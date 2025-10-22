Mercado de fichajes: el Arsenal quiere a una figura del Real Madrid; Mac Allister, Julián Álvarez y más

El mercado de fichajes nunca descansa, no importa en qué época del año estemos.

La ventana de invierno se acerca y día a día los clubes empiezan a ver cuáles son los puestos que necesitan reforzar para tener el plantel idóneo para luchar por sus respectivos objetivos, ya sea en el mercado de enero o en julio del 2026, luego del Mundial.

PREMIER LEAGUE

Liverpool v Manchester United - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Real Madrid, aún en búsqueda de un sustituto para Toni Kroos, tiene al centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister entre sus deseos para lo que podría ser un traspaso impactante en enero. (Fuente: Indykaila)

El Manchester United se ha sumado a la carrera por fichar al centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, quien también ha sido vinculado con el Chelsea y el Manchester City. (Fuente: The Mirror).

El Chelsea está considerando fichar al exdelantero del Brentford Ivan Toney, quien ha marcado 39 goles en 56 partidos desde su traspaso al Al-Ahli el verano pasado. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal está deseando volver a fichar al extremo del Real Madrid, Rodrygo, a pesar de haber fichado a Eberechi Eze y Noni Madueke este verano. (Fuente: Football Transfers)

Con Marc Guéhi ahora en la mira del Bayern Múnich y el Real Madrid, el Liverpool compite con el AC Milan y el Wolves para fichar al central del Union Berlin, Diogo Leite, como alternativa. (Fuente: MilanLive)

Tras no poder fichar a Kobbie Mainoo este verano, el Tottenham Hotspur vuelve a planear una oferta por el centrocampista del Manchester United. (Fuente: The Daily Briefing)

Ante la seria amenaza del descenso, el West Ham se ha fijado en el dúo del Real Madrid, Endrick y Gonzalo García, para reforzar su ataque en enero. (Fuente: TBR Football)

LALIGA

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Atlético de Madrid está dispuesto a negociar con el Barcelona por Julián Álvarez, pero solo por 175 millones de dólares. (Fuente: SPORT)

Tras no haber jugado ni un minuto con Xabi Alonso, el delantero del Real Madrid Endrick está abierto a una posible cesión este invierno. (Fuente: ESPN)

Las perspectivas del Barcelona podrían verse seriamente perjudicadas por su deuda pendiente de transferencias de 184,5 millones de dólares, lo que pone en duda las posibilidades de los catalanes de encontrar un sucesor a largo plazo para Robert Lewandowski. (Fuente: Daily Mail)

El Real Madrid cree que Franco Mastantuono podría ser la clave para convencer a Nico Paz de dejar Como y regresar a la capital española el próximo verano. (Fuente: Defensa Central)

Tras cinco años con la camiseta blanca, David Alaba dejará el Real Madrid una vez que se convierta en agente libre al final de la temporada. (Fuente: Fabrizio Romano)

Talleres v River Plate - Torneo Clausura Betano 2025 | Cesar Heredia/GettyImages

El Atlético de Madrid está interesado en el defensa de River Plate, Lautaro Rivero, de 21 años, quien también ha sido vinculado con su eterno rival, el Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

SERIE A

FC Internazionale v SS Lazio - Serie A TIM | Image Photo Agency/GettyImages

Dumfries vuelve a estar en la órbita del Barcelona. El lateral derecho del Inter de Milán e internacional con Países Bajos, vuelve a estar en la lista del Barcelona, pero todavía analiza las alternativas para ofertar, sabiendo que el monto que van a pedir por él lateral derecho es muy alto. (Fuente: Fichajes)

Dennis Man, delantero rumano del PSV, se ha revalorizado notablemente en esta temporada, tras llegar por solo 15 millones de dólares a la Eredivisie. El exjugador del Parma conoce la Serie A y el Napoli podría ofertar por él. (Fuente: Fichajes)

