Mercado de fichajes: el Barcelona quiere a Julián Álvarez; Endrick, Konaté, Ter Stegen y más

El mercado de fichajes es incesante. Está claro que hasta los primeros días de enero no habrá firmas ni movimientos concretos, pero los rumores están a la orden del día.

Es que hay muchos clubes que no terminaron de conformar su plantilla y si lo hicieron, aguardan oportunidades de mercado para perfeccionarla, en la búsqueda de ganar títulos y darles una alegría a los aficionados.

En este resumen de los rumores más salientes del mercado, encontrarán nombres rutilantes como el de Mbappé, con un rol clave por un compañero suyo en la selección de Francia, un argentino que podría ir a un gigante de LaLiga y su actual club le busca reemplazo y, entre otros tantos, el equipo de la Premier League que está muy interesado en un extremo de la Juventus. Repasemos:

Premier League

Liverpool v Southampton - Carabao Cup Third Round | Jan Kruger/GettyImages

El AC Milan considera al defensa del Liverpool, Joe Gomez, un objetivo ideal para el mercado de fichajes de enero, pero los planes de Arne Slot para el inglés podrían imposibilitar el traspaso. (Fuente: Corriere dello Sport)

A pesar del apoyo público de Sir Jim Ratcliffe, el futuro del entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, es incierto. Una derrota ante el Liverpool tras el parón internacional podría desatar una "crisis" y su eventual destitución. (Fuente: Football Insider)

Se espera que Mainoo y Casemiro abandonen el Manchester United en 2026. Amorim ha instado a los directivos del club a adelantarse al Liverpool en la contratación del centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, como sustituto. (Fuente: Daily Star)

LaLiga

Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

Tras fracasar con su estrategia veraniega, la Juventus podría ser una opción para el delantero del Real Madrid Endrick en el mercado de enero. El joven busca salvar sus esperanzas de entrar en la selección brasileña para la Copa del Mundo. (Fuente: Matteo Moretto)

Kylian Mbappé habló con el central del Liverpool, Ibrahima Konaté, durante su etapa con la selección francesa y está convencido de que quiere fichar por el Real Madrid como agente libre el próximo verano. (Fuente: Defensa Central)

Atalanta BC v Como 1907 - Serie A | Maurizio Lagana/GettyImages

Ante la posible marcha del delantero Julián Álvarez al Barcelona, ​​el Atlético de Madrid busca fichar a Ademola Lookman, del Atalanta. (Fuente: Fichajes)

Es poco probable que el Manchester United y el Tottenham fichen al portero del Barcelona Marc-André ter Stegen en enero, a pesar de que ya no es la opción predilecta de Hansi Flick. (Fuente: Football Insider)

Seattle Sounders FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

Pese a que los dos grandes clubes de España, el Real Madrid y el Barcelona, han dado seguimiento al juvenil mexicano Gilberto Mora, quien disputa el mundial Sub 20 de Chile, fuentes de ambas instituciones admiten que es pronto para que intenten ficharlo. El futbolista del Xolos de Tijuana de México “tiene una muy buena proyección y unas características realmente interesantes, pero que a sus 16 años puede que aun necesite margen de crecimiento” para saber si puede triunfar en un grande. (Fuente: ESPN)

Serie A

Juventus FC v AC Milan - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El Arsenal está dispuesto a ampliar su interés en el extremo de la Juventus, Kenan Yıldız, con un intercambio de 43 millones de libras (57,3 millones de dólares) más el delantero Gabriel Jesus. (Fuente: Radio Radio). Yıldız sigue siendo un fichaje soñado para el Chelsea, junto con el centrocampista del Aston Villa, Morgan Rogers. A los Blues se les ha ofrecido la oportunidad de fichar a Malick Fofana, del Lyon, pero han dejado claro que no es un objetivo prioritario. (Fuente: Mark Brus).

El Napoli y el Tottenham están interesados ​​en fichar a Kobbie Mainoo, procedente del Manchester United, pero se espera que los Diablos Rojos bloqueen todas las ofertas por el joven centrocampista. (Fuente: Football Insider)

La Juventus planea pujar por el centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, con un intercambio de 50 millones de euros (43,5 millones de libras, 58 millones de dólares) y el centrocampista holandés Teun Koopmeiners. (Fuente: Juvelive)

Bundesliga

Borussia Dortmund v RB Leipzig - Bundesliga | Christof Koepsel/GettyImages

El Liverpool está buscando un nuevo central, y han mantenido conversaciones positivas con los representantes de Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund. (Fuente: DaveOCKOP)

Ligue 1

FBL-WC-2022-MATCH28-ESP-GER | GLYN KIRK/GettyImages

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, sigue presionando para cerrar el fichaje del centrocampista del Barcelona, ​​Gavi. (Fuente: E-Notícies)

Más noticias sobre el mercado de fichajes