Mbappé cierra una temporada récord en la Champions League pese a la eliminación

A pesar de la eliminación del Real Madrid por segundo año consecutivo en cuartos de final de la UEFA Champions League, tras caer 6-4 en el global ante el Bayern Múnich, Kylian Mbappé consiguió un logro sin precedentes en la historia de la competencia europea.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Su gol en el Allianz Arena ante Manuel Neuer, que significó el 2-3 parcial a favor del conjunto blanco a los 42' de la primera mitad, lo convirtió en el primer futbolista en marcar 10 goles como visitante en una sola edición del torneo; peculiarmente, cabe mencionar que anotó en apenas cuatro de los siete partidos que disputó fuera de casa.

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Kevin Voigt/GettyImages

Una campaña goleadora de élite

A su vez, durante la temporada 2025/26, Mbappé también alcanzó los 15 goles en el torneo y se metió en un selecto grupo histórico de jugadores junto a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Robert Lewandoski, los únicos que lograron esa marca en una misma edición.

Su registro lo ubica entre las mejores temporadas goleadoras de todos los tiempos en Champions League, únicamente por detrás de las campañas más contundentes de Cristiano, que llegó a 16 y 17 tantos. Además, el francés llegó a los 70 goles en la competencia en apenas 98 partidos, convirtiéndose en el tercer jugador que más rápido lo consiguió -es superado por Lewandoski y Lionel Messi, hasta la fecha-.

🚨🚨 Kylian Mbappe is just 2 GOALS AWAY from surpassing Cristiano Ronaldo's record of 17 goals in one single UCL campaign. pic.twitter.com/2pZTYwoIDa — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 15, 2026

Aunque el objetivo principal no llegó a término y el Real Madrid volvió a quedarse en el camino hacia Budapest, Mbappé firmó una de las actuaciones individuales más destacadas de la historia reciente del torneo; particularmente, más allá de estps logros, la Orejona sigue siendo la gran deuda en su carrera.

Sin embargo, su nivel deportivo lo acerca cada vez más a los grandes nombres históricos dentro de la competencia y alimenta la sensación de que, más temprano que tarde, terminará marcando una era.