Los mejores canteranos en la historia del Atlético de Madrid - rankeados

Si hay algo que caracteriza a los canteranos del Atlético de Madrid es la profunda identidad que sienten por el club, defendiendo sus colores y siendo leales a un equipo de mucha tradición en España, pero que también ha sufrido épocas complicadas.

Koke Resurrección, el actual capitán del equipo, es muestra de ello, pues ingresó a las divisiones inferiores del equipo con apenas 8 años y desde entonces se ha mantenido en el conjunto colchonero, siendo uno de los símbolos en la era de Diego Simeone como entrenador.

A lo largo de la historia del equipo madrileño, varios jugadores han emergido desde las categorías infantiles, dejando una huella en la divisa rojiblanca. A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos a los 10 mejores canteranos del Atlético de Madrid.

15. Alejandro Garnacho

Garnacho ahora milita en el Chelsea | Julian Finney/GettyImages

El argentino que ahora milita en el Chelsea hizo las categorías inferiores del Atlético de Madrid, pero se marchó en 2020, cuando tenía apenas 16 años de edad. Su desarrollo ha sido lento, pero es un jugador que se pierde de vista por el talento que tiene. Antes de vestir los colores del cuadro londinense estuvo en el Manchester United, donde dio muestras del jugador que puede llegar a ser.

14. Theo Hernández

Theo Hernández | Abdullah Ahmed/GettyImages

Aunque no llegó a debutar en el equipo que lo hizo como jugador, el defensor sacó el carácter y las ganas de luchar que son bien enseñadas en las categorías menores de los rojiblancos. Después de pasar por todas las categorías del club, fue cedido al Deportivo Alavés. Ha jugado en el Real Madrid, Real Sociedad, AC Milán y acaba de firmar un contrato de tres años con el Al Hilal de Arabia Saudita. Ha representado a la selección de Francia a nivel internacional.

13. Lucas Hernández

Lucas Hernández | Power Sport Images/GettyImages

Como su hermano, salió de la Academia del Atlético de Madrid, haciendo varias categorías menores del club. A diferencia de Theo, si debutó y jugó en el equipo colchonero desde 2014 hasta 2019, antes de irse al Bayern Múnich, donde estuvo hasta el 2023 y después pasó al PSG, equipo en el que milita en la actualidad. Es fijo en la selección francesa, gracias a su gran capacidad para defender en el lateral izquierdo.

12. Thomas Partey

Thomas Partey | Power Sport Images/GettyImages

Llegó en 2011 a las categorías y debutó con el primer equipo en 2015, pero antes jugó cedido en el Mallorca y en el Almería para ganar experiencia. Aunque no hizo todas las etapas dentro de la cantera, su explosión formativa la hizo en el Atlético de Madrid y luego se convirtió en figura del primer equipo. Luego jugó desde el 2020 hasta el 2025 en el Arsenal y en esta temporada regresó a LaLiga con el Villarreal. Es un mediocampista muy elegante y técnico.

11. David de Gea

David de Gea | Denis Doyle/GettyImages

Hizo las categorías inferiores del cuadro colchonero y se convirtió en figura del primer equipo, llamando la atención el Manchester United, club que lo compró en 2011 y se mantuvo por 12 años en la institución. Fue parte de la selección española y actualmente juega en la Fiorentina, aunque ha bajado considerablemente su nivel. En su momento fue titular tanto en el United como en la selección de su país.

10. Antonio López

Antonio López | Denis Doyle/GettyImages

Fue uno de los jugadores más influyentes en la época en la que jugó y consentido por la afición, ya que tenía una identidad muy colchonera. Se formó en las categorías menores del conjunto de Madrid, debutando en el primer equipo en la temporada 2001-2002. Con el cuadro colchonero levantó dos UEFA Europa League, una Supercopa de Europa y una Copa Intertoto.

9. Enrique Collar

Uno de los jugadores con más cercanía y arraigo por el club. Fue uno de esos extremos izquierdos que marcaron una época en el equipo, en la década de los 50 y 60. Logró ser capitán del equipo y autor de 104 goles. Tuvo dos pasos por el conjunto colchonero, una temporada primero, la de 1953-1954, y luego estuvo de 1955 a 1969, con15 años consecutivos en la divisa de Madrid. Ganó una Recopa de Europa, una Liga y 3 Copas del Generalísimo.

