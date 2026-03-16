Los mejores números 10 de la historia del fútbol: pasado y presente

El número 10 es mucho más que una cifra en la espalda. Es una responsabilidad histórica. Representa creatividad, pausa, visión y capacidad para decidir partidos con una sola acción. Desde los enganches clásicos hasta los mediapuntas modernos, el “10” ha sido el cerebro del equipo, el intérprete del juego y, muchas veces, el ídolo máximo de su hinchada.

A lo largo de las décadas, distintos futbolistas redefinieron el rol. Algunos dominaron con gambeta y fantasía; otros con inteligencia y liderazgo. En este especial repasamos a los mejores números 10 de la historia y también a los mejores de la actualidad.

20. Zico

Soccer - World Cup Spain 82 - Group C - Brazil v Italy | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Emblema creativo del Brasil de los años 80 y el gran ídolo del Flamengo más glorioso. Dueño de una técnica exquisita y un remate formidable, combinaba visión de juego con una capacidad goleadora inusual para un mediocampista ofensivo. Marcó más de 500 goles oficiales a lo largo de su carrera y fue figura clave en la conquista de la Copa Libertadores y la Intercontinental 1981 con Flamengo.



Aunque nunca pudo ganar un Mundial —su Brasil 1982 es recordado como uno de los mejores equipos sin título— dejó actuaciones memorables por su talento natural y precisión en tiros libres.

19. Michel Platini

French Captain Michel Platini | David Cannon/GettyImages

Líder absoluto de Francia en los años 80. Elegante, inteligente y decisivo, dominaba los tiempos del partido con una precisión quirúrgica. Su consagración llegó en la Eurocopa 1984, donde anotó 9 goles en 5 partidos, récord histórico del torneo, guiando a Francia al título.



Con la Juventus ganó la Copa de Europa 1985 y conquistó tres Balones de Oro consecutivos (1983, 1984 y 1985). Superó los 350 goles en su carrera profesional, cifra notable para un mediocampista ofensivo. No destacaba por su velocidad ni por contar con un regate explosivo, sino por su lectura de juego y su calidad con el balón.

18. Juan Román Riquelme

Soccer - Toyota Cup - Real Madrid v Boca Juniors | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

Juan Román Riquelme representó la pausa en un fútbol cada vez más acelerado. Su estilo cadencioso, su visión y su precisión en el pase lo convirtieron en el símbolo de Boca Juniors multicampeón de comienzos de siglo. Conquistó tres Copas Libertadores (2000, 2001 y 2007) y dio una exhibición de fútbol en la obtención de la Copa Intercontinental, nada más y nada menos que ante el Real Madrid.



En su carrera superó los 200 goles y sumó innumerables asistencias, aunque su influencia iba más allá de las estadísticas. Dueño de un talento para el pase filtrado y el balón parado, fue un “10” clásico, de conducción lenta pero mente veloz, capaz de dominar partidos con inteligencia pura.

17. Roberto Baggio

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

El talento romántico del fútbol italiano. Técnica refinada, gambeta corta y un olfato goleador que lo llevó a marcar más de 300 goles en su carrera. Ganador del Balón de Oro en 1993, brilló en clubes como la Fiorentina, la Juventus y el Milán.



Su Mundial 1994 quedó grabado en la memoria colectiva. Llevó a Italia a la final con actuaciones decisivas, aunque su penal fallado ante Brasil marcó un capítulo injusto y doloroso.

16. Johan Cruyff

Der Mannschaftskapitän der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft Johan... | picture alliance/GettyImages

Llevó el dorsal 14 en el Ajax, el Barcelona y en la selección de Países Bajos, pero fue un número 10 absoluto por influencia y peso en el juego. No necesitaba la camiseta tradicional para asumir el rol creativo. Era quien organizaba, aceleraba y definía. Con Ajax conquistó tres Copas de Europa consecutivas (1971, 1972 y 1973) y superó los 400 goles en su carrera profesional.



