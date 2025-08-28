Mercado de fichajes: Alexander-Arnold, considerado para regresar a la Premier League; Mainoo, Elliot, Fermín y más

El mercado de fichajes sigue dejando giros inesperados tanto en Inglaterra como en España. Con el final del verano cada vez más cerca, los principales clubes europeos mueven sus piezas entre renovadas ambiciones, operaciones bloqueadas y posibles asaltos de última hora. Mientras en la Premier League los equipos ingleses miran con lupa a las estrellas que podrían cambiar el equilibrio de poder, en La Liga la tensión se centra en la gestión de talentos jóvenes y en la resistencia de los grandes a perder piezas clave.

Premier League

En Inglaterra, la situación de Trent Alexander-Arnold ha desatado sorpresa. El lateral inglés, recién llegado al Real Madrid, no termina de asentarse en el conjunto blanco y su protagonismo se ve eclipsado por la vigencia de Dani Carvajal como titular indiscutible. Esta circunstancia no ha pasado desapercibida para el Manchester City, que vigila de cerca su situación con vistas a un posible golpe de mercado.

Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Por otro lado, el Manchester United parece haber enfriado su interés en Angelo Stiller, mediocentro del Stuttgart, aunque el futbolista sigue bajo la órbita del Real Madrid. En paralelo, otro gigante alemán, el Bayern Múnich, amenaza con irrumpir en la negociación entre Chelsea y RB Leipzig por Xavi Simons. El joven talento holandés, además, también figura en la agenda del Tottenham, lo que pone en riesgo las aspiraciones de los blues de asegurarse su fichaje.

En un movimiento sorprendente, el Leeds United, recién ascendido a la Premier, habría puesto sus ojos en Kobbie Mainoo, joven perla del Manchester United que también interesa a Chelsea y Tottenham. Mientras tanto, el Crystal Palace busca reforzar su plantilla con operaciones significativas: negocia con el Arsenal por Reiss Nelson y ha tanteado al Liverpool para incorporar a Harvey Elliott como posible reemplazo de Eberechi Eze.

No todos los objetivos de los clubes ingleses terminan en acuerdo. Randal Kolo Muani, delantero del PSG, ha rechazado la opción de recalar en el Manchester United en calidad de cedido. El mercado británico, como suele ser habitual, mantiene la tensión hasta el último minuto con operaciones que podrían cambiar el panorama de varios equipos.

La Liga

En España, la atención se centra en cómo Real Madrid y Barcelona gestionan sus últimos días de mercado. El club blanco ha rechazado una importante oferta procedente de la Premier League por Aurélien Tchouaméni, dejando claro que el mediocentro francés no está en venta por menos de 200 millones de euros. Además, se confirma el fin del acuerdo de cesión de Dani Ceballos con el Marsella, lo que vuelve a situar al sevillano en la dinámica del equipo de Carlo Ancelotti.

Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

En clave azulgrana, el protagonismo recae en Lamine Yamal. El joven extremo, con creciente influencia dentro del vestuario, habría tenido un papel en la decisión del club de dar luz verde a la venta de Fermín López al Chelsea tras su desencuentro con Gavi. El canterano, inicialmente reacio a dejar el club de su vida, ya valora seriamente un traspaso a Londres.

Mientras tanto, la directiva del Barça trabaja a contrarreloj para reforzar el eje de la defensa tras la salida de Iñigo Martínez. Tres nombres encabezan la lista de candidatos: Gonçalo Inácio, del Sporting CP; Murillo, que se ha consolidado en el Nottingham Forest; y Castello Lukeba, promesa del RB Leipzig. Cualquiera de ellos supondría una inversión significativa, pero necesaria para apuntalar la plantilla de Hansi Flick en un curso exigente.

El Sevilla recibió un duro golpe con la confirmación de la lesión de Dodi Lukebakio, quien no estará disponible para el próximo compromiso ante el Girona. Sin embargo, el futuro del belga parece estar más cerca de resolverse fuera de Nervión: su nombre suena con fuerza en el mercado, con una posible salida al Milan por una cifra cercana a los 30-35 millones de euros. De hecho, el club italiano estuvo presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán siguiendo tanto al atacante como a Juanlu, cuyo traspaso al Nápoles continúa bloqueado. Incluso el Atlético de Madrid ha mostrado interés en las últimas horas, aunque todo apunta a que el acuerdo con los rossoneri está prácticamente cerrado.

Christantus Uche se ha convertido en protagonista de uno de los culebrones del mercado. El delantero nigeriano parecía tener su futuro encaminado hacia la Premier League, con un acuerdo prácticamente cerrado entre el Getafe y los Wolves tras varios contactos positivos. Sin embargo, un giro inesperado en las negociaciones frenó la operación en el último momento, lo que deja en suspenso su salida y prolonga su vínculo con el conjunto azulón de José Bordalás, al menos por ahora.

