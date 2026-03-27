Malagón comparte imágenes de la lesión que le ha dejado fuera del Mundial

A menos de tres meses de la Copa del Mundo, más de un jugador en el planeta está cayendo por la vía de las lesiones de sus opciones de jugar el Mundial. México está siendo una de las naciones más afectadas, pues varios jugadores que estaban casi que en la lista final de la selección mexicana, hoy no tienen opciones por temas médicos.

Uno de ellos es el meta del América, Luis Ángel Malagón. Si bien es cierto que debido a su baja de nivel el portero había perdido el puesto titular con el Tri, también es una realidad que su presencia en el Mundial estaba firmada. Todo ha cambiado luego de sufrir una terrible lesión en el tendón de Aquiles.

¡FUERZA MALA! 🤕



Malagón compartió a través de sus redes sociales imágenes de cómo quedó su pie después de su cirugía. pic.twitter.com/40DbaottqW — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 26, 2026

Luis Ángel compartió la primera imagen de su daño en el tendón luego de la operación que ha vivido un par de semanas atrás. Malagón compartió la fotografía del daño junto al mensaje "sólo Dios sabe porqué hace las cosas", apelando a la espiritualidad para enfrentar el que es sin duda el momento más duro de su etapa como profesional.

Ahora, el arquero iniciará la etapa de recuperación, entendiendo que el primer paso de la misma es esperar que la herida cicatrice por fuera. Además, debe ser prudente pues la cicatrización interna es mucho más lenta y compleja, por lo que, ahora mismo no hay opciones de forzar nada.

America v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La rotura de tendón de Aquiles es sin duda la lesión más dura que puede enfrentar cualquier atleta profesional. La baja de recuperación ronda hasta un año de ausencia. Además, el riesgo de recaída siempre es latente, pues se trata de una zona del pie muy endeble.

En México, será Carlos Acevedo quien tome la plaza que deja Luis Ángel. Por América, el club valora la prudencia de ir al mercado por el fichaje de algún meta de emergencia para el verano.