Mercado de fichajes: Cristiano Ronaldo busca salir de Arabia Saudita; Lionel Messi, Jude Bellingham y más

A pesar de que el mercado invernal acaba de cerrar sus puertas, la maquinaria del futbol de élite no se detiene y los grandes clubes europeos ya han comenzado a diseñar sus estrategias de cara a la temporada 2026/2027.

Con nombres de la talla de Bellingham, Messi y Ronaldo protagonizando los titulares, queda claro que las directivas están priorizando la planificación a largo plazo para asegurar el éxito competitivo en la próxima campaña.

A continuación, repasamos las operaciones y rumores que están marcando la pauta en el mercado.

Premier League

El Arsenal realizó un movimiento significativo para fichar al centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, en el último día del mercado, pero los "Magpies" no aceptaron negociar. (Fuente: Fichajes)

Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | George Wood - UEFA/GettyImages

Al lateral izquierdo del Manchester United, Tyrell Malacia, se le dio permiso para volar a Turquía y completar su salida en el cierre del mercado, pero los "Red Devils" cancelaron la operación tras la lesión de Patrick Dorgu. Malacia quedó "incrédulo". (Fuente: Voetbal International)

Ojeadores del Arsenal, Chelsea y Manchester City han sido enviados para seguir al centrocampista de 17 años del Bayern de Múnich, Lennart Karl, quien preferiría un traspaso al Real Madrid. (Fuente: fussballdaten)

El Liverpool ha expresado interés en el defensa central del Ajax de 22 años, Youri Baas, y en Ryan Flamingo, de 23 años, del PSV Eindhoven. (Fuente: DaveOCKOP)

El Chelsea rechazó una propuesta del Crystal Palace para fichar al defensa adolescente Josh Acheampong en calidad de cedido por lo que resta de temporada. (Fuente: Jacob Steinberg)

Por otro lado, el Chelsea fracasó en varios intentos por convencer a Tylel Tati, de 18 años, de dejar el Nantes. El defensa central quiere permanecer en su equipo, amenazado por el descenso, hasta el final de la temporada y no mostró interés en la propuesta de los "Blues" de una cesión de seis meses al Estrasburgo. (Fuente: L’Équipe)

Directivos del Manchester City están siguiendo al delantero del Estrasburgo, Joaquín Panichelli, como un objetivo a largo plazo para complementar a Erling Haaland. (Fuente: FootballTransfers)

LaLiga

El Real Madrid solo contemplará la salida de Jude Bellingham si el Chelsea acepta enviar a Enzo Fernández a cambio. El club blanco espera un acuerdo valorado en más de 144 millones de euros para separarse del internacional inglés. (Fuente: SportsBoom)

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El Aston Villa y el Newcastle fracasaron con sendas ofertas de 40 millones de euros por el defensa central del Real Madrid, Dean Huijsen, hacia el final del mercado. (Fuente: Fichajes)

João Cancelo no ha logrado impresionar al entrenador del Barcelona, Hansi Flick, quien está dispuesto a apartar al defensa cedido hasta el final de la temporada tras decidir que el internacional portugués no encaja en su sistema. (Fuente: E-Notícies)

Federico Valverde está cansado de su vida en el Real Madrid y ha informado al club sobre las ofertas que ha recibido tanto del Chelsea como del Manchester United. (Fuente: El Nacional)

Marcus Rashford quiere dejar el Manchester United de forma permanente este verano y permanecer en el Barcelona, club que ya está trabajando en ejecutar su opción de compra de 30 millones de euros. (Fuente: MARCA)

El Tottenham ofreció al Barcelona la oportunidad de hacer caja con el defensa central Ronald Araujo hacia el final del mercado, confirmando su deseo de cerrar un trato por valor de 35 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Otras ligas

Se ha alcanzado un acuerdo entre Lionel Messi y el equipo argentino Newell’s Old Boys para una cesión de seis meses tras el final de la temporada 2026 de la Major League Soccer. Después, regresaría al Inter Miami a tiempo para la nueva campaña 2027-28, que comenzará más tarde ese mismo año. (Fuente: Tuttomercatoweb)

FBL-FRIENDLY-NACIONAL-INTER MIAMI | JAIME SALDARRIAGA/GettyImages

Cristiano Ronaldo está furioso por la falta de inversión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita en el Al Nassr y, como consecuencia, está considerando abandonar el país. Múltiples equipos en Europa estarían preparados para realizar ofertas. (Fuente: Fichajes)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES