Los posibles rivales de Toluca y Tigres en los cuartos de final del Apertura 2025

Por fin llegó a su fin la fase regular de la Liga MX, y hemos conocido a los clubes que disputarán el título del Apertura 2025, entre ellos, el actual campeón Toluca, que buscará consagrarse como otro de los equipos que han obtenido el bicampeonato en la era de los torneos cortos.

¡Así se jugará la Fase Final! 🏆



Quedaron definidos los duelos del #PlayIn y los primeros cruces de Cuartos de Final del #AP25. ⚔️#LaLigaDeLaAfición✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/9bnb18llWM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 10, 2025

Este domingo solamente quedaba pendiente el duelo entre Santos Laguna y Pachuca, donde los laguneros ya no tenían oportunidad alguna de meterse a la fase final gracias a la victoria de Pumas sobre Cruz Azul, sin embargo, el cuadro de Torreón cerró con orgullo su participación al derrotar 1-0 a los Tuzos, que tenían posibilidades de subir hasta el séptimo peldaño, mas quedaron en el noveno.



Desde el sábado conocimos cómo se conformaron dos llaves de la Liguilla: La Máquina se medirá al Guadalajara, comenzando la historia en el Estadio Akron para después cerrar en el Olímpico Universitario; por otro lado, América chocará contra Rayados de Monterrey, con el primer asalto en el Estadio BBVA y el segundo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

🚨🇲🇽⚽ OFICIAL. Así se jugará la fase final del Apertura 2025



1. Toluca 👹

Espera rival del ganador del último duelo del Play In: ganador del ⛏️ Pachuca vs 😼 Pumas contra perdedor de 🐴 Juárez vs 🐶 Tijuana



2. Tigres 🐯

Espera rival del ganador del primer duelo del Play In:… pic.twitter.com/1wK1CFSyBw — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 10, 2025

Y ahora, los rivales de los Diablos Rojos y Tigres saldrán de las llaves del Play-In, que contiene al séptimo lugar Xolos de Tijuana, al octavo Bravos de Juárez, los Tuzos del Pachuca que acabaron novenos y los Pumas de la UNAM que se llevaron el último boleto al quedar décimos.

¿Quién sería el posible rival de Tigres?

Ángel Correa y Marcelo Flores | Azael Rodriguez/GettyImages

La pregunta es sencilla. Los universitarios se enfrentarán al ganador de la llave entre Tijuana y Juárez, ya que el vencedor quedará como el séptimo lugar de la tabla general. Se debe recordar que se trata de un partido único a celebrarse en el campo del mejor posicionado, es decir, el enfrentamiento tendrá lugar en el Estadio Caliente. De darse un empate, habrá penales.



Durante la fase regular, los pupilos del uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu igualaron 1-1 con los dirigidos por el uruguayo Martín Varini.

¿Quién sería el posible rival de Toluca?

Paulinho Dias y Nico Castro | Agustin Cuevas/GettyImages

El perdedor entre Xolos y Bravos tendrá que esperar al ganador de Pachuca y Pumas del Play-In 2 para poder tener una nueva oportunidad de colarse a la Fiesta Grande. Los de Jaime Lozano y los de Efraín Juárez se medirán a partido único en el Estadio Hidalgo. Posteriormente, vendrá el último choque, el Play-In 3, para conocer al último invitado a la Liguilla. Por lo tanto, los posibles contrincantes de los choriceros serían el perdedor del Play-In 1, los Tuzos o Universidad Nacional.