos espectaculares, pero su regularidad lo convirtió en una pieza fundamental en el dominio del club inglés durante la década de 1990 y principios de los 2000.



Equilibrado en todas las facetas del juego, ofrecía seguridad en defensa y una salida limpia cuando el equipo necesitaba proyectarse por la banda. También destacaba por su precisión en centros y su eficacia en jugadas a balón parado. A lo largo de su etapa en Old Trafford conquistó siete títulos de Premier League y una Champions League.

13. Antonio Cabrini

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

El lateral italiano desarrolló prácticamente toda su carrera en la Juventus, donde se transformó en uno de los jugadores más representativos del club durante las décadas de 1970 y 1980. A lo largo de trece temporadas en Turín acumuló una impresionante colección de títulos que incluyó seis campeonatos de Serie A y la Copa de Europa, además de otros trofeos internacionales.



Su impacto también se sintió en la selección italiana desde muy joven. En el Mundial de 1978 fue distinguido como el mejor jugador joven del torneo, un reconocimiento que confirmaba su talento y proyección. Cuatro años más tarde formó parte del equipo que conquistó la Copa del Mundo en España 1982.

12. Gianluca Zambrotta

Manchester United v Juventus - Champion World Soccer Series 2003 | Simon M Bruty/GettyImages

La versatilidad fue la característica que definió a este futbolista italiano. Aunque en muchas etapas actuó como lateral derecho, también se desempeñó con naturalidad por la izquierda e incluso en posiciones más adelantadas o en el centro del campo. Esa capacidad para adaptarse a distintos roles lo convirtió en una pieza muy valiosa para todos los entrenadores que lo dirigieron.



Durante sus mejores años en la Juventus destacó por su potencia física, su habilidad para desbordar y la precisión de sus centros, cualidades que le permitían convertirse en un arma ofensiva constante desde los costados. Con el tiempo sumó madurez táctica y se transformó en un defensor más equilibrado, que tocó la cima de su carrera con la consagración en Alemania 2006.

11. Ashley Cole

Arsenal V Liverpool, Fa Community Shield | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Dentro de la historia de la Premier League, pocos laterales han alcanzado el nivel de consistencia y rendimiento que mostró el defensor inglés. Surgido de la cantera del Arsenal, se ganó un lugar en el primer equipo tras un préstamo en el Crystal Palace y pronto se convirtió en una pieza esencial del conjunto londinense.



Durante su etapa en los Gunners conquistó dos ligas y tres FA Cup, además de integrar el recordado equipo invicto de la temporada 2003-04. Posteriormente continuó su carrera en el Chelsea, donde amplió su palmarés con nuevos títulos nacionales y una Champions League. Con la selección inglesa participó en tres Copas Mundiales. Cristiano Ronaldo llegó a decir que fue uno de los defensores más duros contra los que se enfrentó.

10. Andreas Brehme

Soccer world champion Andreas Brehme dies | picture alliance/GettyImages

El defensor alemán será recordado para siempre por el penal que decidió la final del Mundial de 1990 frente a Argentina, pero su carrera fue mucho más que ese momento histórico. Dotado de una técnica sobresaliente y una gran inteligencia para interpretar el juego, podía desempeñarse en varias posiciones.



Cuando actuaba como lateral izquierdo mostraba toda su calidad ofensiva. Poseía un golpeo de balón extraordinario, capaz de enviar centros precisos o ejecutar tiros libres desde larga distancia con enorme peligro. A lo largo de su carrera ganó títulos en varios clubes importantes de Europa, incluyendo el Bayern Múnich, el Inter de Milán y el Kaiserslautern, con el que protagonizó una de las mayores sorpresas de la Bundesliga al conquistar el campeonato en 1998 tras haber ascendido el año anterior.

9. Jordi Alba

UEFA Champions League 2017-18 - FC Barcelona vs Juventus | Power Sport Images/GettyImages

Durante más de una década fue uno de los laterales izquierdos más influyentes del fútbol europeo. Formado en la cantera del Barcelona y con una etapa previa en el Valencia, regresó al Camp Nou para convertirse en una pieza clave dentro del sistema ofensivo del equipo. Su velocidad explosiva y su capacidad para proyectarse constantemente lo transformaron en una amenaza permanente por la banda.



A lo largo de su etapa en el Barcelona acumuló una gran cantidad de títulos, entre ellos seis ligas españolas y una Champions League, además de varias copas nacionales. También tuvo un papel importante con la selección española, con la que conquistó la Eurocopa. Sus asociaciones en ataque, especialmente con Lionel Messi, se volvieron una de las jugadas más reconocibles del fútbol europeo durante muchos años.

8. Júnior

FIFA World Cup 1982 | Mark Leech/Offside/GettyImages

Leovegildo Lins da Gama Júnior fue uno de los laterales más talentosos que ha tenido Brasil. Durante muchos años fue una pieza clave del Flamengo, club con el que ganó múltiples títulos nacionales e internacionales, incluida la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1981.



Su técnica era excepcional para un defensor. Tenía gran capacidad para manejar el balón, participar en el mediocampo e incluso ejecutar tiros libres con precisión. También fue titular con la selección brasileña en los Mundiales de 1982 y 1986, integrando una de las generaciones más recordadas del fútbol brasileño.

7. Giacinto Facchetti

Soccer - Giacinto Facchetti | Universal/GettyImages

El defensor italiano fue uno de los grandes innovadores del puesto de lateral en Europa. Con una altura y presencia física poco habituales para la posición, combinaba potencia atlética con una notable calidad técnica, lo que le permitía incorporarse al ataque con frecuencia y sorprender con su capacidad goleadora.



Pasó toda su carrera profesional en el Inter de Milán, donde se convirtió en una figura emblemática del club. Durante sus 18 temporadas con el equipo nerazzurro conquistó cuatro títulos de Serie A y dos Copas de Europa consecutivas en la década de 1960. Su vínculo con la institución se mantuvo incluso después del retiro, ya que años más tarde regresó para desempeñarse como presidente.

6. Paul Breitner

World Cup Final | Mark Leech/Offside/GettyImages

El alemán fue un caso atípico entre los laterales por su extraordinaria capacidad goleadora. A lo largo de su carrera acumuló más de cien tantos en ligas nacionales, una cifra inusual para un defensor de banda. Su estilo ofensivo y su potente disparo lo convertían en una amenaza constante cuando se sumaba al ataque.



Gran parte de sus éxitos llegaron con el Bayern Múnich, donde conquistó múltiples títulos de Bundesliga y una Copa de Europa. También tuvo un exitoso paso por el Real Madrid, con el que ganó dos ligas españolas. Con la selección de Alemania Occidental alcanzó la gloria internacional al ganar la Eurocopa de 1972 y el Mundial de 1974, torneo en cuya final anotó uno de los goles del triunfo frente a los Países Bajos.

5. Ruud Krol

Soccer - World Cup West Germany 74 - Final - West Germany v Holland | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

El defensor neerlandés fue parte del Ajax que revolucionó el fútbol europeo en los años setenta con el llamado “fútbol total”. Durante su etapa en Ámsterdam se destacó por su elegancia con el balón, su visión de juego y su capacidad para anticiparse a las jugadas rivales, cualidades que lo convertían en un defensor muy difícil de superar.



Con el club neerlandés ganó seis títulos de Eredivisie y tres Copas de Europa consecutivas, formando parte de uno de los equipos más influyentes de la historia. También brilló con la selección de los Países Bajos, alcanzando la final del Mundial de 1974 junto a Johan Cruyff y repitiendo esa instancia como capitán en 1978. Tras su paso por Europa continuó su carrera en otros destinos antes de retirarse en 1986 como uno de los grandes futbolistas de su país.

4. Marcelo

FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRID-TROPHY | PAUL ELLIS/GettyImages

El brasileño redefinió el papel del lateral izquierdo en el fútbol contemporáneo con su estilo ofensivo y su talento técnico. Llegó al Real Madrid en 2006 siendo muy joven y, con el paso de los años, se transformó en uno de los futbolistas más carismáticos y determinantes del equipo blanco. Su habilidad con el balón, su creatividad y su capacidad para aparecer en zonas ofensivas lo diferenciaban claramente de los defensores tradicionales.



Durante su etapa en el club madrileño fue protagonista de una de las eras más exitosas de la institución. Formó parte del equipo que ganó cuatro Champions League en cinco temporadas y dejó intervenciones decisivas en varias finales. Entre ellas destaca el gol en la prórroga frente al Atlético de Madrid en 2014, además de participaciones clave en las conquistas de 2016, 2017 y 2018. Tras casi dos décadas de carrera, se retiró en Fluminense en 2025 como uno de los laterales más espectaculares de la historia.

3. Nilton Santos

Brazilian defender Nilton Santos kicks the ball aw | STAFF/GettyImages

Uno de los grandes pioneros del puesto de lateral izquierdo en la historia del fútbol. Pasó toda su carrera en el Botafogo, donde se convirtió en una auténtica institución y en uno de los futbolistas más respetados del fútbol brasileño. Su inteligencia dentro del campo era tan notable que recibió el apodo de “La Enciclopedia”.



Más allá de sus éxitos a nivel de clubes, su legado quedó especialmente marcado en la selección de Brasil. Fue campeón del mundo en 1958 y 1962, participando activamente en el primer gran ciclo victorioso de la Canarinha. En la final del Mundial de 1958 asistió a un joven Pelé para uno de los goles que sellaron el título.

2. Roberto Carlos

Brazil V Belgium, FIFA World Cup Finals 2002 Round Of 16 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

La imagen del lateral ofensivo moderno está inevitablemente asociada a su figura. Su velocidad explosiva, su capacidad para recorrer toda la banda y un potente disparo con la pierna izquierda lo convirtieron en uno de los jugadores más espectaculares del fútbol mundial durante más de una década.



Tras un breve paso por el Inter de Milán, alcanzó la cima de su carrera en el Real Madrid. Con el club español disputó más de 500 partidos oficiales, anotó decenas de goles y conquistó múltiples títulos, entre ellos cuatro ligas y tres Champions League. Con la selección brasileña también acumuló un palmarés destacado, ganando la Copa América en dos ocasiones y el Mundial de 2002. Su inolvidable tiro libre ante Francia en 1997 sigue siendo considerado uno de los más impresionantes de la historia.

1. Paolo Maldini

AC Milan v Inter Milan - Serie A | Etsuo Hara/GettyImages

Considerado por muchos el mejor defensor de todos los tiempos, desarrolló toda su carrera profesional en el AC Milan, donde se convirtió en un símbolo absoluto del club. Su elegancia, inteligencia táctica y capacidad para anticipar las jugadas lo transformaron en un modelo de perfección defensiva durante más de dos décadas.



Aunque no era un lateral especialmente ofensivo, su influencia en el juego era enorme gracias a su posicionamiento impecable y su liderazgo dentro del campo. Formó parte de algunas de las defensas más sólidas de la historia del calcio, como la que apenas concedió 14 goles en la Serie A 1987-88. En sus 25 años en el club rossonero conquistó siete campeonatos de liga y cinco Copas de Europa, un legado que lo sitúa entre las mayores leyendas del fútbol mundial.

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