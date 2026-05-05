Mercado de fichajes: el Barcelona recibe una oferta de 235 millones por Pedri; Federico Valverde, Endrick y más

Los grandes clubes del futbol europeo ya se encuentran perfilando sus movimientos en el mercado de fichajes de invierno. De acuerdo con los reportes más recientes, el Barcelona habría recibido una oferta muy difícil de rechazar por una de sus principales figuras. Asimismo, el Real Madrid buscaría fichar a un jugador del Manchester City por recomendación de una de sus leyendas.

Te presentamos todo lo que necesitas saber sobre este y otros fichajes a continuación.

Publicado originalmente en SI FC.

LaLiga

El Barcelona está cada vez más frustrado con el central del Inter, Alessandro Bastoni, y cree que debería esforzarse más para convencer a su club de que rebaje su precio de 70 millones de dólares. (Fuente: SPORT)

El Inter está intentando renovar el contrato de Bastoni y ha fijado su precio de 82 millones de dólares para el internacional italiano. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid planea fichar al central del Manchester City, Joško Gvardiol, a quien siguen de cerca desde que Luka Modrić lo recomendara al club blanco. (Fuente: Sportske novosti)

Un club desconocido de Arabia Saudita ha presentado una oferta de 235 millones de dólares por el centrocampista del Barcelona, ​​Pedri, quien no está interesado en aceptarla. (Fuente: Fichajes)

CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Los directivos del Real Madrid han tomado la decisión sobre el futuro del lateral derecho Dani Carvajal, impidiendo que el capitán del equipo la decida, y han descartado ofrecerle un nuevo contrato al veterano, que ahora se marchará con la carta de libertad. (Fuente: MARCA)

El Real Madrid podría fichar a un nuevo lateral izquierdo. Ferland Mendy y Fran García podrían ser vendidos, y las dudas sobre Álvaro Carreras hacen que cualquier sustituto pueda ser considerado como titular. (Fuente: Defensa Central)

Premier League

El Manchester United ha señalado a Morgan Rogers, del Aston Villa, como su sucesor preferido para Bruno Fernandes, y también busca fichar al centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes. (Fuente: The Telegraph)

El copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, quiere realizar un fichaje importante en el centro del campo y está intentando cerrar un acuerdo con Federico Valverde, del Real Madrid, pero el internacional uruguayo no está interesado en abandonar el Bernabéu. (Fuente: El Nacional)

Otro jugador del Real Madrid, el joven delantero Endrick, ha recibido ofertas tanto del Arsenal como del Chelsea, pero el club blanco ha descartado rotundamente su venta. (Fuente: TEAMtalk)

Paris Saint-Germain FC v Olympique Lyonnais - Ligue 1 McDonald's | DeFodi Images/GettyImages

La Juventus ha convertido al portero del Liverpool, Alisson, en uno de sus principales objetivos para el verano. Si bien los Reds no buscan venderlo, están empezando a buscar posibles sustitutos para prepararse para una posible salida. (Fuente: Sky Sports)

El lateral derecho del Newcastle United, Tino Livramento, está convencido de que fichará por el Arsenal este verano. (Fuente: HandofArsenal)

Mientras el Newcastle se prepara para la posible salida de Sandro Tonali, el club ha mostrado interés en fichar al centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, quien también interesa al Aston Villa y al Inter. (Fuente: TEAMtalk)

Entre los candidatos del Liverpool para reemplazar a largo plazo al central Virgil van Dijk se encuentran Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund y Alessandro Bastoni del Inter. (Fuente: Football Insider)

El Liverpool también ha mostrado gran interés en Marcos Senesi del Bournemouth, quien pronto quedará libre. (Fuente: Matteo Moretto)

El central del Tottenham, Micky van de Ven, está a punto de ser objeto de una oferta de 111 millones de dólares por parte del Liverpool. (Fuente: Fichajes)

El portero del Chelsea, Filip Jörgensen, está dispuesto a fichar por el Beşiktaş, uno de los clubes más importantes de Turquía, que intentará hacerse con los servicios de Kepa Arrizabalaga del Arsenal si los Blues se niegan a negociar. (Fuente: Sabah)

El Bournemouth exigirá 82 millones de dólares por el delantero Eli Junior Kroupi, ante el interés del Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester United, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. (Fuente: SportsBoom)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES