Mercado de fichajes: Bruno Fernandes habría elegido a su sucesor; Vinícius Jr, Anthony Gordon y más

En la Premier League, Bruno Fernandes ya habría elegido a su sustituto en el Manchester United ante su inminente salida. Mientras tanto, en LaLiga, las negociaciones para renovar el contrato con Vinícius Junior se han vuelto a estancar, y el destino del brasileño estaría en el fútbol inglés.

Estas y otras noticias, en el artículo que estás a punto de leer, el cual fue originalmente publicado por SI FC.

Premier League

Bruno Fernandes habría elegido a Mateus Fernandes, del West Ham United, como su sucesor ideal en el Manchester United. Curiosamente, los Red Devils no consideran al centrocampista portugués como su principal objetivo. (Fuente: The Mirror)

El Liverpool está dispuesto a desprenderse de cuatro jugadores este verano: Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Joe Gomez y Federico Chiesa. (Fuente: The Sun)

Chiesa podría regresar a la Serie A y se le ha mencionado como posible moneda de cambio en una operación por el centrocampista del Inter, Nicolò Barella, valorado en 69,2 millones de dólares. (Fuente: InterLive)

El Newcastle United no quiere perder a Anthony Gordon a manos del Arsenal, por lo tanto, le ha puesto un precio de 109,5 millones de dólares.(Fuente: Fichajes)

El Liverpool y el Manchester United siguen de cerca el futuro del centrocampista del Fulham, Harry Wilson. El internacional galés quedará libre este verano y Roberto De Zerbi ya lo ha señalado como un fichaje ideal para el Tottenham Hotspur. (Fuente: Ekrem Konur)

El RB Leipzig es el último club vinculado con el fichaje de Gabriel Martinelli, del Arsenal, quien parece destinado a marcharse este verano. (Fuente: Fussball Daten)

Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter Final | David Price/GettyImages

Se espera que el Arsenal, por su parte, presente una oferta formal por el delantero centro del Bayer Leverkusen, Christian Kofane, cuyo valor ha sido publicado por su agente en 115,3 millones de dólares. (Fuente: CFBayern Insider)

El Manchester United planea una venta masiva este verano para recaudar hasta 132,1 millones de dólares, mediante las ventas de Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, André Onana, Rasmus Højlund y Marcus Rashford. (Fuente: The Sun)

El Newcastle se encuentra entre los clubes interesados ​​en el centrocampista del Manchester United, Ugarte. Se cree que la Juventus lidera la puja por un jugador también admirado por el Aston Villa y el Galatasaray, cuyo valor se estima en 46,1 millones de dólares. (Fuente: CaughtOffside)

Ante la creciente posibilidad de perder a Alessandro Bastoni a manos del Barcelona, ​​el Inter ha puesto sus ojos en Riccardo Calafiori, del Arsenal, como su sustituto ideal. La Juventus también está interesada en el seleccionado italiano. (Fuente: Football Transfers)

El interés por Calafiori no es exclusivo del Inter. El Barcelona también está considerando fichar al versátil defensa del Arsenal, que puede jugar como lateral izquierdo, central o incluso en el mediocampo. (Fuente: El Nacional)

El Inter también ha sido vinculado con el fichaje del portero del Tottenham, Guglielmo Vicario, este verano. El controvertido guardameta se considera una adquisición a precio reducido, con un coste de tan solo 23,1 millones de dólares. (Fuente: Calciomercato)

LaLiga

Según informes, los representantes de Vinicius Junior se han puesto en contacto con el Manchester United, entre otros clubes de la Premier League, para sentar las bases de una posible salida del Real Madrid este verano, después de que las negociaciones para la renovación de su contrato se hayan estancado nuevamente. El Chelsea también ha sido alertado sobre una posibilidad interesante. (Fuente: TEAMtalk)

En una fase crucial de las negociaciones, el Barcelona ha insistido en que no superará los 50 millones de euros por la adquisición de Julián Álvarez. Se cree que el Atlético de Madrid exige más del doble de esa cantidad. (Fuente: Fichajes)

El lateral del Manchester United, Diogo Dalot, figura en la lista de posibles fichajes del Real Madrid para el puesto de lateral derecho, en sustitución del veterano Dani Carvajal, que dejará el club este verano. También se ha vinculado al Bayern de Múnich con Josip Stanišić. (Fuente: Fussball Daten)

SOCCER: MAR 31 USA vs Portugal | Icon Sportswire/GettyImages

Otro defensa que está en la órbita del conjunto blanco es el joven jugador de la Real Sociedad, Jon Martín. El central, que puede jugar en varias posiciones, encajaría en el perfil de lo que buscan dentro del club. (Fuente: El Mundo)

El Real Madrid se muestra cada vez más confiado en que el fichaje del centrocampista estrella del Manchester City, Rodri, se concrete este verano. (Fuente: TEAMtalk)

Se espera que el futuro de Ronald Araújo esté lejos del Barcelona, ​​pero el club sigue a la espera de ofertas concretas por su talentoso defensa. (Fuente: El Nacional)

Achraf Hakimi ha sido acusado de utilizar el supuesto interés del Real Madrid para aumentar su poder de negociación con el Paris Saint-Germain en busca de un contrato con mejores condiciones. (Fuente: Fichajes)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES