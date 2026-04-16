Marcel Ruíz regresó a las canchas luego de un mal reporte médico

Par de semanas atrás, durante la visita del Toluca al San Diego FC en un cruce por la CONCACAF, las alarmas se encendieron tanto dentro del campeón de Liga MX, como en la selección mexicana. Marcel Ruíz tuvo que salir del campo en medio de lágrimas tras una evidente lesión de rodilla que no tenía una buena pinta.

Par de días después el cuadro del Estado de México anunciaba la baja del jugador debido a una rotura de ligamentos. Sin embargo, el ruido era negativo, pues Marcel no pasaba por quirófano. Semanas después se reveló un fallo de parte del cuerpo médico del Toluca a tal grado que el mexicano ya ha regresado al campo.

🚨 MARCEL RUIZ REGRESA A LAS CANCHAS 🚨



El jugador mexicano entra al campo con Toluca en la Champions Cup, tras la lesión que sufrió 😱



¿Llegará al mundial? pic.twitter.com/2Q0Z5nNbip — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 16, 2026

Luego de casi tres semanas de ausencia, Marcel regresó a la actividad la noche del miércoles en la visita del Toluca al Galaxy. Entró desde el banco y con el partido, como con la serie ya ganados. Por ende, el mexicano no tuvo mayor exigencia más que seguir el rodaje del balón y participar de forma esporádica.

Algunas fuentes afirman que el daño en la rodilla de Marcel es real. Sin embargo, el mismo no es de la gravedad que informó el club y le permite al mexicano tener actividad dentro de lo normal.

Toluca v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Está claro que los minutos de este miércoles no pueden ser una vara para medir el nivel real de Ruíz. El Galaxy estaba en la lona y la labor de Marcel se basó en seguir el balón con el cuerpo poco más. No representó una alta exigencia física para el jugador.

Los siguientes juegos, que serán de mucho más nivel tanto en Liga MX como en CONCACAF, marcarán realmente si Marcel no tiene daño y está al cien por ciento. O si, por el contrario, el jugador está forzando de más con tal de llegar al Mundial.

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