Mbappé es cuestionado en la carrera por el Balón de Oro

Pascal Ferré, exdirector de la revista France Football, afirmó que la campaña de Kylian Mbappé por el Balón de Oro 2026 no fue “efectiva” y reconoció que, de haber tenido la posibilidad de votar, habría elegido a otro candidato.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El francés es uno de los principales candidatos al premio después de una temporada marcada por sus registros goleadores. Mbappé terminó como máximo anotador de LaLiga, la UEFA Champions League y el Mundial 2026, donde además alcanzó un récord histórico al convertirse en el máximo goleador de la competencia.

Sin embargo, su candidatura también tiene un punto en contra: no conquistó ningún título colectivo con el Real Madrid durante la temporada.

💣 En la semana del derbi, Mbappé le pidió al Real Madrid que hiciera CAMPAÑA por su Balón de Oro.



‼️ No ocurrió y se enfadó con el club. Le pidió lo mismo a Zidane con Francia, pero TAMPOCO lo hizo.



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Mbappé defendió públicamente su candidatura

En plena disputa por el galardón, varios de los principales aspirantes aprovecharon las últimas semanas para destacar sus argumentos. Mbappé también habló de sus posibilidades en distintas entrevistas y puso especial énfasis en los números que consiguió durante el último año.

“Ser el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, superando a todas las grandes leyendas de la historia, en el torneo más importante que haya creado el deporte, es impresionante”, afirmó el delantero en una entrevista con France Football.

Para él, esos registros deberían tener un peso importante a la hora de definir al ganador.

Ferré no cree que la campaña haya influido

Ferré, quien estuvo al frente de la revista francesa entre 1996 y 2023, consideró que las declaraciones públicas del francés no habrán modificado la decisión de los periodistas encargados de la votación.

“Para mí, un Balón de Oro no es algo que se exige, sino algo que se gana”, señaló. Sin embargo, sostuvo que los integrantes del jurado son independientes y tienen la experiencia suficiente para tomar sus decisiones sin dejarse influir por este tipo de declaraciones.

“Honestamente, no creo que la campaña de Kylian haya sido muy efectiva. Pero lo veremos la noche de los resultados”, agregó.

La falta de títulos, el principal argumento en contra

Más allá de su rendimiento individual, Ferré puso el foco en un aspecto que podría perjudicar al delantero del Real Madrid. Según su análisis, Mbappé es uno de los pocos jugadores entre los 30 nominados que no consiguió ningún trofeo con su club durante la temporada.

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

“Me parece extraño ser el mejor jugador del mundo sin ganar nada esta temporada”, explicó el exdirector, quien consideró que los títulos colectivos también deben tener un peso importante en la elección.

Mbappé tendría además un antecedente particular en caso de quedarse con el premio. Sería el primer ganador desde Cristiano Ronaldo en 2013 que conquista el Balón de Oro sin haber levantado un trofeo con su club durante ese mismo año.

Kane y Yamal, los grandes competidores

Con la votación ya cerrada, Mbappé aparece como el tercer favorito en las principales casas de apuestas, por detrás de Harry Kane y Lamine Yamal.

El delantero del Bayern Múnich tuvo una temporada excepcional: ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania y marcó 73 goles en 65 partidos entre club y selección. Con esa cifra, se convirtió en el primer futbolista desde Lionel Messi, en la temporada 2011/12, en superar los 70 tantos en una campaña.

Yamal, por su parte, fue elegido mejor jugador de LaLiga tras liderar al FC Barcelona hacia el título y también se consagró campeón del mundo con España.

El ganador del Balón de Oro 2026 se conocerá el 26 de octubre en la ceremonia que se realizará en Londres.