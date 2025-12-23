Los mejores mediocampistas en la historia del Manchester United - rankeados

El Manchester United ha tenido grandes exponentes del medio campo, con jugadores que marcaron épocas, ganaron títulos y se convirtieron en leyendas para el club. Con Sir. Alex Ferguson como entrenador, muchos de estos mediocampistas se formaron y alcanzaron su mayor nivel.

Se dice que el entrenador escocés tenía una gran relación con sus jugadores, brindando la confianza necesaria para que consiguieran su máximo potencial. No es casualidad que muchas estrellas como Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo o Ryan Giggs lo consideren el mejor estratega que han tenido.

Para su esquema de juego, el medio del campo tenía un papel preponderante, apoyando las transiciones rápidas entre defensa y ataque e impulsando el juego por las bandas. Es fácil recordarse de mediocampistas históricos del United y eso es, en parte, gracias a la labor de Ferguson.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos los mejores mediocampistas en la historia del Manchester United.

15. Park Ji-Sung

Ji-sung Park | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

El coreano fue un jugador todoterreno, que podía desempeñar cualquier posición en el medio del campo. Muy sacrificado, fue clave para la conquista de 4 Premier Leagues, 1 Champions League, 3 League Cups. Se crecía en las noches de las competiciones europeas y era un jugador muy dedicado, con una ética de trabajo envidiable. Vistió la camiseta del United desde 2005 hasta 2012, despidiéndose como un ídolo del club.

14. Duncan Edwards

Duncan Edwards | Mirrorpix/GettyImages

Se habla mucho de lo que pudo haber sido este jugador. Hay una cita muy famosa del histórico Bobby Charlton, quien dijo: "Es el mejor jugador que jamás vieron o verán". Falleció a los 21 años de edad, producto del accidente aéreo que tuvo el equipo en febrero de 1958, en Múnich. Ganó dos Premier League y dos FA Cup. Siempre será recordado por su talento, versatilidad, velocidad y explosión.

13. Darren Fletcher

Darren Fletcher | John Peters/GettyImages

Si hablamos de polivalencia, Fletcher tenía esa capacidad de sobra. Su labor era anular a los jugadores creativos de los otros equipos y lo consiguió en varios encuentros importantes, sobre todo en la UEFA Champions League. Era un jugador ideal para el estilo de Alex Ferguson y lo explotó a su máximo nivel. Conquistó 5 Premier Leagues, 1 Champions League, 1 FA Cup.

12. Nicky Butt

Nicky Butt | PA Images/GettyImages

Es una de las leyendas de la generación de los 90, consolidándose en la final de la Champions de 1999, cuando le ganaron al Bayern Múnich en la edición que se llevó a cabo en Barcelona. Estuvo en el club desde 1992 hasta 2004, ganando 6 Premier Leagues, 3 FA Cups, y la Copa de Europa. Era un jugador muy comprometido con la defensa.



11. Paul Ince

Soccer - Manchester United | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

Fue clave en la primera etapa de Alex Ferguson como técnico. Es uno de los centrocampistas más notables de principios de los 90, siendo figura del club desde 1989 hasta 1995. Defendió también la camiseta de la selección de Inglaterra, siendo clave en varios torneos. Ganó 2 Premier Leagues, 2 FA Cups, 1 Recopa de Europa.

10. Paddy Crerand

Paddy Crerand | David Ashdown/GettyImages

Crerand es una leyenda para el club, muy querido por la afición. Fue uno de los jugadores que más se entendió con Bobby Charlton. Era reconocido por sus grandes pases, en una época interesante para el club. Consiguió con la camiseta del United 2 Ligas, 1 FA Cup, 1 Copa de Europa. Estuvo en el equipo desde 1963 hasta 1971.

