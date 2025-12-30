Chivas atraviesa un escenario incómodo en el actual mercado de fichajes. La directiva rojiblanca no ha logrado acomodar a varios futbolistas que no entran en la planeación deportiva, lo que ha generado tensión interna y un problema financiero que se agrava conforme avanzan los días y se reducen las opciones.

El principal dolor de cabeza se concentra en tres nombres específicos: Alan Pulido, Erick Gutiérrez y Alan Mozo. Los tres jugadores han sido señalados como prescindibles para el nuevo proyecto, pero continúan sin encontrar destino.

¡NO CUENTAN PARA MILITO, PERO NO LES LLEGAN AL PRECIO!



Con información de nuestro columnista David Medrano @medranoazteca, el Rebaño no ha logrado acomodar en el mercado a Pulido, Guti y Alan Mozo, tres jugadores que no entran en planes del cuerpo técnico y por los cuales hay… pic.twitter.com/Zb1BPL9q3u — MedioTiempo (@mediotiempo) December 30, 2025

Desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo, el mensaje ha sido claro. Ninguno de estos futbolistas cuenta para el cuerpo técnico, que busca renovar dinámicas, ajustar el perfil del plantel y apostar por elementos que encajen mejor en su idea de juego y exigencia competitiva.

Pese a ello, el mercado no ha respondido como Chivas esperaba. Existen sondeos y conversaciones informales, pero ninguna se ha traducido en ofertas formales. El tiempo corre y el margen de maniobra se reduce, complicando una reestructura que era prioritaria para liberar plazas y recursos.

El principal obstáculo no es deportivo, sino económico. Pulido, Gutiérrez y Mozo perciben salarios superiores al millón de dólares anuales, cifras que hoy resultan difíciles de absorber para la mayoría de los clubes del fútbol mexicano, incluso para aquellos que mostraron interés inicial.

Chivas v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En un contexto donde los equipos priorizan equilibrio financiero y contratos sostenibles, asumir sueldos de ese calibre representa un riesgo. Por ello, varias negociaciones se han enfriado rápidamente, dejando a Chivas con jugadores fuera del proyecto, pero aún dentro de su nómina.

La situación es especialmente delicada porque el mercado comienza a cerrarse. Con menos opciones disponibles, la posibilidad de colocar a estos futbolistas bajo condiciones favorables se reduce, y el club se enfrenta a la disyuntiva de mantenerlos sin rol deportivo o asumir pérdidas económicas.

Chivas sigue buscando salidas creativas, pero el escenario es adverso. Mientras los descartes continúan entrenando sin un futuro claro, la directiva deberá decidir si ajusta pretensiones salariales, absorbe parte de los contratos o convive con un problema que amenaza con extenderse más allá de este mercado.