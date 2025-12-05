Los mejores defensas en la historia del Arsenal - rankeados

La historia exitosa del Arsenal no se entiende sin el buen fútbol, pero tampoco sin la solidez defensiva de varias de las mejores plantillas de las que ha gozado dicha institución.

Desde los disciplinados equipos de George Graham hasta las versiones más técnicas de Arsène Wenger y el atractivo proyecto contemporáneo de Mikel Arteta, los Cañoneros han contado con zagueros que marcaron época y se convirtieron en íconos dentro de la propia entidad.

De hecho, cada uno de los nombres que aparecerán a continuación ha construido una parte fundamental del ADN gunner, así como un legado que sigue inspirando a las nuevas generaciones del club.

15. Thomas Vermaelen (2009-2014)

El belga tuvo un arranque espectacular, convirtiéndose rápidamente en un central élite, y en capitán, en sus primeras campañas. Tenía carácter, salida del balón, una lectura táctica sobresaliente y hasta gol.



No obstante, las lesiones redujeron su impacto, al margen de que su "prime" resultó suficiente para dejarle un lugar de honor entre los grandes defensas del Arsenal.

14. Héctor Bellerín (2013-2021)

Durante años el canterano del FC Barcelona dio estabilidad al carril derecho en el Emirates Stadium. Rápido, técnico, incansable en el ida y vuelta, y con un rol en ataque marcado, el actual futbolista del Betis vivió su mejor versión en el norte de Londres, tanto que tras su salida de allí, no ha vuelto a brillar.



Eso sí, en términos de longevidad, Bellerín puede considerarse el último lateral derecho impactante para los Gunners, a expensas de conocer si Jurriën Timber mantendrá el nivel exhibido desde el curso anterior.

13. Gabriel Magalhães (2020-)

A sus 27 años, el brasileño ha irrumpido como uno de los mejores centrales de la actualidad, mientras que su dupla con William Salibá (otro que pronto estará en este ranking y bastante arriba) se ha convertido en una muy top en el escenario Premier League y europeo.



Aunque apenas ha celebrado una Community Shield en el norte de Londres, el internacional por La Verdeamarelha (y el citado francés) es una de las razones por las que los de Arteta acumulan tres subcampeonatos seguidos en Inglaterra y lideran con argumentos la categoría dorada en esta 2025/2026, tras 11 jornadas.

12. Martin Keown (1984-1986; 1992-2004)

El retirado canterano es décimo con más partidos oficiales (449) en la historia del Arsenal, aunado a haber sido un marcador feroz, competitivo y especialista en neutralizar a los mejores delanteros de la competición.



Parte de la célebre defensa que impuso George Graham y pieza de rotación efectiva durante los primeros años de Wenger, su voz y liderazgo se transformaron en esenciales durante 10 coronaciones; tres de ellas en Premier, del equipo que entonces hacía vida en el extinto Highbury.

11. Emmanuel Eboué (2004-2011)

Carrilero de potencia y desborde, el marfileño resultó fundamental en una 2005/2006 en la que los Gunners alcanzaron la final de la UEFA Champions League, quedando incluso a 25 minutos de dar la campanada ante el Barcelona de Ronaldinho Gaúcho.



Versátil, energético y siempre entregado, Eboué vivió sus mejores años con Wenger durante la segunda mitad de los 2000's, en plena transición de la "era" de Thiery Henry a la de Cesc Fábregas, en relación a los referentes deportivos de la entidad.

10. Laurent Koscielny (2010-2019)

En una etapa difícil para el conjunto cañonero, antes de la llegada de Arteta al banquillo, el galo se transformó en el pilar absoluto de la retaguardia.



A base de velocidad, anticipación quirúrgica y una garra innegociable, quien forzara su salida del Emirates, como capitán en 2019, sostuvo al equipo en cuestión durante casi una década, junto al hecho de anotar algunos goles importantes, los cuales también contribuyeron a ganarse el respeto de la leal afición.

9. Pat Rice (1966-1980)

Canterano, capitán y séptimo jugador con más encuentros oficiales en el club. Es que Rice fue un competidor incansable y un lateral derecho de enorme regularidad, aunado a erigirse en figura clave en la transición de finales de los 70.



Tras su carrera en el engramado, su legado continuó en función de asistente técnico de Arsène Wenger, fortaleciendo de mayor forma su vínculo con la entidad.

