Las últimas novedades del Barcelona y su enfermería llevan al dilema de ver el vaso medio lleno o medio vacío. En las últimas horas trascendió el estado físico de Ronald Araújo y Marc Bernal, quienes salieron con molestias en el cruce frente al Atlético de Madrid por LaLiga.

En el caso de Araújo, las pruebas médicas descartaron una lesión muscular. El uruguayo presentó una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que no le impedirá estar disponible para el compromiso del miércoles por los cuartos de final de la Champions League. Durante el partido en el Metropolitano, el central optó por no arriesgarse y pidió el cambio en la primera mitad al notar molestias. Luego de los estudios realizados en la Ciudad Deportiva, se confirmó que podrá formar parte de la convocatoria si Hansi Flick así lo considera.

La situación es distinta con Marc Bernal. El mediocampista sufrió un esguince de primer grado en el tobillo que, si bien representa una lesión de menor gravedad, es suficiente para dejarlo fuera de la ida frente a los Colchoneros. El tiempo estimado de recuperación oscila entre siete y diez días, lo que también lo deja comprometido para el duelo de liga del fin de semana ante el Espanyol. La intención del cuerpo técnico es contar con él en el partido de vuelta.

Informa @JijantesFC



❗️ LESIÓN de Bernal unos 10 días de baja



Sindesmosis de primer grado pic.twitter.com/C1pvdec3Gj — Gerard Romero (@gerardromero) April 5, 2026

Bernal había ingresado justamente en reemplazo de Araújo durante el encuentro, aunque su participación duró poco más de veinte minutos. En ese corto lapso de tiempo, sintió la molestia en el tobillo y tuvo que abandonar el campo de juego.

Ahora, a tan solo días del comienzo del cuadro de la Champions, Flick deberá definir quién va a acompañar a Pedri en el pivote, teniendo en cuenta que Frenkie de Jong sigue fuera de la lista. La opción que hasta ahora parecería más viable es Eric García, que aparece como la principal alternativa para ocupar esa posición en el once inicial.