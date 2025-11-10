Los números de Nicolás Larcamón en Liguilla

Pese a que Cruz Azul accedió a la Liguilla del Apertura 2025 de forma directa, no dejó una buena imagen en la última jornada de la fase regular porque a pesar de un doblete del uruguayo Gabriel Fernández fue remontado 2-3 por Pumas, dejando que este último calificara de panzazo al Play-In. Y ahora, el conjunto celeste tiene que enfocarse directamente en las Chivas, su rival en los cuartos de final, comenzando todo en el Estadio Akron para cerrar en el Olímpico Universitario.

CF Cruz Azul v Colorado Rapids SC - Leagues Cup Phase One | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

El técnico argentino Nicolás Larcamón tratará de levantar su primer título de Liga MX, contando con la experiencia que le dejó haber dirigido al Puebla, León y Necaxa. El estratega arribó al conjunto camotero para el Clausura 2021, alcanzando las semifinales. La Franja acabó como tercer lugar del semestre, su rival en cuartos fue el Atlas, terminando con una derrota 1-0 y una victoria 1-0 para dejar el global 1-1, avanzando por su posición en la tabla. La afición poblana se ilusionaba con llegar por fin a una final después de muchos años, pero Santos Laguna rompió el sueño al ganar 3-1 global, aun cuando perdió por la mínima en el Estadio Cuauhtémoc.



Para el Apertura 2021, una vez más lograría poner al Puebla en la Liguilla tras hacerse con la séptima posición. No obstante, primero debió jugar el Play-In contra Chivas, que quedó décimo, igualando 2-2 en el global, pero imponiéndose 6-5 en penales. Su siguiente rival fue León en cuartos de final y aun cuando venció 2-1 en la Ida, cayó 2-0 en la Vuelta, así que La Fiera avanzó 3-2 global.

Puebla v Pachuca - Torneo Apertura 2021 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Gracias a su buen rendimiento, Larcamón continuó al mando de La Franja en el Clausura 2022 y por tercer semestre consecutivo los llevó a la Liguilla al ser quintos. Otra vez, el argentino tuvo que pasar por el Play-In, empatando 2-2 con Mazatlán, pero ganando 3-1 en penales. Su contrincante en cuartos fue el América, una serie polémica que acabó a favor de los azulcremas por 4-3 global porque un penal se repitió. Hubo una igualada 1-1 en la Angelópolis y una derrota 3-2 en el Azteca.



El último semestre del sudamericano al mando del Puebla vino en el Apertura 2022, sucumbiendo una vez más en cuartos de final frente al superlíder América. En el Play-In, igualaron 1-1 con el Guadalajara y salieron airosos 5-4 en penales. Desgraciadamente, los de Coapa fueron avasalladores al golearlos 1-6 en el Cuauhtémoc y 5-2 en el Azteca para un global de pesadilla por 11-2. Con esto, llegó a su fin la historia de los ‘Larcaboys’ porque el timonel renunció.

Leon v Tigres UANL - Concacaf Champions League 2023 | Hector Vivas/GettyImages

Sin embargo, Larcamón continuó en el fútbol mexicano porque fichó con León para el Clausura 2023. Terminó en el sexto peldaño, pero tuvo que jugar el Play-In, donde fue eliminado por el doceavo San Luis por 1-3 en el Bajío. Siguió al frente de los Panzas Verdes para el Apertura 2023 y aunque volvió a ser derrotado por los potosinos en el repechaje, por marcador 3-2, tuvo su segunda oportunidad ante Santos Laguna, al cual le pegó 3-2 para ponerse en la Liguilla. No obstante, el América siguió siendo su pesadilla al avanzar 4-2 tras un empate 2-2 en la Ida y un tropiezo 2-0 en la Vuelta. Así acabó su historia con los Esmeraldas.



Tras un paso por Brasil dirigiendo al Cruzeiro, el Necaxa lo trajo de vuelta para el Clausura 2025. En su único torneo con los Rayos hizo un buen trabajo porque accedió de forma directa a la Liguilla como quinto lugar. Se enfrentó a Tigres en los cuartos de final sellando un empate sin goles en la Ida y una igualada 2-2 en el Volcán, así que los regios pasaron a semifinales por su posición en la tabla. Tras ello, se despidió de Aguascalientes para arribar a La Noria.

Necaxa v Queretaro - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Los números de Nicolás Larcamón en Liguilla contando el Play-In

Equipo Victorias Empates Derrotas Puebla 3 4 6 León 1 1 3 Necaxa 0 2 0

Los números de Nicolás Larcamón tomando en cuenta el Play-In arrojan un total de 4 victorias, 7 empates y 9 tropiezos. ¿Podrá mejorarlos con Cruz Azul?