8. Nigel Winterburn (1986-2000)

Probablemente el segundo mejor lateral zurdo de siempre en el cuadro londinense y cuarto en el renglón de desafíos disputados allí, cortesía de 580.



Winterburn fue el dueño de la mencionada banda por casi 15 años, aportando disciplina, agresividad y compromiso permanente, al tiempo de formar una mítica conexión defensiva con Lee Dixon y Tony Adams que marcó época en el balompié inglés, al margen de celebrar 10 títulos (tres de la máxima división).

7. Lauren Bisan-Etame (2000-2006)

El camerunés demostró clase y jerarquía en rol de marcador de punta derecho, siendo un fijo en The Invincibles de la 2003/2004 (accionó de titular en 30 desafíos), igual que en la 2002/2003, cuando los de Wenger también ganaron la Premier.



Fuerte, disciplinado y decisivo, el veloz carrilero que creció en España es un ícono de la era dorada de los Gunners, participando en cinco trofeos levantados en seis ejercicios.

6. Lee Dixon (1987-2002)

Con 619 partidos en sus pies, el surgido en las inferiores del Burnley es el tercer jugador con más apariciones vitalicias en el Arsenal y el primero entre los laterales/carrileros, sin importar la banda.



Pieza elemental de la zaga legendaria que entrenaba Graham y, posteriormente (en sus inicios), Wenger, su rigor táctico y consistencia lo convirtieron en sinónimo de fiabilidad y éxito, tanto que levantó 11 títulos (segundo en el escalafón interno), incluyendo cuatro de Premier League (contando el viejo nombre) y una Copa UEFA (hoy Europa League).

5. Kolo Touré (2001-2009)

La mítica pareja de Sol Campbell en el centro de la retaguardia de Los Invencibles, el hermano Touré Yaya fue un defensa explosivo, enérgico y con un sentido táctico y físico superlativo.



Llegó a Highbury como una apuesta de futuro; sin embargo, explotó rápidamente y se adueñó de la titularidad, aportando velocidad, determinación y una ética de trabajo intachable.

4. David O’Leary (1975-1993)

El irlandés es el futbolista que comanda el escalafón de encuentros en representación del Arsenal, producto de 697. Asimismo, O’Leary personificó la longevidad y polivalencia en el fondo, dando que fue un central de oficio, y lateral o líbero cuando la situación lo requería.



Quien con el paso del tiempo se convirtiera en entrenador de algunas oncenas de la Premier resultó un pilar durante casi dos décadas y una referencia en los años previos al dominio de los londinenses con George Graham.

3. Ashley Cole (1999-2006)

Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de su generación a nivel mundial, el antiguo miembro de la selección inglesa combinó velocidad, agresividad en la marca, inteligencia táctica y una enorme proyección ofensiva.



Surgido de la cantera gunner, Cole formó parte del equipo invicto y de la época dominante de dicha escuadra, ayudando a la obtención de siete entorchados y a arribar a la final de Champions en 2006, al margen de su salida al rival citadino, Chelsea, con quien también hizo historia, significó un trago bastante amargo para los fans.

2. Sol Campbell (2001-2006; 2009-2010)

Campbell ha sido uno de los fichajes más significativos en la Premier League, tras romper los moldes y cambiar el Tottenham para unirse a un Arsenal más competitivo, decisión que desató polémica pero definió su carácter: firme; decidido y ajeno a las críticas externas.



Imperturbable incluso contra los rivales de mayor talento, el integrante de los Three Lions en tres Mundiales (1998, 2002 y 2006) fue clave en los Cañoneros que se llevaron la categoría dorada inglesa en la 2002/2003 y 2003/2004, aunado a integrar dos veces en Equipo del Año de la PFA, sin contar con que volvió a la institución, todavía bajo las órdenes tácticas de Wenger en la 2009/2010.

1. Tony Adams (1983-2002)

Pocas figuras representan tanto a la tradicional entidad como Tony Adams, quien de la mano a 669 compromisos, es el segundo en esa clasificación de por vida, y primero en títulos (13).



Apodado "Mr. Arsenal", el antiguo y carismático capitán lideró al equipo bajo tres DT distintos y brilló especialmente en los primeros años de Arsène Wenger. Sin dudas, Adams encarnó el liderazgo, la lectura defensiva, la valentía y el amor eterno a los colores en Highbury, previo a la mudanza al Emirates.