Luis de la Fuente explota contra el Barcelona por el caso de Lamine Yamal: “Nunca había vivido algo así”

Lamine Yamal causó baja de la convocatoria de la selección española para las elminatorias de la UEFA para el Mundial de 2026 ante Georgia y Turquía. De acuerdo con un comunicado de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), se tomó dicha determinación debido a que el juvenil del FC Barcelona fue sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis sin conocimiento ni permiso del cuerpo médico de la Furia Roja.

Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria (...) Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación Comunicado de la RFEF

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Eurasia Sport Images/GettyImages

En declaraciones a RNE, Luis de la Fuente, técnico de España, se mostró muy crítico y cargó contra el conjunto blaugrana por esta atípica situación. El estratega destacó el compromiso de Yamal con el equipo nacional,

Quiero que el Barça respete mis decisiones. Por la mañana estuve con Lamine para tranquilizarlo, porque él quería quedarse con nosotros (...) Lamine es un jugador totalmente comprometido con la selección. Él quería quedarse por motivos personales, pero fue imposible. Estuvimos con él, nos despedimos de él, y él también se despidió de todos sus compañeros Luis de la Fuente

El estratega español se dijo sorprendido por la situación e indirectamente señaló al Barcelona por la mala comunicación con respecto a este tema.