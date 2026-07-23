Luis Romo deja en claro cuáles son las obligaciones de Chivas para el Apertura 2026

Chivas no inició el torneo regular de la forma correcta. El equipo fue derrotado en casa por el cuadro del Toluca, un golpe que de inmediato generó ruido alrededor del Guadalajara.

A pesar de ello, todo indica que a nivel interno del club hay calma y claridad con respecto de lo que deben hacer dentro de la cancha. Así mismo lo externa el capitán Luis Romo, quien no esconde que para Chivas no vale otra cosa que no sea en título de Liga MX.

'HOY TODOS QUIEREN VENIR A SER PARTE DE CHIVAS'



Luis Romo habló del buen momento que se vive en Chivas. 🔥



📹 @Freddyolivarez pic.twitter.com/u7jTiKrvU2 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 22, 2026

Tenemos que ser campeones. Ya los objetivos ya no son llegar a la Liguilla, ya no son los primeros lugares, ya no es meterle a Semifinales, hoy ya es totalmente el campeonato. Se trajeron refuerzos para apuntar al equipo. Se está creando algo muy grande. Ya llevamos una inercia, ya hoy creo que nos tenemos que exigir, el único objetivo es campeonar. Después, no te puedo decir que vamos a ser campeones ya mañana, pero nosotros lo vamos a pelear, creemos que tenemos que ser campeones. Luis Romo

Luis entiende que más allá de la meta u obligación, se saben capaces de aspirar al título por su talento en el plantel.

Hoy ya convivimos con la obligación de ser campeones, ya no es como que, a ver si se da que seamos campeones, lo vamos a buscar a muerte, tenemos que mejorar, tenemos que aprender mucho de este partido, porque otra vez Toluca nos hace pagar con esa jerarquía de un equipo que ha sido campeón. Luis Romo

Chivas v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Para cerrar, Romo habló sobre el arribo de jugadores de máximo nivel a Chivas como lo son Jordan Carrillo y Kevin Castañeda.

Les hablas de Chivas y todos quieren venir. Le preguntan a uno y había dudas, pero ahora si tienes la posibilidad de venir no vas a tener zona de confort, te vas a potenciar porque tienes grandes compañeros y un gran entrenador, una directiva que te va a dar todo y una directiva que jamás te faltará nada. Lo único que tienes que hacer es entregarte cada día y vas a creer. Si estas en Chivas, la selección estará cerca porque juegas con puro mexicano. Hay muchas cosas. Luis Romo

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