8. Álvaro Morata

Álvaro Morata | Florencia Tan Jun/GettyImages

Delantero que ha pasado por varios equipos, pero que siempre ha mostrado un cariño especial por el Atlético de Madrid. En total consiguió 41 tantos con la camiseta rojiblanca, aunque no ha tenido la continuidad que esperaba con el club de sus amores. Actualmente juega en el Como de la Serie A y ha sido uno de los mejores productos de la cantera.

7. Gabi Fernández

Gabi Fernández | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Fue capitán por varias temporadas y era considerado un cerebro en el medio campo del cuadro colchonero. Su liderazgo y sentimiento por los colores del Atlético son reconocidos por cada aficionado del club. Jugó en dos etapas distintas en el equipo y consiguió varios títulos, entre los que destaca la UEFA Europa League de la temporada 2011-2012 y 2017-2018, la Copa del Rey de la temporada 2012-2013 o la Liga lograda en la campaña 2013-2014.

6. Saúl Ñíguez

Saúl Ñíguez | Power Sport Images/GettyImages

Su magia con su zurda en el medio campo es extrañada en el Wanda Metropolitano. Fue un jugador que sintió los colores del Atlético de Madrid y que tuvo una gran relación con la afición. Dentro del equipo sumó 6 títulos: el campeonato de LaLiga en la temporada 2020/21, la Copa del Rey en la 2012/13, la Supercopa de España en 2014, la Europa League de la UEFA en 2011/12 y 2017/18, y la Supercopa de Europa en 2018.

5. Adelardo

Adelardo Rodríguez, una figura emblemática del Atlético de Madrid, defendió los colores del equipo durante 17 temporadas, entre 1959 y 1976. En una época en la que la hegemonía del fútbol español recaía en otros clubes, este jugador se caracterizó por su total entrega en cada partido. Durante su carrera en el club, conquistó 10 títulos y llegó a portar el brazalete de capitán. Su legado perdura, y es recordado como uno de los futbolistas más grandes en la historia de la institución.

4. Rodri

Rodri | Soccrates Images/GettyImages

Sí, el Balón de Oro de la temporada del 2024 es canterano del Atlético de Madrid, donde aprendió a tener esa inteligencia para manejar los hilos del medio campo, algo que ahora disfrutan los aficionados del Manchester City. Cuando está fuera de lesiones, es uno de los mejores mediocampistas del mundo. Tuvo un breve paso por el equipo rojiblanco y por el Villarreal antes de unirse al cuadro ciudadano, donde hoy brilla de la mano de Pep Guardiola.

3. Luis Aragonés

Luis Aragonés | STR/GettyImages

El "Sabio de Hortaleza", como se le conocía, es una leyenda en la historia del Atlético de Madrid. Primero brilló como jugador, al conseguir tres Ligas y dos Copas. Luego de su etapa como jugador, brilló como técnico, en una faceta que se le dio muy bien, también con el club de sus amores. El técnico ganó siete títulos y fue el técnico que consiguió que el cuadro colchonero volviera a la primera división. Muchos pidieron que el nuevo estadio del Atlético, el Wanda Metropolitano, llevara su nombre.

2. Fernando Torres

Fernando Torres | Power Sport Images/GettyImages

Es considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos que han salido de las divisiones inferiores del Atlético de Madrid, donde brilló antes de marcharse al Liverpool de la Premier League. Ganó la UEFA Europa League en la temporada 2017-2018 y es uno de los goleadores históricos de la franquicia. En la actualidad es entrenador de categorías menores.

1. Koke

Koke | Soccrates Images/GettyImages

Desde 2009 forma parte del Atlético de Madrid, siendo capitán en gran parte de ese recorrido. Es un jugador muy querido por los aficionados, sobre todo por la entrega y la garra que demuestra en cada partido. Por la identidad que tiene con el club, es merecedor de este puesto. Ha levantado ocho títulos en su carrera y ha sido parte del primer equipo desde 2009 hasta la actualidad. Tiene contrato hasta 2026 y se espera un gran homenaje cuando decida dejar los terrenos de juego.