Sports Illustrated Fútbol

Luis de la Fuente explota contra el Barcelona por el caso de Lamine Yamal: “Nunca había vivido algo así”

La joya blaugrana fue desconvocada por hacerse una prueba médica sin la aprobación de la selección española
Uriel Salmerón García|
Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final
Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | EyesWideOpen/GettyImages

Lamine Yamal causó baja de la convocatoria de la selección española para las elminatorias de la UEFA para el Mundial de 2026 ante Georgia y Turquía. De acuerdo con un comunicado de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), se tomó dicha determinación debido a que el juvenil del FC Barcelona fue sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis sin conocimiento ni permiso del cuerpo médico de la Furia Roja.

Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria (...) Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación
Comunicado de la RFEF
Luis de la Fuente, Lamine Yamal
Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Eurasia Sport Images/GettyImages

En declaraciones a RNE, Luis de la Fuente, técnico de España, se mostró muy crítico y cargó contra el conjunto blaugrana por esta atípica situación. El estratega destacó el compromiso de Yamal con el equipo nacional,

Quiero que el Barça respete mis decisiones. Por la mañana estuve con Lamine para tranquilizarlo, porque él quería quedarse con nosotros (...) Lamine es un jugador totalmente comprometido con la selección. Él quería quedarse por motivos personales, pero fue imposible. Estuvimos con él, nos despedimos de él, y él también se despidió de todos sus compañeros
Luis de la Fuente

El estratega español se dijo sorprendido por la situación e indirectamente señaló al Barcelona por la mala comunicación con respecto a este tema.

Estoy en shock, nunca había vivido una situación así antes — y tampoco creo que sea algo normal (...) Todos están sorprendidos, no sabes nada porque no llega ninguna información y no conoces ningún detalle; y de repente te dicen que a Lamine le hicieron una prueba
Luis de la Fuente
Published | Modified
Uriel Salmerón García
URIEL SALMERÓN GARCÍA

Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.

Home/Futbol