Mercado de fichajes: el Bayern Múnich y el Real Madrid quieren a Bruno Fernandes; Isak, Lewandowski, Endrick y más

El mercado de fichajes es incesante. De acá a fin de este 2025 no habrá firmas ni movimientos concretos, pero los rumores están a la orden del día.

En este resumen de hoy encontrarán nombres rutilantes como el de Bruno Fernandes, los gigantes de LaLiga que buscan seguir rearmando su plantel y el equipo de la Premier League que tiene posibilidades de perder a una de sus máximas figuras. Repasemos:

PREMIER LEAGUE

Manchester United v Sunderland - Premier League | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

Se rumorea que el Bayern Múnich podría fichar al capitán del Manchester United, Bruno Fernandes. Tras rechazar ofertas de Arabia Saudí, el centrocampista portugués también podría fichar por el Real Madrid y podría estar disponible por 53,3 millones de dólares. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool es considerado el favorito en una puja a cuatro bandas por el astro del Bournemouth, Antoine Semenyo, gracias a la relación del director deportivo Richard Hughes con su antigua plantilla. Se cree que el Arsenal, el Manchester United y el Tottenham Hotspur también están interesados. (Fuente: Fichajes) La traba podría estar en la cláusula de rescisión, que no se hizo pública pero sería de 100 millones de dólares (Fuente: TalkSport)

El Manchester United ha identificado al delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, como uno de los principales objetivos para 2026. Se espera que el internacional francés de 28 años cueste alrededor de 57,9 millones de dólares. (Fuente: Fichajes).



Podría haber espacio en la delantera del United si Joshua Zirkzee concreta su rumoreado traspaso a la Roma este enero. (Fuente: The Sun)

LALIGA

Seattle Sounders FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

El Barcelona, ​​el Real Madrid, el Arsenal y hasta el Inter de Miami están en la carrera por fichar al joven mexicano Gilberto Mora, que ha batido récords durante la disputa del Mundial Sub 20 que se juega en Chile. (Fuente: Fichajes)

Alexander Isak será considerado como sustituto de Robert Lewandowski en el Barcelona el próximo verano, a pesar de haber llegado al Liverpool en septiembre. (Fuente: Gaizka Mendieta)

El Fenerbahçe turco está planeando fichar a Lewandowski una vez que su contrato con el Barcelona expire este verano. (Fuente: Fanatik)

Xabi Alonso está presionando para la llegada de Enzo Fernández este verano. El Chelsea estaría dispuesto a dejar salir al centrocampista argentino por 133 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

SERIE A

France v Azerbaijan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Jean Catuffe/GettyImages

La Juventus podría rivalizar con el Chelsea por el fichaje del portero del AC Milan, Mike Maignan, el próximo año. (Fuente: Sky Sport Suiza)

Se espera que tanto el Chelsea como el Brighton por el fichaje del central de la Lazio, Mario Gila. (Fuente: Football Insider )

LIGUE 1

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El Real Madrid ha descartado rotundamente cualquier posibilidad de ceder a Endrick al Paris Saint-Germain en enero. (Fuente: Defensa Central)

Morgan Rogers tiene un gran nivel en el Aston Villa y ahora su nombre está en boca de clubes importantes. Tanto el PSG como el Liverpool se suman al Chelsea para competir por este mediapunta ofensivo, cuyo valor ronda los 90 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)