9. Bruno Fernandes

Bruno Fernandes | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Llegó en el 2020, proveniente del Sporting de Lisboa y se ha convertido en capitán y figura del actual equipo del United. Ha logrado más de 100 goles y ha dado 91 asistencias, pero no ha podido consolidar su carrera con títulos, ya que apenas tiene una Carabao Cup y una FA Cup. El portugués ha demostrado compromiso e identidad con los colores del club.

8. David Beckham

David Beckham | Mark Leech/Offside/GettyImages

Fue un jugador muy querido en el club, que representó los colores del United desde su época de adolescente. Fue un fenómeno social por la explotación de su imagen comercial, convirtiéndose en una revolución en la industria del marketing futbolero. Ganó 10 títulos, incluidos seis de Premier League y una UEFA Champions League en 1999. Luego se marchó al Real Madrid y hoy es directivo del Inter Miami en la MLS.

7. Nobby Stiles

Nobby Stiles | Mirrorpix/GettyImages

El campeón del mundo de 1966 fue clave en el Manchester United en la década de los 60. Ganó dos Premier League y una Copa de Europa, siendo uno de los mejores recuperadores de la historia del equipo. El sacrificio defensivo fue clave en su juego. Era muy querido por los aficionados y también por sus compañeros. Jugó en Old Trafford 1960 hasta 1971.

6. Michael Carrick

Michael Carrick | Tom Purslow/GettyImages

Fue uno de los mediocampistas más influyentes en la última etapa de Alex Ferguson como entrenador. Jugó 464 partidos con la camiseta del United. Fue un jugador que le dio balance al equipo, en una época en la que brillaba Cristiano Ronaldo, Carlos Tévez y Wayne Rooney. Es muy querido por los aficionados del club por su entrega.

5. Ryan Giggs

Ryan Giggs | AFP/GettyImages

Fue gran parte de su carrera un extremo, pero luego en la última etapa bajó al mediocampo. Se le reconoce como uno de los mejores jugadores en la historia del equipo, siendo el jugador con más presencias, con 963 partidos disputados. Su palmarés habla por sí solo: 13 Premier Leagues, 4 FA Cups, 2 Champions League. Estuvo en el club desde 1991 hasta 2014.

4. Bryan Robson

Bryan Robson | Mark Leech/Offside/GettyImages

Si se habla de capitanes influyentes y queridos en el United, el nombre de Bryan Robson siempre salta en la conversación. Estuvo en el equipo desde 1981 hasta 1994, siendo el que llevaba la cienta en su brazo y también el liderazgo en el terreno de juego. Ganó 2 Premier Leagues, 3 FA Cups, 1 Recopa de Europa.

3. Roy Keane

Roy Keane | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Es no solo una leyenda del Manchester United, sino del fútbol mundial. Su carácter para comandar el medio del campo fue reconocido en todo el planeta futbolístico. Estuvo desde 1993 hasta 2005 con el equipo, siempre mostrando un gran nivel en el medio del campo. La destrucción de circuitos de juego de los rivales era su especialidad. Ganó 17 títulos con el equipo, entre ellos siete Premier League y una UEFA Champions League.

2. Paul Scholes

Paul Scholes | John Peters/GettyImages

Era el cerebro del mejor medio campo del Manchester United en su historia. Sus pases, elegancia para jugar y visión de juego lo convirtieron en una leyenda de Old Trafford. Fue figura del equipo desde 1993 hasta 2013. Dejó 718 partidos y anotó 155 goles, logrando 25 títulos, con 11 Premier League y dos UEFA Champions League.

1. Bobby Charlton

Bobby Charlton | Mirrorpix/GettyImages

Aunque también jugó como delantero, la mayor parte de su carrera la hizo en el medio del campo, siendo figura y leyenda para el club. Fue uno de los pocos sobrevivientes del accidente aéreo de Múnich en 1958. Jugó 17 años, desde 1956 hasta 1973, consiguiendo seis títulos, entre ellos tres Premier League. Parecía un adelantado para su época, con una capacidad de definición impresionante.