En el Mundial 1974 condujo a la “Naranja Mecánica” hasta la final con una propuesta revolucionaria para la época. Su repertorio técnico incluía cambios de dirección inesperados, control orientado y una lectura del espacio que le permitía aparecer donde el equipo lo requería. Ganador de tres Balones de Oro (1971, 1973 y 1974), su influencia se extendió más allá de los títulos.

15. Zinedine Zidane

TOPSHOT-FBL-FRA-WC98-EXHIBITION | PIERRE VERDY/GettyImages

Cuando Zinedine Zidane estaba en el campo, el partido se jugaba a la velocidad que él decidía. Con su control orientado y una pausa medida, encontraba espacios donde otros solo veían piernas rivales. No era un 10 de fuegos artificiales constantes, sino de apariciones determinantes. Cuanto más grande era el escenario, mejor respondía.



En la final del Mundial 1998 marcó dos goles de cabeza y empujó a Francia hacia su primera Copa del Mundo. Dos años después levantó la Euro 2000 y, en 2002, dejó una de las definiciones más recordadas de la Champions con aquella volea ante el Bayer Leverkusen para darle el título al Real Madrid. Superó los 150 goles en su carrera, pero su legado no pasa por la cifra sino por el contexto: casi siempre rindió cuando el margen de error era mínimo. Zidane fue el 10 que no se escondió jamás.

14. Ronaldinho

Barcelona v Werder Bremen - UEFA Champions League Group C | Etsuo Hara/GettyImages

Fantasía pura. Regates inigualables. Magia en estado natural. Y todo, siempre, con una sonrisa en la cara. Su etapa en el Barcelona entre 2003 y 2008 marcó una era en el fútbol mundial. Tomó a un club que necesitaba volver a creer y lo puso otra vez en la cima, con un estilo atrevido, descontracturado y eficaz al mismo tiempo.



Superó los 300 goles oficiales y dejó momentos imborrables, como la ovación del Santiago Bernabéu tras su exhibición ante Real Madrid en 2005. Campeón del mundo en 2002 con Brasil, también levantó la Champions League en 2006 y fue Balón de Oro en 2005. Durante muchos años, el jugador más desequilibrante del planeta.

13. Alfredo Di Stéfano

Alfredo Di Stéfano en 1963 | REPORTERS ASSOCIES/GettyImages

Motor del Real Madrid que dominó Europa en los años 50. Aunque no siempre llevó el 10, su función dentro del equipo lo convirtió en el cerebro ofensivo. Marcó 308 goles con el club blanco y más de 500 en su carrera, liderando la conquista de cinco Copas de Europa consecutivas entre 1956 y 1960.



Ganador de dos Balones de Oro (1957 y 1959), su influencia se basaba en una energía constante: retrocedía para organizar, iniciaba transiciones y llegaba al área para definir. Fue un futbolista total antes de que el término existiera. Su capacidad para dominar todas las fases del juego lo coloca entre los más influyentes de la historia.

12. Pelé

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

Con más de 1.000 goles oficiales reconocidos en su carrera, fue campeón del mundo en 1958, 1962 y 1970, un récord al día de hoy inigualado. Aunque comenzó como delantero, su capacidad creativa y su visión lo convirtieron en un clásico 10.



En el Mundial 1970 ofreció una exhibición integral para liderar a uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Con Santos ganó dos Copas Libertadores y dos Intercontinentales. A su talento innato le sumaba potencia física, precisión en la definición y una comprensión táctica superlativa. Su impacto trascendió generaciones y fronteras, consolidándolo como uno de los mayores íconos deportivos del siglo XX.

11. Diego Armando Maradona

1986 World Cup | Paul Bereswill/GettyImages

La esencia absoluta del número 10. Conducción pegada al pie, cambios de ritmo abruptos y una capacidad incomparable para decidir partidos en solitario. Su Mundial 1986 es sin lugar a dudas la actuación individual más influyente de la historia del fútbol. Aportó : cinco goles y cinco asistencias, entre ellos los dos históricos tantos ante Inglaterra.



