Los polémicos "me gusta" de Kylian Mbappé en las redes sociales sobre quién debería ser el entrenador del Madrid

Kylian Mbappé parece haber respaldado el regreso de José Mourinho como entrenador del Real Madrid tras darle me gusta a una publicación en redes sociales que hablaba sobre el posible nombramiento del técnico portugués. Mientras el Madrid se enfrenta a la perspectiva de una temporada sin títulos, la segunda consecutiva sin grandes galardones, un verano de cambios parece inevitable.

"Este artículo fue originalmete publicado en SI FC"

Álvaro Arbeloa, nombrado entrenador en enero con un contrato de duración indefinida tras el despido de Xabi Alonso, tiene prácticamente asegurada su destitución al final de la temporada, y se especula mucho sobre quién ocupará uno de los puestos de mayor presión en el fútbol de clubes.

El ex entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, el campeón del mundo francés Didier Deschamps y el seleccionador estadounidense Mauricio Pochettino, han sido mencionados como posibles opciones que le gustan a Florentino Pérez, mientras que el fantasma de Zinedine Zidane se cierne sobre el equipo.

FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Se ha sugerido que el artífice del triplete del Real Madrid en la Champions League podría regresar para una tercera etapa en el banquillo del Bernabéu. Sin embargo, parece más probable que Zidane esté esperando para suceder a Deschamps como seleccionador de Francia una vez que expire su contrato tras el Mundial 2026.

Otro nombre que siempre figura en las listas de las casas de apuestas es el de Mourinho. El técnico del Benfica, de 63 años, dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, ganando una Liga y una Copa del Rey y, según todos los indicios, mantiene una buena relación con Florentino.

Parece que Florentino no es el único que aún aprecia a Mourinho, a juzgar por los "me gusta" que Mbappé recibe en redes sociales. El líder de la carrera hacia el Pichichi dio "me gusta" a una publicación de "Score90" en Instagram que mostraba una imagen de Mourinho junto a Mbappé y su compañero del Real Madrid, Arda Güler, sugiriendo que el técnico portugués podría mejorar la capacidad goleadora de Mbappé, tal como lo hizo con Cristiano Ronaldo.

🚨⚪️ ¿QUIERE MBAPPÉ a MOURINHO en el BANQUILLO del MADRID?



📲 Ojo al 'me gusta' que ha dado en una publicación que habla del regreso del portugués. pic.twitter.com/S1ojIBkCj4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 22, 2026

La publicación de la cuenta, con más de tres millones de seguidores, dice: "José Mourinho es actualmente uno de los principales candidatos para dirigir al Real Madrid la próxima temporada".

"Desde su anterior etapa en el club, tiene el segundo mejor porcentaje de victorias de cualquier entrenador del Real Madrid. Además, durante su última etapa, llevó la capacidad goleadora de Cristiano Ronaldo de un nivel de élite a uno sobrehumano. ¿Podríamos ver una transformación similar con Kylian Mbappé?", señaló el posteo.

El "me gusta" de Mbappé a la publicación no pasó desapercibido para los aficionados y podría interpretarse como un respaldo tácito al posible regreso de Mourinho. The Special One, cuyo contrato con el Benfica finaliza en 2027, ha declarado que no puede garantizar su continuidad en el equipo la próxima temporada, en medio de las especulaciones sobre su futuro. En los últimos meses, también se le ha mencionado como posible próximo entrenador del Newcastle United.

Sporting CP v SL Benfica - Primeira Liga | Gualter Fatia/GettyImages

Por su parte, el diario portugués A Bola informa que Mourinho no ha recibido ninguna oferta de ningún club y que sigue totalmente centrado en el Benfica, añadiendo que el entrenador se siente incómodo con todos los rumores sobre su futuro. Sin embargo, otros medios sugieren que Mourinho aprovecharía la oportunidad de una segunda oportunidad en el Bernabéu en esta etapa de su carrera.

Es evidente que en algunos sectores de Madrid aún existe nostalgia por Mourinho, y sigue siendo una figura icónica en el mundo del fútbol. Sin embargo, ya no es el mismo hombre que dejó el Bernabéu hace 13 años. Su último título de liga lo consiguió con el Chelsea en 2015, y, a pesar de ganar la UEFA Conference League con la Roma en 2022, lleva muchos años sin llegar a las fases finales de la UEFA Champions League, y su último trofeo data de 2010.

Muchos de sus trabajos recientes han estado marcados por la polémica y una creciente beligerancia, con sonados enfrentamientos con jugadores, directivos y funcionarios de la liga. Si bien en su día fue aclamado como uno de los grandes estrategas, su estilo de fútbol en los últimos años se ha vuelto cada vez más defensivo y de desgaste.

No obstante, en los enfrentamientos entre el Benfica y el Real Madrid en la Champions League de esta temporada, se vislumbraron indicios de que Mourinho aún conserva su nivel al más alto nivel.

El club portugués derrotó al Madrid por 4-2 en un dramático último partido de la fase de grupos, en el que el portero Anatoliy Trubin marcó de cabeza en el minuto 97. Posteriormente, el Benfica fue derrotado por el Merengue en los octavos de final en un encuentro muy tenso, marcado por la denuncia de Vinicius Jr. contra el argentino Gianluca Prestianni por comentarios racistas. Las declaraciones iniciales de Mourinho sobre el incidente no favorecieron sus posibilidades de regresar al Madrid.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP