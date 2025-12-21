Cristiano Ronaldo sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia del fútbol mundial. Sus números lo avalan, dado que es el máximo goleador oficial de todos los tiempos, cortesía de 955, mientras que nadie supera sus 451 dianas con la camiseta del Real Madrid.

Pero en el fútbol, igual que en el deporte, es imposible escaparle al paso del tiempo, y con ello, a la irrupción de nuevas figuras, algo evidenciado el pasado sábado en una jornada que supuso la caída de dos registros emblemáticos del astro portugués.

Mientras CR7 se encuentra de vacaciones navideñas tras la primera mitad de temporada con el Al-Nassr en la Saudi Pro League, la actualidad europea reservó noticias de gran impacto hace algunas horas, vinculadas de alguna forma al veterano atacante luso. Es que Erling Haaland escribió un nuevo capítulo en la Premier League al superar a Cristiano en el total de goles convertidos en dicha competición, 104 a 103.

🚨 Two of Cristiano Ronaldo's records were equaled or surpassed last night:



· Erling Haaland surpassed his 103-goal mark in the Premier League, with the Norwegian having scored 104 goals.

· Kylian Mbappe equaled his mind-blowing 59 goals in a calendar year for Real Madrid in… pic.twitter.com/lyd7wko5QA — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 21, 2025

La comparación resulta todavía más llamativa al analizar el contexto: El Androide necesitó apenas 114 partidos para llegar a esa cifra, repartidos en tres campañas y media con el Manchester City; a la vez que El Bicho disputó 236 encuentros en la categoría dorada inglesa; todos con el Manchester United, aunque en dos etapas distintas.

Manchester United v Tottenham Hotspur | John Peters/GettyImages

Asimismo, la noche sabatina trajo otra noticia significativa para el legado estadístico del ganador de cinco Balones de Oro, ya que en Madrid, Kylian Mbappé igualó la impresionante marca de 59 goles en un año natural que el propio CR7 había establecido en 2013, cifra que permaneció intacta durante 12 años y que simbolizaba uno de los picos más altos de su extraordinaria y mítica producción ofensiva.

Claro que pese a no disponer, al menos en solitario, de semejantes récords, la figura de Cristiano Ronaldo no será eclipsada jamás. Sus hitos globales, longevidad competitiva e influencia trascienden estadísticas concretas.