Autor de más de 300 goles, en Nápoli es más que Dios. Como capitán del conjunto del sur de Italia ganó dos Scudettos, algo impensado en una época donde los clubes del norte dominaban la escena.



Sus impactantes números y logros también llevan un impacto emocional. El Diego era más que un crack. Era la personificación del talento atado a la rebeldía. Por trascendencia, influencia y momentos decisivos, ocupa la cima del ranking histórico.

Los mejores números 10 actuales

10. Jamal Musiala

Borussia Dortmund vs Bayern Munich - 1.Bundesliga | NurPhoto/GettyImages

El joven del Bayern Múnich juega como si el balón pesara menos para él. Esquiva rivales en espacios reducidos con una naturalidad que desarma defensas cerradas. En el conjunto bávaro se consolidó como mediapunta con libertad total: puede recibir entre líneas, girar y encarar o pisar el área para definir.



Ya acumula más de 40 goles con el club pese a su juventud, además de títulos de Bundesliga y participaciones decisivas en la Champions League. Con la selección alemana asumió protagonismo en la Eurocopa y en el proceso de renovación del equipo. Su perfil es más vertical que clásico, pero mantiene la esencia del 10.

9. Bruno Fernandes

Manchester United FC v Leicester City FC - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El portugués legó al Manchester United en 2020 y, desde entonces, fue el faro en medio de la tormenta. En un club que atravesó cambios de entrenador, planteles irregulares y temporadas inestables, asumió el rol de líder futbolístico. Siempre pidió la pelota. Siempre dio la cara.



Asistidor compulsivo y goleador desde segunda línea, sostiene cifras de doble dígito en goles y asistencias prácticamente cada temporada. Superó con rapidez los 70 tantos con el United y se convirtió en el ejecutor principal de penales y balones detenidos. Más allá de los números, transmite un carácter competitivo único. Juega con la 8, pero como si tuviera la 10.

8. Martin Ødegaard

Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

Martin Ødegaard maduró bajo los focos. Debutó profesionalmente con 15 años en Noruega y pasó por el Real Madrid antes de consolidarse como líder en el Arsenal. Zurdo fino, mirada siempre levantada y capacidad para filtrar pases en espacios mínimos, es el organizador del equipo de Mikel Arteta.



En las últimas temporadas de Premier League superó el doble dígito de goles, algo poco común en un conductor clásico. Además, su presión tras pérdida y su compromiso defensivo lo convierten en un mediapunta completo. Capitán del Arsenal y referente de su selección, es el clásico 10 cerebral que organiza el fútbol de un equipo de mitad de cancha para adelante.

7. Phil Foden

Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth Round | James Gill - Danehouse/GettyImages

El mediocampista del City encontró su mejor versión cuando se movió por dentro. Bajo la guía de Guardiola, dejó de ser promesa para convertirse en figura. La temporada 2023/24 fue la confirmación: más de 25 goles en todas las competiciones y peso específico en la pelea por la Premier.



Técnica limpia, cambio de dirección corto y definición precisa. Puede jugar como interior o mediapunta, pero cuando recibe entre líneas se vuelve decisivo. Con Inglaterra también suma protagonismo en torneos grandes. Un jugador que entiende a la perfección que llegar es mucho mejor que estar. Su madurez competitiva lo consolidó entre los mejores del mundo en su posición.

6. Florian Wirtz

Liverpool v Crystal Palace - FA Community Shield - Wembley Stadium | John Walton - PA Images/GettyImages

El faro creativo del Bayer Leverkusen campeón invicto de la Bundesliga 2023/24. Conduce con la cabeza levantada, cambia de ritmo con decisión y tiene llegada constante al área. Superó los 15 goles en esa temporada histórica y sumó una cantidad similar de asistencias.



En 2025 dio el salto al Liverpool, equipo en el que hasta el momento no ha llegado a brillar como sí lo hizo en Alemania. De todas formas, Wirtz es sin lugar a dudas uno de los mediocentros ofensivos más desequilibrantes de la Premier y es solo cuestión de tiempo para que alcance su mejor nivel.

