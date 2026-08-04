Mercado de fichajes: el Arsenal no pagará los 196 millones que el Madrid pide por Vinicius; Rodri, Endrick y más

Falta menos para que cierre el mercado de fichajes de verano. Y los grandes clubes de LaLiga y la Premier League se encuentran trabajando para fortalecer sus plantillas para afrontar la temporada 2026/2027.

A continuación te contamos qué fichajes suenan con fuerza, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Manchester United está evaluando la posible incorporación de Myles Lewis-Skelly, del Arsenal, como alternativa a su principal objetivo, Lewis Hall, del Newcastle United. (Fuente: The Independent)

El Arsenal no está dispuesto a pagar los 196 millones de dólares que pide el Real Madrid por el extremo Vinícius Júnior y espera cerrar el acuerdo por menos de 173 millones de dólares. (Fuente: SPORT)

FIFA World Cup 2026 - round of 16Brazil v Norway | ANP/GettyImages

El Mónaco está dispuesto a ofrecer 34 millones de dólares para fichar al centrocampista del Chelsea, Roméo Lavia, aquejado por las lesiones. (Fuente: Simon Phillips)

También se rumorea una posible salida del Chelsea del defensa central Axel Disasi, quien se ha convertido en el principal objetivo del Crystal Palace para reemplazar a Maxence Lacroix tras su fichaje por el Stamford Bridge. (Fuente: Fabrice Hawkins)

El Fenerbahçe está dispuesto a hacer un gran desembolso para intentar convencer a Marcus Rashford de que deje el Manchester United este verano. (Fuente: The Sun)

El Chelsea está en negociaciones avanzadas con el Porto por el portero Diogo Costa. (Fuente: Pedro Almeida)

El Aston Villa está dispuesto a pagar 40.5 millones de dólares para fichar al centrocampista del Barcelona, ​​Marc Bernal, principal objetivo de Unai Emery en el mercado de fichajes. (Fuente: The Sun)

El centrocampista de la Juventus, Teun Koopmeiners, es otro jugador que interesa tanto al Aston Villa como al Manchester United. (Fuente: Calciomercato.it)

LaLiga

El director deportivo del Barcelona, ​​Deco, ha reactivado su interés por el delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, quien también interesa al Tottenham. (Fuente: Fichajes)

Mientras tanto, el Barcelona no se rinde en la carrera por fichar al centrocampista del Manchester City, Rodri, y espera la aprobación del jugador antes de presentar una oferta para competir con el Real Madrid. (Fuente: Cadena SER)

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Otro jugador del Manchester City, el extremo Jack Grealish, está siendo seguido por el Atlético de Madrid. (Fuente: The Sun)

El Atlético de Madrid ha intentado convencer a Federico Chiesa para que deje el Liverpool, pero el internacional italiano sigue deseando demostrar su valía en Anfield. (Fuente: Foot Mercato)

El Paris Saint-Germain está interesado en fichar al defensa del Barcelona, ​​Jules Koundé, en una operación conjunta con el delantero Ferran Torres. (Fuente: El Nacional)

La Roma está estudiando la posibilidad de fichar a Endrick en calidad de cedido con opción de compra, pero el Real Madrid se resiste a perder al delantero definitivamente. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona ha desistido de su intento por fichar al central del Tottenham, Cristian Romero, al considerar que no tiene ninguna posibilidad de satisfacer las elevadas exigencias económicas de los Spurs. (Fuente: Football Insider)