Mercado de fichajes: Cristiano Ronaldo se uniría a Messi en el Inter Miami, Vinícius Junior, Haaland y más

Aunque todavía faltan varios meses para el arranque del mercado de verano, los gigantes de Europa ya están moviendo ficha para planificar la temporada 2026/2027. Equipos como el Real Madrid, Barcelona y los grandes de la Premier League no quieren dejar nada al azar y ya han comenzado a buscar refuerzos clave. Esta anticipación es fundamental para adelantarse a la competencia y asegurar a las estrellas del futuro antes de que sus precios suban o se comprometan con otros clubes.

A continuación te presentamos los movimientos que se podrían concretar en los próximos meses.

MLS

El Inter Miami está planeando un movimiento para intentar atraer a Cristiano Ronaldo fuera del Al Nassr. El copropietario David Beckham sueña con unir a la superestrella de Portugal con Lionel Messi y espera capitalizar la incertidumbre actual que rodea al futuro de Ronaldo en Arabia Saudita. (Fuente: Fichajes)

Premier League

El Manchester City está cada vez más preocupado por la severidad de la sanción que podría enfrentar por incumplir las normas financieras de la Premier League. El delantero Erling Haaland, objetivo del Real Madrid, tiene una cláusula en su contrato que le permitiría salir si se impone un castigo severo que afecte el futuro a corto plazo del equipo. (Fuente: Defensa Central)

El Liverpool ha advertido al defensa central Ibrahima Konaté que tiene hasta Pascua para decidir si firma un nuevo contrato antes de que la oferta sea retirada. El Barcelona, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich han contactado al francés. (Fuente: TEAMtalk)

Otro jugador que podría dejar el Liverpool en el verano es el extremo Federico Chiesa. Ante el interés de la Juventus, se permitirá la salida del italiano por más de 25 millones de euros. (Fuente: CaughtOffside)

El nuevo contrato de Morgan Rogers con el Aston Villa podría incluir una cláusula de rescisión para facilitar su salida al final de la temporada. El Chelsea es un admirador de hace tiempo del internacional inglés. (Fuente: Si Phillips)

Mientras tanto, el Chelsea se prepara para una oferta de 55 millones de euros por el lateral izquierdo Marc Cucurella proveniente del Atlético de Madrid. Los "Blues" aceptarían si la suma total está garantizada, pero el Atlético busca cerrar un trato que incluya variables condicionales. (Fuente: Fichajes)

Los representantes del centrocampista del Bayern Múnich, Leon Goretzka, han hablado con varios equipos de la Premier League mientras su contrato se acerca a su fin. El Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Newcastle United y el Tottenham Hotspur han mantenido conversaciones. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal, el Chelsea, el Manchester United y el Tottenham están siguiendo al extremo del Everton, Iliman Ndiaye, quien se espera que esté disponible por más de 65 millones de euros. (Fuente: CaughtOffside)

El Arsenal y el Chelsea se han unido a la carrera para fichar al centrocampista del Club Brujas, Aleksandar Stanković. (Fuente: Het Laatste Nieuws)

LaLiga

El Tottenham espera vender al defensor Cristian Romero este verano tras decidir que ya no están dispuestos a tolerar los problemas que causa al club con su historial disciplinario y su naturaleza franca. (Fuente: Football Insider)

Tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona están interesados en fichar a Romero al final de la temporada. (Fuente: Estadio Deportivo)

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Real Madrid está dispuesto a dejar que David Alaba abandone el club para liberar la masa salarial necesaria para mejorar su oferta de renovación a Vinicius Junior, a pesar de haber insistido previamente en que no se moverían de su última propuesta. Sus exigencias de 30 millones de euros se cumplirán a través de importantes bonos por rendimiento, aunque está por verse si tal propuesta satisface al brasileño. (Fuente: El Nacional)

Mientras preparan una reestructuración defensiva, el Real Madrid se ha comprometido a intentar fichar al defensa central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, en el verano. (Fuente: ElDesmarque)

El gigante turco Beşiktaş ha presentado una oferta de 25 millones de euros para fichar al delantero del Real Madrid, Gonzalo García. (Fuente: Fichajes)

Por su parte, en enero llegó a las oficinas del Barcelona una oferta de 30 millones de euros por el centrocampista Marc Bernal, procedente de otro equipo turco, el Galatasaray. El Barça no quiso vender y el jugador tampoco estaba interesado. (Fuente: SPORT)

