Mercado de fichajes: desde la Premier League buscan a Endrick; Camavinga, Maguire, Rodri y más

El mercado de fichajes no para en Europa. Con la temporada 2025/26 en plena marcha, los grandes equipos de Europa siguen atentos a posibles movimientos para reforzar, aún más, sus plantillas

Estos son los rumores sobre traspasos en la Premier League, LaLiga y otras ligas de Europa con jugadores como Endrick, Camavinga, Bellingham, Maguire y más.

Premier League

Manchester United v Chelsea - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Se cree que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo está interesado en su excompañero del Manchester United, Harry Maguire, cuyo contrato termina en junio. El Al Ettifaq, otro equipo de la Saudi Pro League, también está siguiendo de cerca al defensa. (Fuente: The Mirror)

El Barcelona se mueve para fichar gratis a Bernardo Silva. El mediocampista portugués termina contrato con el Manchester City en verano y no tiene intenciones de renovar (Fuente: Fichajes)

Porto v FC Twente - Pre-Season Friendly | Diogo Cardoso/GettyImages

El Tottenham Hotspur aparece en el horizonte como candidato serio para fichar a Samu Omorodion en el próximo mercado. Fuentes cercanas aseguran que los Spurs lo tienen en su lista prioritaria, aunque el desembolso no será barato. El Oporto lo sabe: su cláusula de rescisión se fija en 100 millones de euros, y la operación para que abandone Do Dragão no será sencilla. (Fuente: Fichajes).



LALIGA

Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

El West Ham United ha mostrado un gran interés en la cesión en enero de la joven estrella brasileña del Real Madrid, Endrick. Se cree que los equipos españoles Valencia y Real Sociedad también están siguiendo la situación. (Fuente: Fichajes)

Eduardo Camavinga podría cambiar al Real Madrid por el Manchester City el próximo verano si el equipo de Pep Guardiola presenta una oferta de70,4 millones de dólares. (Fuente: Fichajes )

El Barcelona está muy interesado en fichar a la joven sensación del Levante, Etta Eyong, como sustituto de Robert Lewandowski la próxima temporada. Sin embargo, el jugador de 21 años costará 30 millones de euros (35,2 millones de dólares) y es objetivo de varios clubes de la Premier League. (Fuente: Sport)

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Se cree que Jude Bellingham está descontento con el estilo de gestión de Xabi Alonso y ha hecho saber su "disgusto" a la cúpula del Real Madrid. (Fuente: Radioestadio Noche )

SERIE A

Kenan Yildiz of Juventus FC looks on during the Serie A... | Nicolò Campo/GettyImages

El Chelsea recibió una oferta de hasta 79,8 millones de dólares por Kenan Yıldız, que la Juventus rechazó este verano, pero los Blues aún no han perdido la esperanza de fichar a la estrella turca para Stamford Bridge. (Fuente: TuttoJuve)

La búsqueda del Chelsea por el portero del AC Milan, Mike Maignan, se ha complicado por el interés del Bayern de Múnich en el internacional francés, quien estará disponible como fichaje gratuito este verano. (Fuente: TEAMtalk)

LIGUE 1

Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Franco Arland/GettyImages

Se rumorea que el Arsenal hará una oferta sorpresa por el centrocampista del PSG, Warren Zaire-Emery. El francés está valorado en 94 millones de dólares y también es objetivo del Manchester City(Fuente: CaughtOffside)

El PSG siente una gran admiración por el centrocampista del Chelsea, Moisés Caicedo , quien también se cree que podría ser un jugador del Real Madrid. (Fuente: CaughtOffside )