Mercado de fichajes: Amorim bloquea la salida de Mainoo; Salah, Pablo Barrios, Rico Lewis, Vlahovic y más

El año 2025 está por llegar a su fin y con ello, la primera parte de la temporada 2025-2026 de las grandes ligas del planeta como LaLiga, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y otras más, por lo que se acerca un nuevo mercado de fichajes.



Pensando en lo mejor para cerrar la campaña el próximo año, además de los torneos internacionales que están en disputa como la UEFA Champions League, la Europa League y la Conference League, los equipos ya están analizando cómo armarse en diferentes zonas del campo, así que los rumores del mercado de fichajes están más fuertes que nunca. Al mismo tiempo, los clubes buscarán desprenderse de jugadores que ya no entran en planes debido a su pobre desempeño, por conflictos con la directiva, descontento o simplemente para inyectar algo de efectivo a sus arcas.



Aquí están las últimas noticias de rumores del Viejo Continente:

Premier League

El español Marc Cucurella ha tenido un fantástico año | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

El estratega del Atlético de Madrid de España, el argentino Diego Simeone, tiene como principal objetivo la incorporación del lateral izquierdo del Chelsea, el español Marc Cucurella, sin embargo, entre los planes de los Blues no está venderlo, así que exigirían una cifra muy superior a la que los Colchoneros podrían permitirse. (Fuente: Fichajes)

Por otro lado, el Besiktas de Turquía ha fracasado en su intento por fichar al guardameta del Chelsea, el sueco nacionalizado danés Filip Jörgensen, ya que la oferta fue rechazada tanto por el club como por el jugador. (Fuente: Ekrem Konur)

Un futbolista que sí podría llegar con el Chelsea en enero es el centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo. Los Blues lideran la carrera por su contratación, aunque el británico está metiendo presión para poder unirse a la causa del Napoli de Italia. (Fuente: CaughtOffside)

No obstante, el entrenador del Manchester United, el portugués Rúben Amorim, estaría bloqueando su salida, pues está temeroso a la reacción que pueda tener la afición de los Red Devils si permite la partida del último canterano del club. (Fuente: Il Mattino)

Con respecto al Tottenham Hotspur, presentó una oferta de 93.6 millones de dólares por el centrocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City está dispuesto a escuchar ofertas por el extremo brasileño Savinho Moreira y el lateral derecho Rico Lewis, ambos en el radar del Real Madrid de España (Fuente: Defensa Central)

De darse la partida de Lewis, su reemplazo con los Citizens sería el español Pedro Porro. El equipo del español Pep Guardiola está muy interesado en el defensor del Tottenham, que pasó tres años en el City, del 2019 al 2022, sin disputar un solo partido (Fuente: TEAMtalk)

El AC Milán de Italia está considerando la cesión del delantero del Arsenal, el brasileño Gabriel Jesús, quien quiere tener un mayor número de minutos tras su retorno a las canchas luego de una grave lesión. (Fuente: Corriere dello Sport)

El Liverpool no tiene intención de vender en enero al extremo egipcio Mohamed Salah. El atacante está fijo para continuar en Inglaterra, mas no se opone a un posible traspaso a Arabia Saudita, donde algunos clubes estarían preparando ofertas por un valor de 100 millones de libras (133.8 mdd), las cuales podrían llegar en verano si el africano no está dispuesto a fichar en enero. (Fuente: Daily Mail)

Mientras tanto, las conversaciones de paz entre Salah y los Reds dejaron en claro a estos últimos que deben ir por un nuevo extremo versátil. Por ello, el equipo de Anfield ha iniciado conversaciones oficiales con el Bournemouth para ver la posibilidad de contratar al ghanés Antoine Semenyo. (Fuente: indykaila)

LaLiga

El Real Madrid tiene la mirada puesta en Dayot Upamecano | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid ha elegido al francés Dayot Upamecano, del Bayern Múnich de Alemania, como su nueva prioridad en la parte baja, no obstante, de antemano advertirán al galo que deberá firmar un contrato formal en enero si realmente quiere unirse al equipo. Otro que alza la mano por su fichaje es el PSG de Francia. (Fuente: Defensa Central)

Por otro lado, los objetivos defensivos del Real Madrid para enero son el marfileño Marc Guéhi, del Crystal Palace de Inglaterra, y el neerlandés Micky van de Ven, del Tottenham, esté último con un costo aproximado de 50 millones de euros (58.7 millones de dólares). (Fuente: E-Notícies)

El Barcelona ha perdido interés por fichar al delantero de la Juventus, el serbio Dusan Vlahovic, pues los culés no quedaron del todo satisfechos con su rendimiento durante el último año. (Fuente: SPORT)

El alto salario del arquero alemán Marc-André ter Stegen, sumado a su largo tiempo de baja, ha convencido al Barcelona de que no podría venderlo en enero. En cambio, la única opción que se explora es un préstamo, pues el Barça sabe perfectamente que eso le permitiría pagar la mayor parte de su salario. (Fuente: MARCA)

Finalmente, el Real Madrid se ha sorprendido por la decisión del joven delantero Gonzalo García, que rechazó salir en el mercado de fichajes invernal. (Fuente: Fichajes)

