Mercado de fichajes: Alexander Isak exige su traspaso al Barcelona; Fermín López, Antonio Rüdiger y más

A pesar de que la temporada 2025/2026 todavía no llega a su fin, los grandes clubes del futbol europeo ya se encuentran planeando sus fichajes de cara a la próxima campaña. Se espera que los equipos más grandes de LaLiga, el Barcelona y el Real Madrid, además del big six de la Premier League, realicen grandes movimientos en este mercado de verano que se empalmará con el Mundial 2026.

A continuación te presentamos cuáles son los fichajes que suenan con más fuerza en el futbol europeo.

Este texto fue publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Manchester United está dispuesto a gastar hasta 100 millones de euros para fichar al mediocampista del Barcelona, ​​Fermín López, pero el internacional español no tiene interés en el traspaso. (Fuente: El Chiringuito)

Tanto el Liverpool como el Manchester United han explorado la posibilidad de fichar al central del Real Madrid, Antonio Rüdiger, cuyo contrato expira este verano. (Fuente: Tuttosport)

El Manchester United presentará una oferta por el centrocampista del Galatasaray, Gabriel Sara, una vez que se abra el mercado de fichajes. (Fuente: Erol Evcen)

El Chelsea podría aceptar ofertas de tan solo 30 millones de euros por el joven defensa Josh Acheampong. En la Premier League, tanto el Liverpool como el Newcastle United están interesados, mientras que el Real Madrid y el Borussia Dortmund siguen de cerca al joven jugador. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester City intentará convertir al extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, en su fichaje estrella del verano. (Fuente: SportsBoom)

Los directivos del Tottenham Hotspur están furiosos con el rendimiento reciente de Cristian Romero y están ansiosos por aceptar ofertas por el central cuando se abra el mercado de fichajes. (Fuente: Football Insider)

Mikel Arteta está tan decepcionado con Piero Hincapié esta temporada que el Arsenal se lo está pensando dos veces antes de intentar fichar definitivamente al jugador cedido por el Bayer Leverkusen. (Fuente: Football FanCast)

Alexander Isak ha pedido a sus agentes que negocien su salida del Liverpool este verano, siendo el Barcelona su destino preferido. (Fuente: El Nacional)

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El Arsenal, el Manchester United y el Manchester City compiten por fichar al centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, este verano. (Fuente: TuttoJuve)

El Everton lidera la puja por el defensa del Arsenal, Ben White, quien podría marcharse mientras los Gunners buscan un nuevo lateral derecho. (Fuente: Hand of Arsenal)

LaLiga

El lateral derecho del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, quiere regresar al Real Madrid y está dispuesto a intentar concretar su fichaje. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

Chelsea FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Jean Catuffe/GettyImages

João Cancelo quiere seguir en el Barcelona, ​​pero los blaugranas han rechazado la petición del Al Hilal de 15 millones de euros para su traspaso. El cuadro culé solo buscará retener al defensa en caso de que se convierta en agente libre. (Fuente: 365scores)

Otro objetivo del Barcelona es el lateral de la Juventus, Andrea Cambiaso, pero el club de la Serie A espera ahuyentar a los pretendientes con un precio de 50 millones de euros. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Tras confirmar la salida de Antoine Griezmann al Orlando City, el Atlético de Madrid ha puesto sus ojos en el extremo del Liverpool, Cody Gakpo, como su sustituto. (Fuente: Fichajes)

El centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, ha ofrecido sus servicios tanto al Barcelona como al Real Madrid, ya que su contrato está a punto de finalizar. Si bien el Real Madrid se muestra reacio a fichar a un jugador que cumple 32 años, el Barça aún no lo ha descartado. (Fuente: Defensa Central)

El Real Madrid todavía no ha decidido si renovará el contrato del centrocampista Nico Paz, lo que mantiene al Como con la esperanza de poder retener al internacional argentino. El Inter, sin embargo, ve esto como un impulso para sus posibilidades de concretar un fichaje definitivo. (Fuente: Sport Mediaset)

El jugador del Espanyol Javi Hernández, que actualmente se encuentra cedido en el Mirandés, podría abandonar el club perico a final de temporada, pues Osasuna está muy interesado en hacerse con su fichaje. (Fuente: Mundo Deportivo)

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