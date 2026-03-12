Mercado de fichajes: al Manchester United le interesa un seleccionado de Estados Unidos; Ødegaard, Olise y más

El mercado de fichajes europeo continúa generando movimientos importantes en las principales ligas del continente. En la Premier League, varios clubes analizan posibles salidas de jugadores clave mientras avanzan en negociaciones para reforzar posiciones estratégicas.

Al mismo tiempo, en LaLiga comienzan a perfilarse operaciones ambiciosas que involucran tanto a jóvenes promesas como a futbolistas consolidados. Entre solicitudes de salida, ofertas millonarias y posibles regresos inesperados, los rumores anticipan un verano que podría provocar cambios relevantes en algunas de las plantillas más poderosas del fútbol europeo.

Premier League

Alexis Mac Allister solicitó formalmente salir del Liverpool este verano ante el interés del Paris Saint-Germain y del Real Madrid. El mediocampista tiene un valor cercano a los 69.8 millones de dólares.

El Manchester United, el Liverpool y el Chelsea siguen de cerca al mediocampista del Bournemouth, Tyler Adams. El internacional estadounidense podría estar disponible por alrededor de 40.3 millones de dólares durante el próximo mercado.

En el Chelsea también podría producirse una salida importante. Enzo Fernández evaluaría dejar al club si el equipo no logra clasificarse a la Champions League, situación que el Paris Saint-Germain observa con atención.

El Liverpool permitirá que Andy Robertson decida su futuro cuando termine la temporada, ya que su contrato se acerca a su final. El Tottenham Hotspur continúa interesado en ficharlo después de no lograrlo en enero.

El Manchester United también analiza la posibilidad de fichar al mediocampista del Napoli, Eljif Elmas, quien podría estar disponible este verano.

Bernardo Silva decidió abandonar al Manchester City al finalizar la temporada. Su agente ya ha conversado con varios clubes y el Atlético de Madrid aparece entre los principales interesados.

El Arsenal estudia presentar una oferta por el lateral derecho del Newcastle United, Tino Livramento, aunque su precio, cercano a los 80.6 millones de dólares, podría resultar demasiado elevado.

Si el Liverpool desea fichar al defensor del Inter, Alessandro Bastoni, tendría que pagar cerca de 107.5 millones de dólares.

Una alternativa más accesible para el Liverpool sería Dean Huijsen, defensor del Real Madrid. El club inglés prepara una oferta cercana a los 81.4 millones de dólares.

El Chelsea busca adelantarse al Manchester City y al Bayern Múnich en la carrera por fichar al delantero del Brentford, Igor Thiago.

El West Ham United intentará fichar de forma permanente al defensor Axel Disasi, actualmente cedido por el Chelsea, siempre que el club logre mantenerse en la categoría.

LaLiga

El Athletic Club analiza vender a Nico Williams este verano después de no quedar completamente satisfecho con su rendimiento reciente y podría aceptar ofertas por debajo de su cláusula de rescisión.

El Real Madrid prepara una oferta cercana a los 186 millones de dólares para fichar al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise.

Además, el club madrileño también contempla el regreso de Martin Ødegaard, actual capitán del Arsenal, como una opción para reforzar su mediocampo.

El Barcelona deberá esperar a que concluyan sus elecciones presidenciales antes de avanzar en un posible fichaje de Marcus Rashford, actualmente cedido por el Manchester United. Las condiciones personales con el jugador estarían cerca de acordarse.

Finalmente, el defensor del Bournemouth, Marcos Senesi, quien saldrá del club al finalizar la temporada, interesa al Barcelona, aunque el Aston Villa también se ha sumado recientemente a la carrera por ficharlo.

