Mercado de fichajes: Bellingham podría dejar el Real Madrid; Yamal, Alexis Mac Allister, Vinícius y más

El mercado de fichajes no para en Europa, con movimientos constantes por parte de los grandes clubes del continente, que están atentos a cualquier cambio repentino en otra institución para poder cazar a esos futbolistas relegados.

Estos son los rumores sobre traspasos en la Premier League, LaLiga y otras ligas de Europa con jugadores estrella entre los protagonistas del día.

PREMIER LEAGUE

Crystal Palace v Liverpool - Premier League | Tom Dulat/GettyImages

El Liverpool tiene una lista de siete posibles candidatos para la defensa central. Junto a Marc Guéhi, del Crystal Palace, se encuentran Murillo, del Nottingham Forest; Castello Lukeba, del RB Leipzig; Dayot Upamecano, del Bayern de Múnich; Ronald Araújo, del Barcelona; Jarrad Branthwaite, del Everton y Sven Botman, del Newcastle United. (Fuente: Mark Brus)

El centrocampista de 20 años del Corinthians, Breno, se perfila como objetivo para varios equipos de todo el mundo. El Manchester United compite con el Manchester City y el Wolverhampton Wanderers en la Premier League, mientras que el Nápoles, el Zenit de San Petersburgo y clubes de Arabia Saudí, aún no identificados, también buscan su fichaje. (Fuente: UOL)

El delantero Joshua Zirkzee, poco conocido del Manchester United, podría ser traspasado en enero. El West Ham se ha mostrado interesado en el delantero holandés. (Fuente: Football Insider)

LALIGA

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Real Madrid se muestra optimista respecto a poder llegar a un acuerdo con Vinícius Junior para una extensión de contrato este año. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona ha recibido una exorbitante oferta de 400 millones de euros (462,9 millones de dólares) por Lamine Yamal del Al Hilal, equipo de la Saudi Pro League, que aún no ha reemplazado a Neymar como su jugador estrella. (Fuente: Fichajes). La carrera por el fichaje de Yamal no termina ahí. Los únicos dos clubes europeos que pueden competir con la fortuna de Arabia Saudí también están interesados ​​en hacerse con la joya del Barcelona. Se cree que tanto el Manchester City como el Paris Saint-Germain están tras el joven. (Fuente: Romain Molina)

Jude Bellingham ha despertado el interés de la Premier League en un momento de su carrera en el que su futuro en el Real Madrid es incierto. El centrocampista inglés podría verse obligado a abandonar la capital española si no consigue un puesto como titular. (Fuente: Football Insider)

El Real Madrid ha disminuido su interés en el centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister. Su bajo rendimiento y un precio de 100 millones de euros (87 millones de libras, 116 millones de dólares) han obligado al gigante de LaLiga a priorizar jugadores como Adam Wharton, Enzo Fernández e incluso el joven del AZ Alkmaar, Kees Smit. (Fuente: Defensa Central)

SERIE A

FC Internazionale v US Cremonese - Serie A | Francesco Scaccianoce/GettyImages

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, ha instado al club a fichar al lateral del Inter, Federico Dimarco, y el interés de los Diablos Rojos ha complicado las negociaciones sobre una posible extensión de contrato. (Fuente: Interlive)

Tanto el Chelsea como el Tottenham Hotspur han contactado con Dušan Vlahović, jugador de la Juventus que pronto quedará libre. Su fichaje por los Spurs parece viable, ya que Randal Kolo Muani , actualmente cedido en el equipo de Thomas Frank, quiere regresar a la Juve el próximo verano. (Fuente: Quotidiano Sportivo)

La Juventus está cerca de llegar a un acuerdo para renovar el contrato del extremo Kenan Yıldız, a pesar del interés del Arsenal, el Chelsea y el Manchester United. (Fuente: Tuttosport)

BUNDESLIGA

Serge Gnabry of Bayern seen during the UEFA Champions League... | SOPA Images/GettyImages

Aunque Serge Gnabry está firmando un gran arranque de temporada (tres goles y cuatro asistencias en 10 partidos oficiales), la realidad es que su permanencia en el Bayern Múnich pasa por una drástica reducción de su actual salario. Los 19 M€ que percibe actualmente resultan ya inasumibles para la entidad muniquesa y hay equipos interesados en contratarlo en caso de no llgar a un acuerdo.