5. Cole Palmer

Chelsea v Burnley - Premier League | Izzy Poles - AMA/GettyImages

En el Manchester City asomaba talento, pero la competencia feroz y la rotación no le dieron continuidad para mostrarse de verdad. El salto al Chelsea cambió todo. Con libertad por dentro y confianza plena, explotó hasta convertirse en uno de los jugadores más determinantes del mundo actual.



La temporada 2023/24 fue un punto de quiebre: más de 20 goles en Premier League y cifras totales que lo pusieron al nivel de delanteros centro consagrados. Ejecuta penales con una calma inusual, llega desde segunda línea y tiene lectura para ocupar el área como un “9” encubierto. Pero no vive solo del gol: controla, pausa y filtra pases con criterio. Zurdo elegante, inteligente para moverse entre líneas y con personalidad para asumir responsabilidades. En Londres encontró el escenario ideal para transformarse en estrella.

4. Kevin De Bruyne

SSC Napoli v FC Internazionale - Serie A | Giuseppe Bellini/GettyImages

KBD no necesita demasiados toques para romper una defensa. Sus asistencias en Manchester City lo colocan entre los mejores pasadores de la era Premier League, con temporadas que superan las 15 asistencias y cifras goleadoras de doble dígito.



Fue pieza central en la conquista de la Champions League 2023 y múltiples títulos domésticos. Aunque parte como interior ofensivo, su influencia creativa es la de un 10 clásico. Con Bélgica lideró la generación más competitiva de su historia reciente. Incluso con lesiones en los últimos años, su impacto cuando está disponible cambia la estructura ofensiva del equipo.

3. Jude Bellingham

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Quality Sport Images/GettyImages

No nació como 10 clásico, pero en Real Madrid asumió ese rol con naturalidad. Ubicado como mediapunta, explotó su llegada al área con cifras goleadoras sorprendentes: más de 20 goles en su primera temporada en España.



Tiene físico dominante, conducción potente y una intuición especial para aparecer en el momento exacto. En Champions League ya dejó actuaciones decisivas y con Inglaterra es referencia ofensiva. Pese a su juventud, no le pesa el rol de líder.

2. Lamine Yamal

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OVIEDO | JOSEP LAGO/GettyImages

Juega como extremo. Parte abierto, encara desde la derecha y desborda. Pero su talento descomunal lo acerca a lo que el fútbol siempre esperó de un número 10: imaginación, pausa cuando hace falta y capacidad para decidir. Y por sobre todas las cosas, un talento descomunal.



Con apenas 16 años ya marcaba diferencias en partidos grandes, algo que no suele ocurrir ni siquiera con promesas consagradas. Rompió récords de precocidad en Barcelona y en la selección española, y fue campeón de la Eurocopa siendo protagonista figura. También sumó títulos con el club catalán en plena reconstrucción. Tras la salida de Messi, el Barça necesitaba volver a ilusionarse. Y apareció él. El chico que tomó la posta emocional y futbolística de una era que parecía irrepetible.

1. Lionel Messi

Toronto FC v Inter Miami CF | NurPhoto/GettyImages

Lionel Messi encabeza esta lista porque sigue en actividad. Y porque, además, es el mejor de la historia. Su carrera combina producción estadística y momentos decisivos como nadie: más de 800 goles oficiales, ocho Balones de Oro y la Copa del Mundo 2022 como obra culminante.



En el Barcelona marcó más de 670 goles y redefinió el rol del 10 moderno, partiendo desde la derecha pero organizando como enganche. En Argentina pasó de promesa cuestionada a líder absoluto campeón del mundo y bicampeón de América. Hoy, incluso en la MLS, mantiene influencia directa en resultados. Lio es la "la rutina de lo extraordinario". Lo que para otros es hazaña, para él fue costumbre durante casi dos décadas.

MÁS RANKINGS DE ACTUALIDAD