Quien pensó que el Mundial traería una pausa en el mercado de fichajes se llevó una sorpresa. En pleno torneo, con Marc Cucurella concentrado junto a la selección de España para el debut mundialista del lunes, trascendió que el lateral continuará su carrera en el Real Madrid. La operación avanzó a gran rapidez y el futbolista se incorporará al Merengue una vez finalice su participación internacional.

La información fue adelantada por Fabrizio Romano, quien aseguró que el club blanco alcanzó un acuerdo verbal para incorporar al español. En su publicación, el periodista expresó que la institución de Madrid llegó a un entendimiento con todas las partes involucradas y, con el ya habitual "HERE WE GO", señaló que Cucurella es el lateral izquierdo elegido por José Mourinho y que se unirá al equipo una vez finalice el Mundial.

🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid reach verbal agreement to sign Marc Cucurella from Chelsea, HERE WE GO!



Verbal agreement in place between all parties, player too — he’s the left back wanted by Mourinho. Details to follow.



Cucurella leaves #CFC and joins Madrid after World Cup. ⚪️🇪🇸 pic.twitter.com/kXRXWgADFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

De acuerdo con la escasa información que trascendió hasta el momento, el Merengue desembolsará alrededor de 50 millones de euros para concretar la llegada del defensor procedente del Chelsea. La institución londinense dio luz verde para negociar su salida y recibió propuestas durante los últimos días hasta alcanzar el entendimiento con la entidad española.

El zaguero figuraba entre las prioridades de Mourinho para reforzar el sector izquierdo de la defensa. Las falencias en ese puesto impulsaron la búsqueda de una incorporación de buen nivel debido a la lesión de Ferland Mendy, el bajo rendimiento atribuido a Álvaro Carreras y la salida prevista de Fran García.

La negociación avanzó con rapidez debido al interés existente desde otros clubes. El Atlético de Madrid llevaba tiempo intentando cerrar la incorporación del internacional español, aunque no aceptó el monto solicitado por los Blues. El Barcelona también seguía de cerca el movimiento e incluso analizó bastantes alternativas para intentar reunir las condiciones económicas necesarias, aunque terminó orientando sus esfuerzos hacia otras opciones.

Se sabía que Cucu valoraba y deseaba un regreso al fútbol de su país y terminó inclinándose por la propuesta presentada por el Real Madrid. Todo indica que vestirá la camiseta blanca una vez concluido el Mundial 2026 y se sumará al plantel diseñado por Mourinho junto con las incorporaciones ya encaminadas de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.